Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f9a5633-7c18-4066-8f21-630e63a607f4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A járványveszély miatt döntött így Mirkóczki Ádám.","shortLead":"A járványveszély miatt döntött így Mirkóczki Ádám.","id":"20200226_Koronavirus_a_polgarmester_bezaratta_az_egri_uszodat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a5633-7c18-4066-8f21-630e63a607f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f0248b-947c-46bf-9960-9c7b7b0194ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Koronavirus_a_polgarmester_bezaratta_az_egri_uszodat","timestamp":"2020. február. 26. 09:24","title":"Koronavírus: a polgármester bezáratta az egri uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e818dc7-e4f3-460f-9ab8-6cb15b9a4eb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki akarja, megkaphatja az ujjlenyomatát a 911-ese orrára. ","shortLead":"Aki akarja, megkaphatja az ujjlenyomatát a 911-ese orrára. ","id":"20200226_25_millioert_ad_egy_ujjlenyomatot_a_Porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e818dc7-e4f3-460f-9ab8-6cb15b9a4eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480a8007-8fca-4b61-b762-057180369b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_25_millioert_ad_egy_ujjlenyomatot_a_Porsche","timestamp":"2020. február. 26. 18:46","title":"2,5 millióért ad egy ujjlenyomatot a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt és a populista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt hajrázik a legjobban a február 19-ei szlovákiai parlamenti választást megelőző kampány finisében. Továbbra is úgy tűnik, egyetlen magyar párt sem jut be a pozsonyi törvényhozásba.","shortLead":"A szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt és a populista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt hajrázik...","id":"20200226_A_szelsojobboldaliak_es_a_populistak_hajraznak_jobban_a_szlovak_kampanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c2401a-db07-46ba-8c0a-3159bf5884f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_szelsojobboldaliak_es_a_populistak_hajraznak_jobban_a_szlovak_kampanyban","timestamp":"2020. február. 26. 17:22","title":"A szélsőjobboldaliak és a populisták hajráznak jobban a szlovák kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","shortLead":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","id":"20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e15a9-7c16-4514-8ee5-fdfd2e52a1eb","keywords":null,"link":"/elet/20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","timestamp":"2020. február. 27. 11:48","title":"Minden idők legnagyobb lottónyereménye vár gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadad24d-3b71-433e-9513-1a65818d0196","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egy balul elsült postarablásáról szóló film, a Wartburg 2016-ban elnyerte a Kusturica által alapított filmfesztivál fődíját. ","shortLead":"Az egy balul elsült postarablásáról szóló film, a Wartburg 2016-ban elnyerte a Kusturica által alapított filmfesztivál...","id":"20200227_Online_megnezheto_Emir_Kusturica_kedvenc_magyar_kisfilmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadad24d-3b71-433e-9513-1a65818d0196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28903755-4d1d-405d-af4d-d1c53512dc24","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Online_megnezheto_Emir_Kusturica_kedvenc_magyar_kisfilmje","timestamp":"2020. február. 27. 13:37","title":"Ingyen megnézhető Emir Kusturica kedvenc magyar dokumentumfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valószínűleg máshol sem rendezik meg az eseményt.","shortLead":"Valószínűleg máshol sem rendezik meg az eseményt.","id":"20200226_koronavirus_jarvany_szoul_gyorskorcsolya_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94dc2e8-834a-4722-9c38-b58511b8fcc5","keywords":null,"link":"/sport/20200226_koronavirus_jarvany_szoul_gyorskorcsolya_vb","timestamp":"2020. február. 26. 10:10","title":"Koronavírus: biztosan nem Szöulban lesz a rövidpályás gyorskorcsolya-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kormányhivatal bevizsgálta a szert, és kiderült, hogy a felhasználása \"jelentős járványügyi és közegészségügyi kockázatot jelent\".","shortLead":"Egy kormányhivatal bevizsgálta a szert, és kiderült, hogy a felhasználása \"jelentős járványügyi és közegészségügyi...","id":"20200227_fertotlenito_folyekony_szappan_gladysept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978aab81-38b5-4b96-b0ce-7efeeec34829","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_fertotlenito_folyekony_szappan_gladysept","timestamp":"2020. február. 27. 13:30","title":"Nem elég hatásos az a fertőtlenítő, amelyből bölcsődékbe, óvodákba és orvosokhoz is került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a128c505-c80c-48ff-bb44-0ef130b15878","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200226_Marabu_Feknyuz_Hozzank_mar_felkeszult_virusok_erkeznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a128c505-c80c-48ff-bb44-0ef130b15878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0541c24-97bb-4048-9e09-52da44a0d9bf","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Marabu_Feknyuz_Hozzank_mar_felkeszult_virusok_erkeznek","timestamp":"2020. február. 26. 22:29","title":"Marabu Féknyúz: Hozzánk már felkészült vírusok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]