Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetben egy ember megsérült, torlódásra kell számítani.","shortLead":"A balesetben egy ember megsérült, torlódásra kell számítani.","id":"20200223_Auto_es_motoros_utkozott_az_M3as_bevezeto_szakaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682cbdd2-f90b-4817-b1dc-fa08f592f999","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Auto_es_motoros_utkozott_az_M3as_bevezeto_szakaszan","timestamp":"2020. február. 23. 16:14","title":"Autó és motoros ütközött az M3-as bevezető szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df0e81-b46f-4097-80f1-ded840be46ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerződést bontott a Nemzeti Sportközpontok és gyógyfürdőket üzemeltető cég.","shortLead":"Szerződést bontott a Nemzeti Sportközpontok és gyógyfürdőket üzemeltető cég.","id":"20200222_Kiszorulnak_a_Dagalybol_es_az_Arenabol_a_gyogyulni_jaro_berletesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1df0e81-b46f-4097-80f1-ded840be46ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7b6e8f-6ca6-4ee1-876e-b42df982ecee","keywords":null,"link":"/kkv/20200222_Kiszorulnak_a_Dagalybol_es_az_Arenabol_a_gyogyulni_jaro_berletesek","timestamp":"2020. február. 22. 13:34","title":"Kirakják a Dagályból és az Arénából a gyógyulni járó bérleteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon elfogott, többszörös emberöléssel is gyanúsított pakisztáni férfi letartóztatását – közölte a Fővárosi Főügyészség vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon...","id":"20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082480f3-bca7-4edb-b114-cc1f454ecc73","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","timestamp":"2020. február. 23. 14:37","title":"Elrendelte a bíróság az emberöléssel gyanúsított pakisztáni letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi egészségre, bejuthat a méhlepényen át a magzatba egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi...","id":"20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aef6d6-622a-4905-a358-a8556426367b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","timestamp":"2020. február. 23. 08:03","title":"BPA-mentes műanyagokat használ? Most derült ki, hogy azok is károsak lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai ország filmipara százéves, de csak három évtizede szűnt meg a cenzúra, és még néhány éve is volt feketelista, amelyen az Oscar-díjas Élősködők rendezője, Pong Dzsun Ho is szerepelt.","shortLead":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai...","id":"202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9dd034-e419-4d16-a4b4-e0d41063cd1a","keywords":null,"link":"/360/202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Az Élősködők, mint a dél-koreai társadalom tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e02d55-b274-4878-a483-f8a9653febb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A turmalincsoport eddig ismeretlen tagját fedezték fel Olaszországban. Az új ásvány a dutrowit nevet kapta Barbara Dutrow geológus, a Louisiana Állami Egyetem (LSU) professzora után.","shortLead":"A turmalincsoport eddig ismeretlen tagját fedezték fel Olaszországban. Az új ásvány a dutrowit nevet kapta Barbara...","id":"20200222_uj_asvany_olaszorszag_turmalinok_dutrowit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e02d55-b274-4878-a483-f8a9653febb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46181a15-938c-4529-92ce-e39e4b689cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_uj_asvany_olaszorszag_turmalinok_dutrowit","timestamp":"2020. február. 22. 10:03","title":"Felfedeztek egy új ásványt, 20 000 000 éve formálódott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","shortLead":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","id":"20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321a407-6d30-4da7-9a9f-cdf69df92e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","timestamp":"2020. február. 23. 06:41","title":"25 ezer kilométer sincs ebben ez eladó magyar Zsiguliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b362fe-8193-4c6c-aeea-53808fbfc1ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan az az ember érzése, hogy a kormánypárti politikusok úgy viselkednek, mint a nyolcadikos iskolások, akik arra büszkék, hogy fellökik az elsősöket. Ez a hvg.hu heti podcastja.","shortLead":"Lassan az az ember érzése, hogy a kormánypárti politikusok úgy viselkednek, mint a nyolcadikos iskolások, akik arra...","id":"20200222_A_Nemzeti_konzultaciorol_a_Fulkeben_ennyi_erovel_arrol_is_lehetne_konzultalni_lapose_a_Fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b362fe-8193-4c6c-aeea-53808fbfc1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d748a0c-a9d4-4f6c-8892-3fb43180014e","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_A_Nemzeti_konzultaciorol_a_Fulkeben_ennyi_erovel_arrol_is_lehetne_konzultalni_lapose_a_Fold","timestamp":"2020. február. 22. 11:30","title":"A Nemzeti konzultációról a Fülkében: ennyi erővel arról is lehetne konzultálni, lapos-e a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]