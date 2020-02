Megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma Olaszországban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közösségi média oldal szerint túl messzire mentek. ","shortLead":"A közösségi média oldal szerint túl messzire mentek. ","id":"20200222_A_Twitter_felfuggesztette_Bloomberg_kampanyanak_manipulalt_videojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93063a9c-0f2d-4a22-b12a-62c4f55feff7","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_A_Twitter_felfuggesztette_Bloomberg_kampanyanak_manipulalt_videojat","timestamp":"2020. február. 22. 10:44","title":"A Twitter felfüggesztette Bloomberg deepfake videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c78d5c-2da8-4c29-a524-48d3bf2e8c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állatkert főigazgatója év végén állt elő egy újabb 20 milliárdos igénnyel, ezt a kormány és a főváros új vezetése sem tudta hova tenni.","shortLead":"Az állatkert főigazgatója év végén állt elő egy újabb 20 milliárdos igénnyel, ezt a kormány és a főváros új vezetése...","id":"20200221_tarlos_persanyi_lemondas_milliardok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c78d5c-2da8-4c29-a524-48d3bf2e8c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcccc83-62d0-40e0-951c-d62795ac98a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_tarlos_persanyi_lemondas_milliardok","timestamp":"2020. február. 21. 19:37","title":"Tarlós nem érti, Persányi miért hallgatott a hiányzó milliárdokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újhartyánnál borult fel a teherautó.","shortLead":"Újhartyánnál borult fel a teherautó.","id":"20200221_Halalos_kamionbaleset_tortent_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51316efc-044d-40e3-9eae-9b3c2bd8a083","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Halalos_kamionbaleset_tortent_az_M5oson","timestamp":"2020. február. 21. 19:55","title":"Halálos kamionbaleset történt az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18e691e-1c29-458e-a079-19a4839d07b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem tudja, kap-e pénzt a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácstól.","shortLead":"Még nem tudja, kap-e pénzt a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácstól.","id":"20200221_Oettinger_szerint_nem_Paks_miatt_neveztek_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18e691e-1c29-458e-a079-19a4839d07b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d5fc2-cc83-4f9b-a65e-31bba2b5d3b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Oettinger_szerint_nem_Paks_miatt_neveztek_ki","timestamp":"2020. február. 21. 17:56","title":"Oettinger szerint nem Paks miatt nevezték ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai ország filmipara százéves, de csak három évtizede szűnt meg a cenzúra, és még néhány éve is volt feketelista, amelyen az Oscar-díjas Élősködők rendezője, Pong Dzsun Ho is szerepelt.","shortLead":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai...","id":"202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9dd034-e419-4d16-a4b4-e0d41063cd1a","keywords":null,"link":"/360/202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Az Élősködők, mint a dél-koreai társadalom tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1d13c7-7196-402e-9c0e-59250c53581b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdától csak a legfejlettebb operációs rendszereken és böngészőkön keresztül lesznek elérhetők a K&H Bank szolgáltatásai. Mutatunk egy oldalt, ahol egy kattintással megnézheti, szükséges-e frissítenie, hogy továbbra is netbankolhasson.","shortLead":"Szerdától csak a legfejlettebb operációs rendszereken és böngészőkön keresztül lesznek elérhetők a K&H Bank...","id":"20200223_kh_bank_nem_mukodik_windows_xp_tls_12_titkositas_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb1d13c7-7196-402e-9c0e-59250c53581b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca69cc9-80ec-4011-ae9a-649e981b758e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_kh_bank_nem_mukodik_windows_xp_tls_12_titkositas_frissites","timestamp":"2020. február. 23. 07:33","title":"Ha a K&H Bank ügyfele, még ma ellenőrizze a számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544aebd6-694b-4207-ae1e-e628e32a4521","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia méregzsákban a különleges hajtáslánc miatt mindössze ketten foglalhatnak helyet.","shortLead":"A francia méregzsákban a különleges hajtáslánc miatt mindössze ketten foglalhatnak helyet.","id":"20200222_uj_gazdara_var_ez_a_motorjat_a_hatso_ulesek_helyen_tudo_regi_renault_5os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544aebd6-694b-4207-ae1e-e628e32a4521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9185d0-a142-4741-88fd-4a18cedd1774","keywords":null,"link":"/cegauto/20200222_uj_gazdara_var_ez_a_motorjat_a_hatso_ulesek_helyen_tudo_regi_renault_5os","timestamp":"2020. február. 22. 06:41","title":"Új gazdára vár ez a motorját a hátsó ülések helyén tudó régi Renault 5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f5faeb-0037-44e5-91be-6415e2027b8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi kiégett, a vezetője elfutott, a ház fala összedőlt.","shortLead":"A kocsi kiégett, a vezetője elfutott, a ház fala összedőlt.","id":"20200221_Hazba_csapodott_es_kigyulladt_egy_auto_Veresegyhazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f5faeb-0037-44e5-91be-6415e2027b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37e93d6-dc25-4a59-bd41-0f443b84fe60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Hazba_csapodott_es_kigyulladt_egy_auto_Veresegyhazon","timestamp":"2020. február. 21. 20:58","title":"Házba csapódott és kigyulladt egy autó Veresegyházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]