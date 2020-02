Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c2c931a-91f0-4aaf-9a9f-dafa639a5830","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az influenza A vírust azonosították a legtöbb esetben.","shortLead":"Az influenza A vírust azonosították a legtöbb esetben.","id":"20200226_Nem_csokkent_az_influenzasok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2c931a-91f0-4aaf-9a9f-dafa639a5830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8359c3-e0a5-4f64-9072-768eb09285b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_csokkent_az_influenzasok_szama","timestamp":"2020. február. 26. 19:47","title":"Nem csökkent az influenzások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is megsérült, s ezért nem sikerült a diadalmas visszatérés a tiltott szerek használata miatti eltiltás letelte után. A sportoló hivatalosan még be nem jelentett visszavonulásáról a The New York Times írt.","shortLead":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is...","id":"20200226_Sarapova_visszavonul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4d6ad7-9791-4219-9b11-3ec106cbe32c","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Sarapova_visszavonul","timestamp":"2020. február. 26. 19:21","title":"Visszavonul Sarapova ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","shortLead":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","id":"20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dff575-4466-4499-b15b-225fab186e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","timestamp":"2020. február. 25. 10:03","title":"Érdemes megnézni: ilyen videót készít az iPhone 11 Pro ultraszéles látószögű kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek elmagányosodásához vezet, közösségek bomlanak fel, a virtuális valóság pedig bekebelezi lelkünket. De valóban igazak ezek a félelmek? Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek...","id":"samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ef86a-8e82-40fc-ba13-42b7512abfe2","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","timestamp":"2020. február. 26. 07:30","title":"Valóban bekebelezi a lelkünket a virtuális valóság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"e6909b91-b418-43cd-a178-de01553507c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már két telefongenerációt tudhat maga mögött a Xiaomi játékosoknak szánt Black Shark családja. Egy poszter most arról árulkodik, hogy március elején bemutatják a Xiaomi Black Shark 3-at.\r

","shortLead":"Már két telefongenerációt tudhat maga mögött a Xiaomi játékosoknak szánt Black Shark családja. Egy poszter most arról...","id":"20200226_xiaomi_black_shark_3_kinai_bemutato_marcius3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6909b91-b418-43cd-a178-de01553507c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9476eb0-7fe9-4c73-990e-dcc9a645dbe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_xiaomi_black_shark_3_kinai_bemutato_marcius3","timestamp":"2020. február. 26. 10:03","title":"Napokon belül érkezik a Xiaomi új, bivalyerős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába is elhozza új telefonjait a Huawei ernyője alatt önállósodáson dolgozó Honor. Az ernyő ezúttal nem csak védelmet, nehézséget is jelent: a Google alkalmazások ezekről a telefonokról is hiányoznak.","shortLead":"Európába is elhozza új telefonjait a Huawei ernyője alatt önállósodáson dolgozó Honor. Az ernyő ezúttal nem csak...","id":"20200225_honor_view_30_pro_honor_9x_pro_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99afb759-66af-45b7-a287-6c3422a57038","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_honor_view_30_pro_honor_9x_pro_specifikacio","timestamp":"2020. február. 25. 14:03","title":"Erős hardverrel és egy nagy kompromisszummal jön a Honor új csúcsmobilja, a View 30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f090bac-9abb-4e9f-bc45-aaa1b3fe3dde","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába lassult nagyot az építőipari termelés, rendkívül sok új céget alapítottak 2020 elején.","shortLead":"Hiába lassult nagyot az építőipari termelés, rendkívül sok új céget alapítottak 2020 elején.","id":"20200226_epitoipar_opten_cegalapitas_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f090bac-9abb-4e9f-bc45-aaa1b3fe3dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46834590-6049-4b57-be56-bc62e3cea3c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_epitoipar_opten_cegalapitas_epitkezes","timestamp":"2020. február. 26. 07:46","title":"Hiába közeledik az aranykor vége, százával alapítják az építőipari cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","shortLead":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","id":"20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb395d5d-2299-4dfb-a434-6a42e572cb8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","timestamp":"2020. február. 25. 09:25","title":"Nem lett egy szerény autó a vadonatúj Vokswagen Touareg R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]