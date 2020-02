Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük a Galaxy S20-ak háttérképeit, és akár a saját telefonunkat díszíthetjük velük.","shortLead":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük...","id":"20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ada4ca-d845-4f8f-8e2e-4ef8d9edd51b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","timestamp":"2020. február. 18. 11:03","title":"Legyen olyan a telefonja, mint a Galaxy S20: innen tölthet le háttérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.","shortLead":"Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.","id":"20200219_Ket_honappal_tovabb_ervenyesek_a_rezsiutalvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35eeab1-f856-4728-ad82-82aa87186859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Ket_honappal_tovabb_ervenyesek_a_rezsiutalvanyok","timestamp":"2020. február. 19. 06:56","title":"Két hónappal tovább érvényesek a rezsiutalványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","shortLead":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","id":"20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd082e4-9446-45be-bb70-4303a54f9802","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","timestamp":"2020. február. 18. 11:55","title":"Farkas Flórián is felbukkant Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73","c_author":"-gd-","category":"elet","description":"San Franciscóban vettek fel egy jelenetet, amikor a két szereplő leveti magát a mélybe – egy nagyon magas épületről.","shortLead":"San Franciscóban vettek fel egy jelenetet, amikor a két szereplő leveti magát a mélybe – egy nagyon magas épületről.","id":"20200217_matrix_4_bemutato_neo_trinity_jelent_san_francisco_keanu_reeves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f47b65-1785-46c9-a1ed-0f2bfe879f6f","keywords":null,"link":"/elet/20200217_matrix_4_bemutato_neo_trinity_jelent_san_francisco_keanu_reeves","timestamp":"2020. február. 17. 15:22","title":"Úgy tűnik, Neo megtanítja repülni Trinityt a Mátrix 4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda78d77-f7ea-4614-ba15-50cf699859f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nikita Pearl Waligwa halálát daganatos betegség okozta.","shortLead":"Nikita Pearl Waligwa halálát daganatos betegség okozta.","id":"20200217_nikita_pearl_waligwa_katwe_kiralynoje_gyerekszinesz_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda78d77-f7ea-4614-ba15-50cf699859f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8116cf0-2c7b-4590-877e-a774de717592","keywords":null,"link":"/kultura/20200217_nikita_pearl_waligwa_katwe_kiralynoje_gyerekszinesz_gyasz","timestamp":"2020. február. 17. 15:41","title":"Tizenöt évesen elhunyt a Katwe királynője színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az MSZP akarja pótolni az országgyűlés mulasztását, enélkül az önkormányzatok azt csinálnak a nekik nem tetsző választási plakátokkal, amit akarnak.","shortLead":"Az MSZP akarja pótolni az országgyűlés mulasztását, enélkül az önkormányzatok azt csinálnak a nekik nem tetsző...","id":"20200217_Az_Alkotmanybirosagra_sem_hallgat_a_parlament_plakatugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec97ff50-8890-44fd-8490-9e3b721a37f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Az_Alkotmanybirosagra_sem_hallgat_a_parlament_plakatugyben","timestamp":"2020. február. 17. 11:45","title":"Az Alkotmánybíróságra sem hallgat a parlament plakátügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2fb474-6eb7-4ad0-8826-ae90650e0040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a magyar állam elég nagy lemaradásban van, ha a strasbourgi ítéletek végrehajtását nézzük.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a magyar állam elég nagy lemaradásban van, ha a strasbourgi ítéletek végrehajtását...","id":"20200217_magyarorszag_strasbourgi_itelet_vegrehajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2fb474-6eb7-4ad0-8826-ae90650e0040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31026f8e-3563-4d74-81c0-2b8c99ef57e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_magyarorszag_strasbourgi_itelet_vegrehajtas","timestamp":"2020. február. 17. 17:26","title":"Magyarország nagyban tesz az ellene szóló strasbourgi ítéletekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatalmas pénzmozgások figyelhetők meg az állam és Mészáros Lőrinc nagy biznisze után.","shortLead":"Hatalmas pénzmozgások figyelhetők meg az állam és Mészáros Lőrinc nagy biznisze után.","id":"202007_mvm_zg_solar_elzalogositott_allami_naperomuvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24460809-88db-4189-978d-8bfced4de129","keywords":null,"link":"/360/202007_mvm_zg_solar_elzalogositott_allami_naperomuvek","timestamp":"2020. február. 18. 10:00","title":"Állami naperőművek elzálogosítása követte a Mátrai Erőmű megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]