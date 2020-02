Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple idei fejlesztői konferenciája még odébb van, ez nem akadályozza meg a lelkes adatbányászokat, hogy új információk után kutassanak. Ezúttal az iOS 14 kódjába néztek bele.","shortLead":"Bár az Apple idei fejlesztői konferenciája még odébb van, ez nem akadályozza meg a lelkes adatbányászokat, hogy új...","id":"20200224_ios_14_funkciok_apple_iphone_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca82ed15-cc91-47e7-9cfe-34adf10a519d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_ios_14_funkciok_apple_iphone_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2020. február. 24. 16:03","title":"Ez lehet a következő iOS egyik legfontosabb újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utasbiztosítás nem terjed ki arra, ha úgy dönt, mégsem utazik. ","shortLead":"Az utasbiztosítás nem terjed ki arra, ha úgy dönt, mégsem utazik. ","id":"20200224_Elbukja_az_arat_ha_lemondja_az_olasz_utat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be6cc43-2732-4ff2-a760-87461e21ef8e","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_Elbukja_az_arat_ha_lemondja_az_olasz_utat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 24. 17:39","title":"Elbukja az árát, ha lemondja az olasz utat a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során előfordulhatnak a szakember szerint.","shortLead":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során...","id":"20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eb943-8982-454c-b142-c02b3435d44b","keywords":null,"link":"/elet/20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","timestamp":"2020. február. 24. 15:06","title":"Több szól a ketogén diéta ellen, mint mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","shortLead":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","id":"20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b2823-926f-4f14-939c-c35d783ac73d","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","timestamp":"2020. február. 24. 16:05","title":"Dido, a Jazz+Az és a Postmodern Jukebox is jön az idei VeszprémFestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4","c_author":"Windisch Judit - Dobos Emese","category":"itthon","description":"A Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál kimutatták a koronavírust, amivel ő az első magyar fertőzött. Itthon még nem tudni fertőzöttről, azonban a volt tiszti főorvos szerint lehetetlen meggátolni, hogy ideérjen. A szakemberek figyelmeztetnek, nem mindenki gyanús, aki Olaszországból jött, még annak sem kell otthon maradnia két hétig, aki hétvégén a karanténhoz viszonylag közeli Milánóban járt. A jelekre azonban oda kell figyelni, hiszen elsőre nem lehet megmondani, hogy valaki náthás vagy koronavírusa van. ","shortLead":"A Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál kimutatták...","id":"20200224_Koronavirus_magyarorszag_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c61813-6cac-40c5-be86-213cf48ec460","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Koronavirus_magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. február. 25. 06:30","title":"Nem lehet megakadályozni, hogy Magyarországra érjen a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút a videó megjelenése után eltiltották a munkától.","shortLead":"A fiút a videó megjelenése után eltiltották a munkától.","id":"20200223_Akar_az_utogondozasa_is_veszelybe_kerulhet_a_foti_gyermekotthonrol_rappelo_fiunak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964bd89d-6cfc-4d11-810c-747d7eb42a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Akar_az_utogondozasa_is_veszelybe_kerulhet_a_foti_gyermekotthonrol_rappelo_fiunak","timestamp":"2020. február. 23. 20:07","title":"Akár az utógondozása is veszélybe kerülhet a fóti gyermekotthonról rappelő fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7881e99-795f-49a0-a4b0-6ffec25b5021","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A milánói Európa-liga-visszavágót nézők nélkül rendezik meg a fertőzés gyors olaszországi terjedése miatt.","shortLead":"A milánói Európa-liga-visszavágót nézők nélkül rendezik meg a fertőzés gyors olaszországi terjedése miatt.","id":"20200225_zart_kapus_meccs_internazionale_ludogorec_europa_liga_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7881e99-795f-49a0-a4b0-6ffec25b5021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2610765-82ce-4cfa-8b5d-c79d52ff5e7d","keywords":null,"link":"/sport/20200225_zart_kapus_meccs_internazionale_ludogorec_europa_liga_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 10:31","title":"Zárt kapus lesz a koronavírus-járvány miatt az Inter–Ludogorec-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció politikusáról a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti szakértője állította egy videóban, hogy zaklatta. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció politikusáról a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti szakértője állította egy videóban, hogy zaklatta. ","id":"20200225_greczy_zsolt_pesti_sracok_per_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabaeea7-a66f-43ed-bbc2-ef914db660e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_greczy_zsolt_pesti_sracok_per_zaklatas","timestamp":"2020. február. 25. 12:13","title":"Gréczy Zsolt pert nyert a Pesti Srácokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]