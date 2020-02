Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8328188b-2722-4ed2-904f-6bb629e805bc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balogh Csaba Work in progress című kiállításán a \"fenntartható művészet\" jegyében láthatók \"ökofundamentalista\" alkotások.","shortLead":"Balogh Csaba Work in progress című kiállításán a \"fenntartható művészet\" jegyében láthatók \"ökofundamentalista\"...","id":"202008_tarlat__allando_korforgasban_balogh_csaba_work_in_progress","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8328188b-2722-4ed2-904f-6bb629e805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2b1e52-240c-432e-954e-f44392013373","keywords":null,"link":"/360/202008_tarlat__allando_korforgasban_balogh_csaba_work_in_progress","timestamp":"2020. február. 24. 16:00","title":"Restaurátori \"melléktermékekből\" készült művekkel nyitott Budapest új galériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db56f225-026a-4c7e-9b99-352fc4dd86a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Svájcban egyelőre nem mutattak ki koronavírusos beteget, de a genfi szervezők folyamatosan konzultálnak, mi legyen az autókiállítással.","shortLead":"Svájcban egyelőre nem mutattak ki koronavírusos beteget, de a genfi szervezők folyamatosan konzultálnak, mi legyen...","id":"20200224_Egyelore_nem_fujtak_le_a_Genfi_Autoszalont_de_kozlemenyt_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db56f225-026a-4c7e-9b99-352fc4dd86a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0cfc1d-4f72-4c2c-8d3d-c69437cb05fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Egyelore_nem_fujtak_le_a_Genfi_Autoszalont_de_kozlemenyt_adtak_ki","timestamp":"2020. február. 24. 14:39","title":"Még nem fújták le a Genfi Autószalont, de közleményt adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerelvények március 9-től nem fognak megállni az Arany János utca és a Ferenciek tere állomásokon, áthaladnak rajta.","shortLead":"A szerelvények március 9-től nem fognak megállni az Arany János utca és a Ferenciek tere állomásokon, áthaladnak rajta.","id":"20200224_m3_as_metro_felujitasa_megallo_lezaras_belvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2a3cc0-b716-47a3-b260-5d854c7067cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_m3_as_metro_felujitasa_megallo_lezaras_belvaros","timestamp":"2020. február. 24. 16:36","title":"3-as metró: rövidesen lezárnak két belvárosi megállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93e6db5-2486-4839-8eac-6d4f772ef802","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatalmas károkat okoznak Escobar magánállatkertjének a vízilovai, ezért a sterilizálásuk mellett döntöttek. 