Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte a Tel-Avivi Egyetem.","shortLead":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte...","id":"20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f62f3b0-4520-4804-9824-8f97197b1b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","timestamp":"2020. február. 15. 14:03","title":"A mai embernél is megtalálható daganatot azonosítottak egy dinoszaurusz csigolyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Néppárt is a jogállamisághoz kötné az EU-s pénzeket, nem kell lemondani az olimpiát, átlag felett nőtt a GDP. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A Néppárt is a jogállamisághoz kötné az EU-s pénzeket, nem kell lemondani az olimpiát, átlag felett nőtt a GDP...","id":"20200214_Radar360_Meszaros_perrel_fenyeget_abnormalis_jelenseg_az_Antarktiszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d3edac-3d9e-488a-8950-180215960acb","keywords":null,"link":"/360/20200214_Radar360_Meszaros_perrel_fenyeget_abnormalis_jelenseg_az_Antarktiszon","timestamp":"2020. február. 14. 17:30","title":"Radar360: Mészáros perrel fenyeget, abnormális jelenség az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","shortLead":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","id":"20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eaf5f0-e429-4c6b-b724-1d16c4fdabce","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","timestamp":"2020. február. 15. 09:38","title":"Illegális terhességi tesztek miatt tört ki a botrány a francia kézilabdázóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7678955f-4a5c-4246-acf4-7c18b0223dcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drámaian csökkent az állszíjas pingvinek száma az Antarktiszon, egyes kolóniákhoz akár 77 százalékkal is kevesebb madár tartozik, mint az 1970-es években végzett utolsó felmérés szerint.","shortLead":"Drámaian csökkent az állszíjas pingvinek száma az Antarktiszon, egyes kolóniákhoz akár 77 százalékkal is kevesebb madár...","id":"20200214_allszijas_pingvinek_szama_elefant_sziget_antarktisz_greenpeace_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7678955f-4a5c-4246-acf4-7c18b0223dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5d2020-8da4-4e5f-b52d-c00bfaa01270","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_allszijas_pingvinek_szama_elefant_sziget_antarktisz_greenpeace_klimavaltozas","timestamp":"2020. február. 14. 14:03","title":"Drámaian csökkent a pingvinek száma az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a905b8c-2bd2-4829-8b7a-b0a804d297b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha megépül a déli gázfolyosó, akkor évente 1-2 milliárd köbméter földgáz nálunk köthet ki.","shortLead":"Ha megépül a déli gázfolyosó, akkor évente 1-2 milliárd köbméter földgáz nálunk köthet ki.","id":"20200214_Szijjarto_Harom_ev_mulva_mar_Azerbajdzsanbol_is_johet_gaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a905b8c-2bd2-4829-8b7a-b0a804d297b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b17f42f-f706-4def-9a46-1e9554d74f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Szijjarto_Harom_ev_mulva_mar_Azerbajdzsanbol_is_johet_gaz","timestamp":"2020. február. 14. 14:42","title":"Szijjártó: Három év múlva már Azerbajdzsánból is jöhet gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c5d317-8d3f-4802-9f3e-9ce12d0f4550","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestnek le kell hívnia az Európai Beruházási Bank hitelkeretéből megmaradt 59 milliárd forintot.","shortLead":"Budapestnek le kell hívnia az Európai Beruházási Bank hitelkeretéből megmaradt 59 milliárd forintot.","id":"20200214_Szuk_mozgasteret_hagy_a_fovarosnak_az_uj_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c5d317-8d3f-4802-9f3e-9ce12d0f4550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d179876-2d33-473e-9236-b37d5c0eca09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Szuk_mozgasteret_hagy_a_fovarosnak_az_uj_koltsegvetes","timestamp":"2020. február. 14. 10:45","title":"Szűk mozgásteret hagy a fővárosnak az új költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","shortLead":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","id":"20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc99c35-a9d2-452d-9f5f-3c70322c3965","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","timestamp":"2020. február. 15. 10:03","title":"Az ember már akkor beszennyezte a Himaláját, mikor még el sem jutott oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]