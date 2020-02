Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"271706be-5a5d-4040-b286-4284db50b62a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a dél-koreai márka kompakt autójának frissítése.","shortLead":"Megérkezett a dél-koreai márka kompakt autójának frissítése.","id":"20200226_A_megujult_Hyundai_i30_es_hibrid_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=271706be-5a5d-4040-b286-4284db50b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7476fe-5016-4bf5-b43e-98c16103af70","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_A_megujult_Hyundai_i30_es_hibrid_lett","timestamp":"2020. február. 26. 15:55","title":"Megújult a Hyundai i30 és hibrid is lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kamionos esetről számolt be Menczer Tamás.","shortLead":"Két kamionos esetről számolt be Menczer Tamás.","id":"20200226_Ot_magyar_van_a_lezart_tenerifei_szallodakomplexumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6c1a96-87c5-4b86-be7a-e606eabf0a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Ot_magyar_van_a_lezart_tenerifei_szallodakomplexumban","timestamp":"2020. február. 26. 06:57","title":"Öt magyar van a lezárt tenerifei szállodakomplexumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt és a populista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt hajrázik a legjobban a február 19-ei szlovákiai parlamenti választást megelőző kampány finisében. Továbbra is úgy tűnik, egyetlen magyar párt sem jut be a pozsonyi törvényhozásba.","shortLead":"A szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt és a populista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt hajrázik...","id":"20200226_A_szelsojobboldaliak_es_a_populistak_hajraznak_jobban_a_szlovak_kampanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c2401a-db07-46ba-8c0a-3159bf5884f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_szelsojobboldaliak_es_a_populistak_hajraznak_jobban_a_szlovak_kampanyban","timestamp":"2020. február. 26. 17:22","title":"A szélsőjobboldaliak és a populisták hajráznak jobban a szlovák kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabbd142-cd26-47e0-87a5-f65320664655","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Dékány Gyula valamivel több mint egy éve mesélt arról a küzdelemről, amelyet kollégáival a Parkinson- és az Alzheimer-kór elleni szer felfedezéséért különböző országokban folytatnak. A milliárdos üzlet megvalósulni látszik, a pénzügyi haszon azonban nem Magyarországé lesz.","shortLead":"Dékány Gyula valamivel több mint egy éve mesélt arról a küzdelemről, amelyet kollégáival a Parkinson- és...","id":"20200226_alzheimer_parkinson_biomolekula_dekany_gyula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aabbd142-cd26-47e0-87a5-f65320664655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb9441a-c2ca-4d59-936d-b36a1cff1f44","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_alzheimer_parkinson_biomolekula_dekany_gyula","timestamp":"2020. február. 26. 06:30","title":"Magyarok készítik, csecsemők kapják először az Alzheimer-kór elleni biomolekulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814197dd-aebd-4a22-918c-9a643c279260","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még egyetlen embert sem diagnosztizáltak San Franciscóban koronavírussal, de a városvezetés úgy döntött, felkészül a járvány érkezésére.","shortLead":"Még egyetlen embert sem diagnosztizáltak San Franciscóban koronavírussal, de a városvezetés úgy döntött, felkészül...","id":"20200226_Egeszsegugyi_veszhelyzetet_hirdettek_San_Franciscoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=814197dd-aebd-4a22-918c-9a643c279260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f8e147-585b-474a-8bc6-e8990d8227a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Egeszsegugyi_veszhelyzetet_hirdettek_San_Franciscoban","timestamp":"2020. február. 26. 07:32","title":"Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek San Franciscóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768919cb-9de1-47d9-a172-834d227118f8","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Jöjjön vissza a 2010 előtti rendszer!","shortLead":"Jöjjön vissza a 2010 előtti rendszer!","id":"20200227_Rab_gyereknek_rab_a_tanarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=768919cb-9de1-47d9-a172-834d227118f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054aab8c-41ab-4737-b929-40358f83ab92","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Rab_gyereknek_rab_a_tanarja","timestamp":"2020. február. 27. 14:35","title":"Révész: Rab gyereknek rab a tanárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítőnél eddig is visszaesést vártak, de a járvány miatt még pesszimistábbak.","shortLead":"A hitelminősítőnél eddig is visszaesést vártak, de a járvány miatt még pesszimistábbak.","id":"20200226_koronavirus_jarvany_moodys_varakozas_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745bc4c1-f662-4575-8ca3-1a80e8c4c102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_koronavirus_jarvany_moodys_varakozas_gazdasag","timestamp":"2020. február. 26. 15:46","title":"A Moody's rontotta az autóeladási várakozását a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóságokkal együtt dolgozik a Wizz Air, hogy biztosítsák mindenki más egészségét, aki azon a gépen utazott, amelyiken egy koronavírusos beteg is volt.","shortLead":"A hatóságokkal együtt dolgozik a Wizz Air, hogy biztosítsák mindenki más egészségét, aki azon a gépen utazott...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_wizz_air_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f22a09-d779-4461-a9c6-8ff58e170189","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_koronavirus_jarvany_wizz_air_repulogep","timestamp":"2020. február. 26. 10:06","title":"Nem engedi felszállni a Wizz Air a gépét, amelyen egy koronavírusos beteg utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]