[{"available":true,"c_guid":"9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület teljes terjedelmében ég.","shortLead":"Az épület teljes terjedelmében ég.","id":"20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5076c0-3b3a-4d8c-888d-cd52e7f9d72f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","timestamp":"2020. február. 12. 17:02","title":"Kigyulladt egy családi ház Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A program egyik kidolgozója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. ","shortLead":"A program egyik kidolgozója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. ","id":"20200212_Kozpenzen_milliardokert_szervezne_a_kormany_tudatformalo_taborokat_fiataloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35414ab-e4ce-47b1-b4cc-7ebfc29d96b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kozpenzen_milliardokert_szervezne_a_kormany_tudatformalo_taborokat_fiataloknak","timestamp":"2020. február. 12. 18:25","title":"Közpénzen, milliárdokért szervezne a kormány tudatformáló táborokat fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7753e4d4-0084-49e2-9389-cf9ba01e9b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a termékek alumíniumdobozai és PET-palackjai lettek idéntől könnyebbek, a cég a raklapfóliák kiváltását is megkezdte.","shortLead":"Nemcsak a termékek alumíniumdobozai és PET-palackjai lettek idéntől könnyebbek, a cég a raklapfóliák kiváltását is...","id":"20200213_Konnyebbek_lettek_a_CocaCola_termekek_aluminium_dobozai_es_PETpalackjai_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7753e4d4-0084-49e2-9389-cf9ba01e9b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c8f57b-ae8d-40d3-b4c1-9b2d462b0d03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Konnyebbek_lettek_a_CocaCola_termekek_aluminium_dobozai_es_PETpalackjai_is","timestamp":"2020. február. 13. 11:33","title":"Könnyebbek lettek a Coca-Cola termékek alumíniumdobozai és PET-palackjai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be...","id":"20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a3bfa-c752-42b0-aef7-2e35c3b5258b","keywords":null,"link":"/360/20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 17:30","title":"Radar360: tovább gyengült a forint, komoly aggályok a Huawei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac5e94e-79f7-4cf5-9275-da52b08d2e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint ezért nem kapott pénzt Magyarország a határkerítésre. Orbán Viktor Peter Pellegrini szlovák kormányfővel járt a déli határkerítésnél.","shortLead":"A kormányfő szerint ezért nem kapott pénzt Magyarország a határkerítésre. Orbán Viktor Peter Pellegrini szlovák...","id":"20200213_Orban_Roszken_Ez_egy_megszervezett_invazio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac5e94e-79f7-4cf5-9275-da52b08d2e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a135e83-ea2a-472e-9383-b18066462545","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Orban_Roszken_Ez_egy_megszervezett_invazio","timestamp":"2020. február. 13. 16:27","title":"Orbán lement Röszkére és arról panaszkodott, hogy \"mi rossz listára vagyunk felírva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808a7da5-be62-47ec-b403-3cec20d8eefc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna összeszedte, a cégeknek mire kell figyelniük, hogy bírság nélkül megússzák a céges síelést, farsangi bált és tombolahúzást.","shortLead":"Az Adózóna összeszedte, a cégeknek mire kell figyelniük, hogy bírság nélkül megússzák a céges síelést, farsangi bált és...","id":"20200212_A_NAV_is_buntethet_egy_rosszul_sikerult_ceges_farsang_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808a7da5-be62-47ec-b403-3cec20d8eefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9e8afa-fb5e-4456-96d0-76fee594871e","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_A_NAV_is_buntethet_egy_rosszul_sikerult_ceges_farsang_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 14:22","title":"A NAV is büntethet egy rosszul sikerült céges farsang miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont azokban a városokban és korcsoportokban hozhat ez sokat, ahol ősszel veszítettek támogatottságukból a kormánypártok. ","shortLead":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont...","id":"202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3134ef7-7d4f-4e89-a788-75a858d8f400","keywords":null,"link":"/360/202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","timestamp":"2020. február. 13. 07:00","title":"Letarolt rádiós piac: újabb szintre lépett a kormányzati médiakoncentráció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1840503f-6bd0-465b-83a9-fe13b4c8b751","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komoly vihar volt a múlt éjjel a térségben, a tűzoltók villámcsapásra gyanakodnak.","shortLead":"Komoly vihar volt a múlt éjjel a térségben, a tűzoltók villámcsapásra gyanakodnak.","id":"20200213_Villamcsapas_miatt_eghetett_le_a_revfulopi_kilato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1840503f-6bd0-465b-83a9-fe13b4c8b751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26134bd1-9742-4545-b8bb-952ff55de9b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Villamcsapas_miatt_eghetett_le_a_revfulopi_kilato","timestamp":"2020. február. 13. 11:38","title":"Villámcsapás miatt éghetett le a révfülöpi kilátó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]