Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jó ideje nem sikerül eltalálni az öt számot. ","shortLead":"Jó ideje nem sikerül eltalálni az öt számot. ","id":"20200215_Megint_nem_volt_otos_a_lotton_oruletes_mar_a_nyeremenyalap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89758164-937c-4550-a2ea-88a6c31cb296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Megint_nem_volt_otos_a_lotton_oruletes_mar_a_nyeremenyalap","timestamp":"2020. február. 15. 19:55","title":"Megint nem volt ötös a lottón, őrületes már a nyereményalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fa8bf8-5b2a-4ac6-85ab-a4e608398653","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban zöld rendszámmal felvértezhető Mach-E-t úgy hangolták, hogy maximálisan megfeleljen az európai elvárásoknak.","shortLead":"A hazánkban zöld rendszámmal felvértezhető Mach-E-t úgy hangolták, hogy maximálisan megfeleljen az európai elvárásoknak.","id":"20200214_europaba_jott_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29fa8bf8-5b2a-4ac6-85ab-a4e608398653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1928962c-ae7b-4ef7-89ae-e1d4502dc2a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_europaba_jott_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","timestamp":"2020. február. 14. 11:21","title":"Európába jött az elektromos Ford Mustang divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Új vírussal van dolgunk, és jelenleg semmilyen mintázat nem olvasható ki a terjedéséből. Ráadásul a halálozási arányát csak akkor tudjuk megmondani biztosan, amikor a járvány lecsengett. Az biztos, hogy a vuhani karanténnak volt szerepe abban, hogy Kínán kívül lassabban terjed a koronavírus, de a virológus szerint, kérdéses, hogy meddig tartható ez így. Egy világméretű járvány még mindig benne van a pakliban.","shortLead":"Új vírussal van dolgunk, és jelenleg semmilyen mintázat nem olvasható ki a terjedéséből. Ráadásul a halálozási arányát...","id":"20200214_A_koronavirus_kemeny_lecke_az_egesz_emberisegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f034f88-4d50-42aa-a116-a38c2ecb3634","keywords":null,"link":"/elet/20200214_A_koronavirus_kemeny_lecke_az_egesz_emberisegnek","timestamp":"2020. február. 14. 16:15","title":"A koronavírus kemény lecke az egész emberiségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kell sietni, ha az adózónak a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelme is van.","shortLead":"Nem kell sietni, ha az adózónak a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelme is van.","id":"20200214_Bo_egy_hetuk_maradt_a_bevallasig_a_katas_egyeni_vallalkozoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954fcec8-01b1-419e-9947-8ba5476c3573","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_Bo_egy_hetuk_maradt_a_bevallasig_a_katas_egyeni_vallalkozoknak","timestamp":"2020. február. 14. 11:07","title":"Bő egy hetük maradt a bevallásig a katás egyéni vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d206978-05cf-4b6f-b6d5-8ebcbb4363dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard & Poor's legalább a kilátáson javított. ","shortLead":"A Standard & Poor's legalább a kilátáson javított. ","id":"20200214_A_Fitch_es_az_SP_is_megerositette_a_magyar_adosbesorolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d206978-05cf-4b6f-b6d5-8ebcbb4363dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e990c6f-40ea-42a3-9506-a1774f9a374e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_A_Fitch_es_az_SP_is_megerositette_a_magyar_adosbesorolast","timestamp":"2020. február. 14. 22:24","title":"A Fitch és az S&P is megerősítette a magyar adósbesorolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ecffb7-9fab-470e-ab84-9350d4ea32e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen leégett múlt szombaton egy háromtagú család háza.","shortLead":"Teljesen leégett múlt szombaton egy háromtagú család háza.","id":"20200215_Kisfiukkal_menekultek_a_tuz_elol_lakhatatlanna_valt_a_csalad_otthona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ecffb7-9fab-470e-ab84-9350d4ea32e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4f70c9-d518-4fab-ae63-b8d6846c04df","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Kisfiukkal_menekultek_a_tuz_elol_lakhatatlanna_valt_a_csalad_otthona","timestamp":"2020. február. 15. 20:15","title":"Kisfiukkal menekültek a tűz elől, lakhatatlanná vált a család otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az új Nemzeti Galéria végleges látványtervét bemutató videó. ","shortLead":"Elkészült az új Nemzeti Galéria végleges látványtervét bemutató videó. ","id":"20200214_Orszagos_meressel_ervelnek_a_budapesti_ligeti_tervek_mellett_a_projekt_vezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a44c530-c541-4b1e-bcd9-7706cceba677","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_Orszagos_meressel_ervelnek_a_budapesti_ligeti_tervek_mellett_a_projekt_vezetoi","timestamp":"2020. február. 14. 19:07","title":"Országos méréssel érvelnek a városligeti tervek mellett a projekt vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8779640a-7f4e-4178-a8fc-c538e6a8f042","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes arról beszélt, hogy egy korábbi MTVA-s interjúfelvétel alatt még a háttérből is elküldték, hogy ne látszódjon.","shortLead":"Az énekes arról beszélt, hogy egy korábbi MTVA-s interjúfelvétel alatt még a háttérből is elküldték, hogy ne látszódjon.","id":"20200214_Lovasi_szerint_tiltolistan_van_a_kozmedianal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8779640a-7f4e-4178-a8fc-c538e6a8f042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e48d89-14ec-42a4-b5d2-3fa7a95ebb3b","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Lovasi_szerint_tiltolistan_van_a_kozmedianal","timestamp":"2020. február. 14. 15:24","title":"Lovasi állítja, tiltólistán van a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]