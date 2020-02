Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava úgy tudja, hogy a jelenlegi direktornak, Eszenyi Enikőnek két kihívója van.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, hogy a jelenlegi direktornak, Eszenyi Enikőnek két kihívója van.","id":"20200210_vigszinhaz_igazgatoi_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bb209a-151e-442a-9f51-a0708f5cfadd","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_vigszinhaz_igazgatoi_palyazat","timestamp":"2020. február. 10. 22:10","title":"Hárman pályáznak a Vígszínház igazgatói posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c549c31-ecf8-43f6-b946-888b332c40cd","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – értesült a hvg.hu. ","shortLead":"Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – értesült a hvg.hu. ","id":"20200210_A_korabbi_atvilagito_lesz_a_OSZK_foigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c549c31-ecf8-43f6-b946-888b332c40cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bcb705-f84f-45f8-8040-2a3451fcd60b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_korabbi_atvilagito_lesz_a_OSZK_foigazgato","timestamp":"2020. február. 10. 14:57","title":"OSZK-főigazgató lesz a Demeter Szilárd által felkért átvilágítóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4518d49-07bb-49ec-ad7b-dcf390b25bd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon hányat nyer még az éjjel? ","shortLead":"Vajon hányat nyer még az éjjel? ","id":"20200210_Megvan_az_Eloskodok_elso_Oscardija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4518d49-07bb-49ec-ad7b-dcf390b25bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc8ead-720c-475d-8f11-71a2775c4664","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Megvan_az_Eloskodok_elso_Oscardija","timestamp":"2020. február. 10. 02:42","title":"Megvan az Élősködők első Oscar-díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb nap, újabb győzelem: a 4iG ezúttal 754,5 millió forintos közbeszerzéssel indítja a hetet. Most is az ÁEEK pályázatán nyertek.","shortLead":"Újabb nap, újabb győzelem: a 4iG ezúttal 754,5 millió forintos közbeszerzéssel indítja a hetet. Most is az ÁEEK...","id":"20200210_router_4ig_jaszai_gellert_allami_egeszsegugyi_kozpont_aeek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c57df5-f2f3-4fd5-ac38-492381cce4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_router_4ig_jaszai_gellert_allami_egeszsegugyi_kozpont_aeek","timestamp":"2020. február. 10. 11:02","title":"Routereket cserél és bővít 754,5 millióért a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre ismeretlen okból gyulladt ki egy autószállító a 137-es kilométernél.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen okból gyulladt ki egy autószállító a 137-es kilométernél.","id":"20200210_treler_kigyulladt_auto_m86_os_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91df1e62-5056-4cf0-9fcf-95e281a70314","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_treler_kigyulladt_auto_m86_os_ut","timestamp":"2020. február. 10. 09:27","title":"Egy nyolc kocsit szállító tréler gyulladt ki az M86-os úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nyerhet még néhány kategóriában. ","shortLead":"De nyerhet még néhány kategóriában. ","id":"20200210_A_Jojo_Nyuszi_is_Oscardijas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6e7311-9d0f-4f7e-a2e9-abfb81fdc891","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_Jojo_Nyuszi_is_Oscardijas","timestamp":"2020. február. 10. 02:47","title":"A Jojo Nyuszi is Oscar-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51594d00-048a-4358-9101-6696fd5494ec","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"13 kérdés segít a megközelítésben.","shortLead":"13 kérdés segít a megközelítésben.","id":"20200209_Miert_almodtam_ezt_Ez_az_almok_szerepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51594d00-048a-4358-9101-6696fd5494ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff87d1-1f49-45e3-b901-094d8de5ab5e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200209_Miert_almodtam_ezt_Ez_az_almok_szerepe","timestamp":"2020. február. 09. 20:15","title":"Miért álmodtam ezt? Ez az álmok szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dad851-2258-4690-8dfa-82dcfa7abdb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időszak egyik legfurcsább autólopását jelentették be a rendőrségen. Nem egy, nem kettő, hanem másfél autót próbált elvinni három férfi.","shortLead":"Az elmúlt időszak egyik legfurcsább autólopását jelentették be a rendőrségen. Nem egy, nem kettő, hanem másfél autót...","id":"20200210_Epp_masfel_lopott_autot_toltak_amikor_jott_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59dad851-2258-4690-8dfa-82dcfa7abdb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfcdd09-8ba9-48ee-823a-6d18a32ec412","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Epp_masfel_lopott_autot_toltak_amikor_jott_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 10. 12:59","title":"Épp másfél lopott autót toltak, amikor jött a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]