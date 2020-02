Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78fe71cd-8572-4633-b962-b211ab7bb677","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest brüsszeli képviselőjét kérdeztük arról, hogy jön-e több uniós forrás a fővárosba, illetve, hogy mit gondol a kormány klímatervéről. Jávor Benedekkel Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Budapest brüsszeli képviselőjét kérdeztük arról, hogy jön-e több uniós forrás a fővárosba, illetve, hogy mit gondol...","id":"20200219_Javor_Benedek_Ures_kommunikacios_fordulat_Orban_zoldulese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78fe71cd-8572-4633-b962-b211ab7bb677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff62b71-8e5e-48fd-b479-101963709945","keywords":null,"link":"/360/20200219_Javor_Benedek_Ures_kommunikacios_fordulat_Orban_zoldulese","timestamp":"2020. február. 19. 13:15","title":"Jávor Benedek: Üres kommunikációs fordulat a kormány zöldülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"HIV-vírus elleni gyógyszereket, maláriaellenes szert, őssejtkezelést és a hagyományos kínai gyógyászat szereit is tesztelik kínai kutatók több mint 80 klinikai próbában az új koronavírus gyógymódjának megállapítására – összegezték a Nature című tudományos folyóirat szerkesztői.","shortLead":"HIV-vírus elleni gyógyszereket, maláriaellenes szert, őssejtkezelést és a hagyományos kínai gyógyászat szereit is...","id":"20200220_koronavirus_gyogymodja_klinikai_vizsgalatok_kinaban_covid19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d09d22c-7a9d-49f6-947d-7c5187a7de52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_koronavirus_gyogymodja_klinikai_vizsgalatok_kinaban_covid19","timestamp":"2020. február. 20. 07:03","title":"Rákapcsolt Kína: több mint 80 kísérletbe kezdtek, hogy megtalálják a koronavírus gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közúti ellenőrzések során pénzbírságot szabnak ki a tiltott funkciós alkalmazások használóira. ","shortLead":"A közúti ellenőrzések során pénzbírságot szabnak ki a tiltott funkciós alkalmazások használóira. ","id":"20200221_traffipaxot_jelez_a_mobil_a_nemet_rendorok_mar_buntetnek_erte_waze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587fa4ac-a944-4d9a-89be-5c091c1f85ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_traffipaxot_jelez_a_mobil_a_nemet_rendorok_mar_buntetnek_erte_waze","timestamp":"2020. február. 21. 06:41","title":"Traffipaxot jelez a mobil? A német rendőrök már büntetnek érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztrák vasút nem fogad és nem indít vonatokat a határállomásnál, nagy késésekre kell számítani.","shortLead":"Az osztrák vasút nem fogad és nem indít vonatokat a határállomásnál, nagy késésekre kell számítani.","id":"20200219_Megbenult_a_vonatkozlekedes_Hegyeshalomnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde3c7e-0f39-4b45-b057-40ec4d611c46","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Megbenult_a_vonatkozlekedes_Hegyeshalomnal","timestamp":"2020. február. 19. 14:40","title":"Megbénult a vonatközlekedés Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b784a7-a6de-447b-a093-c915b297fcb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell bátorsága számtalan pozitív kommentet kapott. ","shortLead":"A modell bátorsága számtalan pozitív kommentet kapott. ","id":"20200219_Ashley_Graham_nem_szegyelli_terhessegi_csikjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49b784a7-a6de-447b-a093-c915b297fcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a95ef9-ac39-40ff-a0e8-4e18373e5c0e","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Ashley_Graham_nem_szegyelli_terhessegi_csikjait","timestamp":"2020. február. 19. 13:55","title":"Ashley Graham nem szégyelli terhességi csíkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz és kemény tárgyalásokra kell számítani az Európai Unió (EU) következő hétéves költségvetéséről az állam-, illetve kormányfők csütörtökre összehívott rendkívüli tanácskozásán – mondta Angela Merkel csütörtökön Berlinben, aki szerint azt is tudomásul kell venni, hogy a tagországi kormányok ugyan fontosak, és meg kell állapodniuk egymással a költségvetésről, \"de nem csak ők vannak a világon\".\r

","shortLead":"Nehéz és kemény tárgyalásokra kell számítani az Európai Unió (EU) következő hétéves költségvetéséről az állam-, illetve...","id":"20200219_Merkel_orban_eu_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b00354b-4f9a-4cb3-bbe1-d5e4acc68d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Merkel_orban_eu_koltsegvetes","timestamp":"2020. február. 19. 16:17","title":"Merkel szavai után szinte biztosan kemény csatára számíthat Orbán Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail keresője ezentúl még inkább a felhasználók segítségére lesz: ha megadjuk egy keresett levél feladójának a nevét, a rendszer olyan címkéket kínál a találatok mellé, amivel szűkíthetjük a találati listát.","shortLead":"A Gmail keresője ezentúl még inkább a felhasználók segítségére lesz: ha megadjuk egy keresett levél feladójának...","id":"20200220_google_gmail_levelezo_email_keresese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424fe057-1bc0-4080-bdf5-f684f74ab554","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_google_gmail_levelezo_email_keresese","timestamp":"2020. február. 20. 15:03","title":"Újfajta kereső jön a Gmailbe, hamarabb megtalálhatja a leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","shortLead":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","id":"20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48227407-5958-43af-885e-1d8086e9d741","keywords":null,"link":"/sport/20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2020. február. 19. 16:07","title":"Harmincöt éve nem történt ilyen a magyar teniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]