[{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A még mindig érvényben lévő amerikai korlátozások miatt a Huawei nem teheti fel újabb telefonjaira a Google alkalmazásait, szolgáltatásait. Az amerikai vállalat arra hívja fel a felhasználók figyelmét, hogy manuálisan ugyan telepíthetnének ilyen appokat, de ne tegyék.","shortLead":"A még mindig érvényben lévő amerikai korlátozások miatt a Huawei nem teheti fel újabb telefonjaira a Google...","id":"20200224_huawei_play_aruhaz_androidos_alkalmazasok_telepites_google_szolgaltatasok_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086afc3d-a167-48d7-8915-2edf7a5dd221","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_huawei_play_aruhaz_androidos_alkalmazasok_telepites_google_szolgaltatasok_kemkedes","timestamp":"2020. február. 24. 08:03","title":"A Google üzeni a Huawei telefont vásárlóknak: kétszer is gondolja meg, mit telepít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","shortLead":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","id":"20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b2823-926f-4f14-939c-c35d783ac73d","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","timestamp":"2020. február. 24. 16:05","title":"Dido, a Jazz+Az és a Postmodern Jukebox is jön az idei VeszprémFestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úttörő technológiát használtak fel a Mandalorian című sci-fi sorozat forgatásához - ez is kiderül Jon Favreu producer és csapata látványos werkvideójából.","shortLead":"Úttörő technológiát használtak fel a Mandalorian című sci-fi sorozat forgatásához - ez is kiderül Jon Favreu producer...","id":"20200223_kijott_a_werkfilm_a_Star_Wars_uj_sorozata_a_Mandalorian_latvanyvilagarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92be0a12-aaa2-433e-825f-ed48ed4b99f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_kijott_a_werkfilm_a_Star_Wars_uj_sorozata_a_Mandalorian_latvanyvilagarol","timestamp":"2020. február. 23. 14:55","title":"Kijött a werkvideó a Star Wars új sorozata, a Mandalorian látványvilágáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c5e5d8-6f63-49cd-bf6e-b31dd50c924c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Kiszámíthatatlanok a koronavírus-járvány gazdasági következményei, ám az semmiképpen nem tesz jót a helyzetnek, hogy a világ második gazdasága után éppen a legnagyobb problémákkal küzdő euróövezeti országot érte utol a betegség. ","shortLead":"Kiszámíthatatlanok a koronavírus-járvány gazdasági következményei, ám az semmiképpen nem tesz jót a helyzetnek...","id":"20200225_koronavirus_gazdasag_tozsde_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c5e5d8-6f63-49cd-bf6e-b31dd50c924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e76c6ab-7070-41f8-827b-9baff5798aa0","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_koronavirus_gazdasag_tozsde_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 25. 07:00","title":"Oda üt a koronavírus, ahol igazán fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel ötszáz autót ellenőriztek. ","shortLead":"Közel ötszáz autót ellenőriztek. ","id":"20200224_Nagyszabasu_tuningautos_razziat_tartott_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccabe1b-4ae9-47d2-bd23-98be09e70eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Nagyszabasu_tuningautos_razziat_tartott_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 24. 10:32","title":"Razzia: tuningautókat ellenőrzött a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","shortLead":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","id":"20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470435d2-271b-46e5-88b1-b2cbb083951c","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","timestamp":"2020. február. 25. 12:38","title":"Felfüggesztik a börtönkártérítések kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bdfc1e-8e88-4b68-b155-72328daaa5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Hamburgban vasárnap tartott helyi törvényhozási választáson, az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű jobboldali párt pedig öt év után búcsúzik a tartományi parlamenttől (Bürgerschaft), ezt mutatja a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések (exit poll) urnazárás után közzétett eredménye.","shortLead":"A kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Hamburgban vasárnap tartott...","id":"20200223_A_szocialdemokratak_nyertek_a_szelsojobb_nagyot_bukott_a_hamburgi_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4bdfc1e-8e88-4b68-b155-72328daaa5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0686da7-e770-4e54-b3eb-8a3299e7a2b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_szocialdemokratak_nyertek_a_szelsojobb_nagyot_bukott_a_hamburgi_valasztasokon","timestamp":"2020. február. 23. 19:32","title":"A szociáldemokraták nyertek, a szélsőjobb nagyot bukott a hamburgi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65ba2d5-5cc2-4ecc-afa2-38ca6b9c8b62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevesen értik úgy az internetet, mint a fideszes politikusok – ezt szakszerűen bizonyítja a Duma Aktuál csapata. Németh Szilárdról külön fotóválogatást gyűjtött Ceglédi Zoltán, amiből a rezsiharcosról azt is megtudhatjuk, melyik a kedvenc betűje a keresztrejtvényben. ","shortLead":"Kevesen értik úgy az internetet, mint a fideszes politikusok – ezt szakszerűen bizonyítja a Duma Aktuál csapata. Németh...","id":"20200224_Duma_Aktual_Feszul_a_duci_slim_fit_a_Fidesz_vezerkaron_de_Nemeth_Szilardon_kitart_a_satorvaszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65ba2d5-5cc2-4ecc-afa2-38ca6b9c8b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811000c3-ee29-4525-ad5a-aa08e7ef071a","keywords":null,"link":"/360/20200224_Duma_Aktual_Feszul_a_duci_slim_fit_a_Fidesz_vezerkaron_de_Nemeth_Szilardon_kitart_a_satorvaszon","timestamp":"2020. február. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: Feszül a duci slim fit a Fidesz-vezérkaron, csak Németh Szilárdon tart ki a sátorvászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]