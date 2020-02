Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2018 márciusa óta nem produkált olyan gyenge eredményt az építőipar, mint 2019 decemberében.

2018 márciusa óta nem produkált olyan gyenge eredményt az építőipar, mint 2019 decemberében.

Megroggyant az építőipar decemberben
2020. február. 13. 10:25 Budapest főpolgármestere egy meghosszabbított 4-es metró lenne a megoldás. Alig férnek fel az utasok a 7-es buszra, Karácsony a 4-es metró meghosszabítását szeretné
2020. február. 14. 19:39
Hiába érkeznek szinte percenként a buszok csúcsidőben, így sem fér fel mindenki a 7-es buszra. Budapest főpolgármestere egy meghosszabbított 4-es metró lenne a megoldás. Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet az estére. Közös bennük, hogy fantasztikus vagy spirituális fordulattal próbálnak magyarázatot adni a szerelem komplex érzéseire. "Hogy lehet, hogy soha életemben nem találkoztam még ezzel a lánnyal/fiúval, mégis olyan, mint ha ezer éve ismerném őt?" "Miért érzem a közelségét, ha fizikailag nincs is mellettem?" Ismerős benyomások? A válaszokat örökléttől szenvedő, időkapukra bukkanó, nem ritkán önző és soviniszta főhőseink adják, akiket végül megváltoztat a szerelem. Százszor inkább a szerelem, mint egyszer az öröklét – nosztalgiafilmek Valentin-napra
2020. február. 14. 20:00
Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet az estére. „Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is volt századunknak" – jegyezte meg Picasso Csontváryról egy 1949-es párizsi kiállításon. A közelmúltban két új monográfia is felidézte az akkori Szajna-parti bemutatkozás történetét.
A világsiker elől zárta el Csontváry képeit a kommunizmus
2020. február. 13. 19:00 Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Molnár Csaba, a DK alelnöke amellett érvel, hogy egy közös listával kell nekivágni a 2022-nek, mert ez következik a választási törvényből.
Molnár Csaba: Közös győzelem – közös Magyarország
2020. február. 14. 15:01