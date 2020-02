Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest, a Borkonyha, a Costes, a Pasztell, a Costes Downtown, a St. Andrea Restaurant, a Textúra, a Stand25, és az Arany Kaviár került.","shortLead":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest...","id":"20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27182f6-bf0a-40fb-8477-b3758de1be19","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","timestamp":"2020. február. 24. 21:56","title":"Két éve nyitott, másodszor lett az ország legjobb étterme a Stand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8371f5fd-8780-4b32-8aa2-df154041b3e2","c_author":"Derdák Tibor","category":"itthon","description":"Nem lehet demokráciának nevezni egy olyan berendezkedést, ahol a lakosság jelentős része ki van zárva a valódi szolgáltatásokból, a valódi információkból, s így a mindenkori hatalom játékszere. Vélemény.","shortLead":"Nem lehet demokráciának nevezni egy olyan berendezkedést, ahol a lakosság jelentős része ki van zárva a valódi...","id":"20200226_Derdak_Tibor_Felvonuloknak_csillagos_otos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8371f5fd-8780-4b32-8aa2-df154041b3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6694325-46e5-44ad-ae32-35682bf5757e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Derdak_Tibor_Felvonuloknak_csillagos_otos","timestamp":"2020. február. 26. 11:20","title":"Derdák Tibor: Felvonulóknak csillagos ötös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Olaszországban, már Palermoból és Firenzéből is jelentettek eseteket. A betegség terjedéséről minden hírt megtalál percről percre tudósításunkban.","shortLead":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Olaszországban, már Palermoból és Firenzéből is jelentettek eseteket...","id":"20200225_koronavirus_percrol_percre_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f6cc06-124e-4de3-a6bc-247be5ad11e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_percrol_percre_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 25. 09:00","title":"Menczer: Nem kizárható, hogy Magyarországon is megjelenik a koronavírus – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt és a populista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt hajrázik a legjobban a február 19-ei szlovákiai parlamenti választást megelőző kampány finisében. Továbbra is úgy tűnik, egyetlen magyar párt sem jut be a pozsonyi törvényhozásba.","shortLead":"A szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt és a populista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt hajrázik...","id":"20200226_A_szelsojobboldaliak_es_a_populistak_hajraznak_jobban_a_szlovak_kampanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c2401a-db07-46ba-8c0a-3159bf5884f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_szelsojobboldaliak_es_a_populistak_hajraznak_jobban_a_szlovak_kampanyban","timestamp":"2020. február. 26. 17:22","title":"A szélsőjobboldaliak és a populisták hajráznak jobban a szlovák kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","shortLead":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","id":"20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb395d5d-2299-4dfb-a434-6a42e572cb8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","timestamp":"2020. február. 25. 09:25","title":"Nem lett egy szerény autó a vadonatúj Vokswagen Touareg R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértettek a bíróságra is benyújtják a polgári peres kártérítési igényüket.","shortLead":"A sértettek a bíróságra is benyújtják a polgári peres kártérítési igényüket.","id":"20200226_bicskei_gyerekotthon_molesztalas_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0dbf89-7074-4229-88de-78a04a27c08f","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_bicskei_gyerekotthon_molesztalas_karterites","timestamp":"2020. február. 26. 11:59","title":"Nem kapnak kártérítést a bicskei gyermekotthonban molesztált fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128b8ac6-d8f1-402b-850b-362080086581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztriában és Franciaországban is meghalt egy-egy ember, akikkel feltehetően a koronavírus-fertőzés miatt kialakult betegség végzett. Olaszországban négy gyerek is megfertőzödött.","shortLead":"Ausztriában és Franciaországban is meghalt egy-egy ember, akikkel feltehetően a koronavírus-fertőzés miatt kialakult...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_elso_francia_halott_fertozott_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128b8ac6-d8f1-402b-850b-362080086581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3a6879-eaa4-47b5-8008-049a2e2b63b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_koronavirus_jarvany_elso_francia_halott_fertozott_gyerekek","timestamp":"2020. február. 26. 10:41","title":"Koronavírus: egy francia meghalt, Olaszországban gyerekek betegedtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86158fc-3da4-4b42-b96a-a2a1cbc3fdd8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Több százezerre becsülik az Egyesült Királyságban élő magyarok számát, a helyi boltokban mégsem elérhetőek a magyar élelmiszerek. Így érthető, hogy több magyar cég is magyar termékekre specializálódik. Dömsödi F. Orsolya volt az első, aki ezzel próbálkozott, ma Wimbledonban működik üzlete. Sorozatunkban olyan magyarokkal találkoztunk, akiket a sorsa Londonhoz köti, ám a magyar tradíciókat is őrzik – a Brexit után is.","shortLead":"Több százezerre becsülik az Egyesült Királyságban élő magyarok számát, a helyi boltokban mégsem elérhetőek a magyar...","id":"20200225_brexit_portrek_magyarok_boltja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86158fc-3da4-4b42-b96a-a2a1cbc3fdd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443024c9-b466-4b30-84f1-09415f4373cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_brexit_portrek_magyarok_boltja","timestamp":"2020. február. 25. 17:00","title":"Csak hegyes erős és Túró Rudi legyen – ilyen egy magyar bolt Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]