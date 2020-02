Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló készüléket is megvillantott a cég.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló...","id":"20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732370e3-9723-4dff-a285-a0a351fb3b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","timestamp":"2020. február. 24. 11:03","title":"Bivalyerős processzorral és furcsa elnevezéssel itt a Sony új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány ellen készített oltóanyagot egy amerikai gyógyszergyártó cég. 20-25 önkéntes vállalta, hogy kipróbálja, ér-e valamit.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellen készített oltóanyagot egy amerikai gyógyszergyártó cég. 20-25 önkéntes vállalta...","id":"20200225_oltoanyag_koronavirus_jarvany_ellenszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e7de89-0e83-4336-b96a-7f0d9bdfe2c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_oltoanyag_koronavirus_jarvany_ellenszer","timestamp":"2020. február. 25. 19:03","title":"Elkészült az első oltóanyag a koronavírus ellen, de lehet, hogy nem is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51bd91f-0f2d-41d9-84f1-c5310fdf79bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai nagykövetség a hétfői Népszavában adott fel apróhirdetést.","shortLead":"A dél-koreai nagykövetség a hétfői Népszavában adott fel apróhirdetést.","id":"20200224_Ujsaghirdetesben_keresik_a_Hableanytragedia_utolso_aldozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51bd91f-0f2d-41d9-84f1-c5310fdf79bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e857179-831a-420c-9f0e-a93e89224a5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Ujsaghirdetesben_keresik_a_Hableanytragedia_utolso_aldozatat","timestamp":"2020. február. 24. 09:53","title":"Újsághirdetésben keresik a Hableány-tragédia utolsó áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2fe726-2cce-42f2-83b6-9da83f25d4cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Exkluzív bepillantást nyújt a közelmúlt jogerős itthoni és külföldi csalási ügyeinek kulisszatitkaiba egy most megjelent könyv.","shortLead":"Exkluzív bepillantást nyújt a közelmúlt jogerős itthoni és külföldi csalási ügyeinek kulisszatitkaiba egy most...","id":"20200225_Utmutato_az_arnyekos_oldalhoz__kotet_jelent_meg_a_magyarorszagi_mutargyhamisitasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf2fe726-2cce-42f2-83b6-9da83f25d4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1cdcc2-62cc-41fc-9adb-d5d6031b9143","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Utmutato_az_arnyekos_oldalhoz__kotet_jelent_meg_a_magyarorszagi_mutargyhamisitasrol","timestamp":"2020. február. 25. 18:15","title":"Útmutató az árnyékos oldalhoz – mit tudnak a magyarországi műtárgyhamisítók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nevadában szombaton tartott demokrata párti jelölőgyűléseken (caucus) a hétfőn délután nyilvánosságra hozott hivatalos végeredmények szerint is Bernie Sanders vermonti szenátor győzött.","shortLead":"A Nevadában szombaton tartott demokrata párti jelölőgyűléseken (caucus) a hétfőn délután nyilvánosságra hozott...","id":"20200225_Hivatalos_Nevadaban_is_Sanders_gyozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4818abd1-ac77-4bc5-8509-06f934bf5b5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Hivatalos_Nevadaban_is_Sanders_gyozott","timestamp":"2020. február. 25. 06:51","title":"Hivatalos: Nevadában is Sanders győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag a viselőjére jellemző, és a telefon arcazonosítóját is lehessen kezelni vele.","shortLead":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag...","id":"20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c09bad-edf5-4cc4-9e66-06933e9cb2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","timestamp":"2020. február. 24. 10:03","title":"Kitalált egy arcmaszkot, ami még az arcazonosításnál is használható (lenne)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43bbc54-f253-48ee-a41c-f8a2df90bfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatjuk legújabb fejlesztésünket. Tartson velünk!","shortLead":"Bemutatjuk legújabb fejlesztésünket. Tartson velünk!","id":"20200224_mi_az_a_myhvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e43bbc54-f253-48ee-a41c-f8a2df90bfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e54be6d-aa15-4238-8d36-7588873caec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_mi_az_a_myhvg","timestamp":"2020. február. 24. 13:43","title":"Mi az a myhvg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabbd142-cd26-47e0-87a5-f65320664655","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Dékány Gyula valamivel több, mint egy éve mesélt arról a küzdelemről, amelyet kollégáival a Parkinson- és az Alzheimer-kór elleni szer felfedezéséért különböző országokban folytatnak. A milliárdos üzlet megvalósulni látszik, a pénzügyi haszon azonban nem Magyarországé lesz.","shortLead":"Dékány Gyula valamivel több, mint egy éve mesélt arról a küzdelemről, amelyet kollégáival a Parkinson- és...","id":"20200226_alzheimer_parkinson_biomolekula_dekany_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aabbd142-cd26-47e0-87a5-f65320664655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb9441a-c2ca-4d59-936d-b36a1cff1f44","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_alzheimer_parkinson_biomolekula_dekany_gyula","timestamp":"2020. február. 26. 06:30","title":"Magyarok készítik, csecsemők kapják először az Alzheimer-kór elleni biomolekulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]