[{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Franciaországban is meghalt egy ember.","shortLead":"Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Franciaországban is meghalt egy ember.","id":"20200215_Mar_Europaban_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa36fad-993f-41e3-99c6-e47fd149a40a","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Mar_Europaban_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 15. 11:32","title":"Már Európában is van halálos áldozata a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg az EU negyedik-ötödik legmagasabbja lehet a magyar házasodási arány, amikor meglesznek a 2019-es számok. Így is nagy az előrelépés, a 9. helyről indulunk.","shortLead":"Valószínűleg az EU negyedik-ötödik legmagasabbja lehet a magyar házasodási arány, amikor meglesznek a 2019-es számok...","id":"20200215_A_szlovakoket_leelozheti_a_magyar_hazasodasi_kedv_a_romanoket_utolerni_meg_nincs_eselyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadd4d0a-91e3-4691-a9a1-45edebe8f565","keywords":null,"link":"/elet/20200215_A_szlovakoket_leelozheti_a_magyar_hazasodasi_kedv_a_romanoket_utolerni_meg_nincs_eselyunk","timestamp":"2020. február. 15. 10:58","title":"A szlovákokét leelőzheti a magyar házasodási kedv, a románokét utolérni még nincs esélyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","shortLead":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","id":"20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc99c35-a9d2-452d-9f5f-3c70322c3965","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","timestamp":"2020. február. 15. 10:03","title":"Az ember már akkor beszennyezte a Himaláját, mikor még el sem jutott oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Negyedévente több tízezer csatornát törölnek hasonló okból, mint most a Pesti Srácokét.","shortLead":"Negyedévente több tízezer csatornát törölnek hasonló okból, mint most a Pesti Srácokét.","id":"20200215_Megszolalt_a_YouTube_a_Pesti_Sracok_torleserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f1f601-ab99-4cf8-a4b0-132621ac7dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_Megszolalt_a_YouTube_a_Pesti_Sracok_torleserol","timestamp":"2020. február. 15. 09:23","title":"Megszólalt a YouTube a Pesti Srácok törléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f0603d-ab1d-4a8a-b251-3bae2c333704","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Törökné Juhász Ilona nevét törölték az egyéni szavazólapokról.","shortLead":"Törökné Juhász Ilona nevét törölték az egyéni szavazólapokról.","id":"20200215_Visszalepett_egy_fuggetlen_jelolt_a_dunaujvarosi_orszaggyulesi_kepviselovalasztastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f0603d-ab1d-4a8a-b251-3bae2c333704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321df50-1bd8-4d20-b59e-7df9af05643e","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Visszalepett_egy_fuggetlen_jelolt_a_dunaujvarosi_orszaggyulesi_kepviselovalasztastol","timestamp":"2020. február. 15. 16:07","title":"Visszalépett egy független jelölt a dunaújvárosi országgyűlési képviselő-választástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyobb lesz az Airbus büntetővámja az eddig tervezettnél. Csakhogy ezzel rosszul járhatnak az amerikai légitársaságok is, amelyeknek a Boeing krízise idején több Airbusra lenne szükségük.","shortLead":"Nagyobb lesz az Airbus büntetővámja az eddig tervezettnél. Csakhogy ezzel rosszul járhatnak az amerikai légitársaságok...","id":"20200215_Az_USA_megemeli_az_Airbus_buntetovamjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b24d0d5-1a96-4b62-9df8-d9bd03f39ee7","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Az_USA_megemeli_az_Airbus_buntetovamjat","timestamp":"2020. február. 15. 08:54","title":"Az USA megemeli az Airbus büntetővámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b1724b-cc3a-4405-9fc8-fff7e5075984","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A két és fél éve bezárt Iparművészeti Múzeum beépített műtárgyainak bontásakor derült ki, hogy a hófehérre festett üvegcsarnok eredetileg milyen dúsan színezett volt. Legalább másfél-két év, és milliárdos összeg lenne, ha rekonstruálnák az eredeti állapotot. Nem tudni, megtörténik-e.","shortLead":"A két és fél éve bezárt Iparművészeti Múzeum beépített műtárgyainak bontásakor derült ki, hogy a hófehérre festett...","id":"20200216_Kiderult_milyen_volt_eredetileg_az_Iparmuveszeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b1724b-cc3a-4405-9fc8-fff7e5075984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab7bac5-c5d2-479d-b171-c3bfb4098ad2","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Kiderult_milyen_volt_eredetileg_az_Iparmuveszeti","timestamp":"2020. február. 16. 16:05","title":"Kiderült, milyen volt eredetileg az Iparművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ae084e-d170-4372-9d42-d4e4ba24582d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legtöbb látogatót vonzó karneváli esemény, az Angyal repülése napján, vasárnap vezették be Velence városában a látogatók számlálását, terelését és azonosítását is szolgáló kamerás térfigyelőrendszert, amely a július elsejétől induló fizetéses belépés előfutárának számít.","shortLead":"A legtöbb látogatót vonzó karneváli esemény, az Angyal repülése napján, vasárnap vezették be Velence városában...","id":"20200216_Matol_kameraval_szamoljak_a_turistakat_Velenceben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ae084e-d170-4372-9d42-d4e4ba24582d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0e3390-02e9-4c85-8858-8c8ffa0f952b","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Matol_kameraval_szamoljak_a_turistakat_Velenceben","timestamp":"2020. február. 16. 14:38","title":"Mától kamerával számolják a turistákat Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]