[{"available":true,"c_guid":"a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","shortLead":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","id":"20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54421ea0-5967-4a5a-a757-43d2092e6e9e","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","timestamp":"2020. február. 24. 09:46","title":"Giorgio Armani: Sokféleképpen meg lehet erőszakolni egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős hatóság szakemberei, miután a zátony több régiójában is a hőstressz jeleit észlelték a virágállatokon.","shortLead":"Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős...","id":"20200223_ausztral_nagy_korallzatony_korallfeheredes_hostressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6a90f5-f83b-471c-9507-cdb8c6bebf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_ausztral_nagy_korallzatony_korallfeheredes_hostressz","timestamp":"2020. február. 23. 15:03","title":"Felütötte fejét a hőstressz, pusztul az ausztrál Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641cc184-15ba-478b-bbe7-76c9ef4843e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új okostelefont, az idei év első saját csúcstelefonját jelentette be a Sharp Japánban. A specifikációk egy erős készülékről árulkodnak.","shortLead":"Új okostelefont, az idei év első saját csúcstelefonját jelentette be a Sharp Japánban. A specifikációk egy erős...","id":"20200224_sharp_aquos_r5g_androidos_telefon_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=641cc184-15ba-478b-bbe7-76c9ef4843e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af87e4c-a7a0-43cd-9f3e-6fe4f4a65723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_sharp_aquos_r5g_androidos_telefon_specifikaciok","timestamp":"2020. február. 24. 14:03","title":"Android a javából: mindenféle jót belepakolt új telefonjába a Sharp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data vírusirtója mostantól egy saját fejlesztésű gráfadatbázis segítségével is feldolgozza, hogy a kártevők hogyan viselkednek a számítógépeken. A kiberbiztonsági cég ígéri, programja segítségével akit kár ér, az helyrehozhatja számítógépét.","shortLead":"A G Data vírusirtója mostantól egy saját fejlesztésű gráfadatbázis segítségével is feldolgozza, hogy a kártevők hogyan...","id":"20200223_gdata_virusirto_beast_grafadatbazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c54dc03-e1ef-4487-be7f-dde849fc0287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_gdata_virusirto_beast_grafadatbazis","timestamp":"2020. február. 23. 09:03","title":"Ez a vírusirtó program utólag képes visszafordítani a kártékony változtatásokat – ígéri a G Data","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb6d7eb-15e4-422d-9c22-63c32e5c436e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megint összecsaptak a jelmezes énekesek. ","shortLead":"Megint összecsaptak a jelmezes énekesek. ","id":"20200224_Shane_Tusup_oroszlanjelmez_Nicsak_ki_vagyok_Alarcos_enekes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdb6d7eb-15e4-422d-9c22-63c32e5c436e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c291c0-84d2-4ddc-9b56-72fff5b94ca0","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Shane_Tusup_oroszlanjelmez_Nicsak_ki_vagyok_Alarcos_enekes","timestamp":"2020. február. 24. 10:40","title":"Shane Tusup oroszlánjelmezben énekelt Backstreet Boyst a TV2 maszkos versenyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek száma. Iránban a hivatalos adatok szerint 12-en haltak meg, míg egy hírügynökség már 50 halálos áldozatról számolt be.","shortLead":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek...","id":"20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d1195-3815-4c9e-8153-1b3a48654e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","timestamp":"2020. február. 24. 12:20","title":"Újabb országokban jelent meg a koronavírus, Iránban legalább 12-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4314e85-38a0-4d53-a5ef-df8e83d0540c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is trükköznek a dízelautók kibocsátási adataival a Daimlernél.","shortLead":"Továbbra is trükköznek a dízelautók kibocsátási adataival a Daimlernél.","id":"20200223_Meg_tobb_Mercedest_hivhatnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt_hatalmas_buntetesre_szamithat_a_Daimler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4314e85-38a0-4d53-a5ef-df8e83d0540c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4914019a-828f-47d8-9261-1083502937f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Meg_tobb_Mercedest_hivhatnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt_hatalmas_buntetesre_szamithat_a_Daimler","timestamp":"2020. február. 23. 16:25","title":"Még több Mercedest hívhatnak vissza a dízelbotrány miatt, hatalmas büntetésre számíthat a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag a viselőjére jellemző, és a telefon arcazonosítóját is lehessen kezelni vele.","shortLead":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag...","id":"20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c09bad-edf5-4cc4-9e66-06933e9cb2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","timestamp":"2020. február. 24. 10:03","title":"Kitalált egy arcmaszkot, ami még az arcazonosításnál is használható (lenne)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]