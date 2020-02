Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge böngészője.","shortLead":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge...","id":"20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969e2dcf-3c5a-4b28-85d9-5c0771f7b868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","timestamp":"2020. február. 12. 20:03","title":"A Start menün át üzenget a felhasználóknak a Microsoft, hogy használjanak másik böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd4ebb7-6031-47b4-a7a2-8a6cd373e8c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutya ragaszkodik a napi egyszeri csirkés fogáshoz. Amúgy képes visszavenni. ","shortLead":"A kutya ragaszkodik a napi egyszeri csirkés fogáshoz. Amúgy képes visszavenni. ","id":"20200212_Kutyakiallitas_uszkar_siba_nyertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dd4ebb7-6031-47b4-a7a2-8a6cd373e8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95f7a6-1671-4756-8268-338a6ad8c05d","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kutyakiallitas_uszkar_siba_nyertes","timestamp":"2020. február. 12. 12:40","title":"Tökéletesre nyírt uszkár nyerte az egyik legrangosabb amerikai kutyakiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a07ac-1a37-4116-8c24-b0efb8fcd944","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája hamarosan piacra dobja első elektromos divatterepjáróját.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája hamarosan piacra dobja első elektromos divatterepjáróját.","id":"20200213_enyaq_szoknunk_kell_meg_a_legujabb_skoda_nevet_elektromos_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11a07ac-1a37-4116-8c24-b0efb8fcd944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d04e1b-b3fe-424d-9689-94d03f856d3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_enyaq_szoknunk_kell_meg_a_legujabb_skoda_nevet_elektromos_suv","timestamp":"2020. február. 13. 09:21","title":"Enyaq: szoknunk kell még a legújabb Skoda nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete minden kormánypárti honatyát feleltetett, a válaszokat pedig értékelte.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete minden kormánypárti honatyát feleltetett, a válaszokat pedig értékelte.","id":"20200212_orban_viktor_fidesz_karmelita_kolostor_osztalyzat_ertekeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8b0474-011f-42c1-8ef6-5f8325a6796f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_orban_viktor_fidesz_karmelita_kolostor_osztalyzat_ertekeles","timestamp":"2020. február. 12. 10:48","title":"Kiderült, hogyan osztályozta Orbán a fideszes képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2829aab-a5d9-4eff-b95e-4f6032f05a71","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női vízilabda-válogatott egyik ellenfele még nem ismert.","shortLead":"A magyar női vízilabda-válogatott egyik ellenfele még nem ismert.","id":"20200211_koronavirus_vizilabda_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2829aab-a5d9-4eff-b95e-4f6032f05a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39495a46-0151-4140-99b1-0eaf811a5f58","keywords":null,"link":"/sport/20200211_koronavirus_vizilabda_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2020. február. 11. 18:16","title":"A magyar pólósok olimpiai selejtezőjébe is beleszól a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszabadult az infláció.","shortLead":"Elszabadult az infláció.","id":"20200213_Hosszu_evek_ota_nem_volt_akkora_aremelkedes_mint_2020_januarjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731293df-e307-4d95-8d8c-b25df059c981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Hosszu_evek_ota_nem_volt_akkora_aremelkedes_mint_2020_januarjaban","timestamp":"2020. február. 13. 09:38","title":"Hosszú évek óta nem volt akkora áremelkedés, mint 2020 januárjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Forza az egyik, ha nem a legismertebb autóversenyzős játék, érthető tehát, hogy sokan kedvelik. A széria rövidesen a mobilvilágban is hódításba kezd.","shortLead":"A Forza az egyik, ha nem a legismertebb autóversenyzős játék, érthető tehát, hogy sokan kedvelik. A széria rövidesen...","id":"20200212_forza_street_mobiltelefon_galaxy_s20_bemutato_autoversenyzos_jatek_telefonra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220f564-e8c4-4728-8a58-6cd596a177bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_forza_street_mobiltelefon_galaxy_s20_bemutato_autoversenyzos_jatek_telefonra","timestamp":"2020. február. 12. 17:03","title":"Telefonokra is elkészítik a legendás versenyjátékot, jön az új Forza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyik oldalról szakmai érvekkel támadják a NAT2020-at – most már teljes tantestületek is –, a másik oldal nem tartja eléggé hazafinak a támadókat. Pedig már a Fodor Gábor oktatási minisztersége idején kiadott első NAT-ban is hangsúlyosan jelentek meg a nemzeti érdekek.","shortLead":"Egyik oldalról szakmai érvekkel támadják a NAT2020-at – most már teljes tantestületek is –, a másik oldal nem tartja...","id":"20200212_Sorra_allnak_bele_a_NAT2020_elleni_tiltakozasba_a_gimnaziumok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7158920a-0d89-4dea-b65c-89be8cd7926e","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Sorra_allnak_bele_a_NAT2020_elleni_tiltakozasba_a_gimnaziumok","timestamp":"2020. február. 12. 10:44","title":"Sorra állnak bele a NAT elleni tiltakozásba a gimnáziumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]