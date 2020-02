Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több ezer oldalnyi nyomozati anyagot adott át a NAV az ügyészségnek egy három éve lekapcsolt adócsaló csoport ügyében.","shortLead":"Több ezer oldalnyi nyomozati anyagot adott át a NAV az ügyészségnek egy három éve lekapcsolt adócsaló csoport ügyében.","id":"20200226_afacsalas_hus_ado_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af250866-75b5-44af-92ad-174abf94356b","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_afacsalas_hus_ado_hajlektalan","timestamp":"2020. február. 26. 11:20","title":"Hajléktalanok nevére alapítottak áfacsaló cégeket, 800 millió forint a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubtulajdonos Gigi Becali rájött, hol rontják el az FCSB focistái, amiért nem tudnak nyerni.","shortLead":"A klubtulajdonos Gigi Becali rájött, hol rontják el az FCSB focistái, amiért nem tudnak nyerni.","id":"20200225_bukarest_labdarugas_fcsb_labdarugo_szex_kimerultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd190a1-b657-4c66-a938-50b42f70ca75","keywords":null,"link":"/sport/20200225_bukarest_labdarugas_fcsb_labdarugo_szex_kimerultseg","timestamp":"2020. február. 25. 18:18","title":"Túl sokat szexelnek egy bukaresti klub focistái, ezért nem megy nekik a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf122be6-da4e-477f-a67f-10a7df316406","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marián Kočnernek 10 ezer eurót is be kell fizetnie.","shortLead":"Marián Kočnernek 10 ezer eurót is be kell fizetnie.","id":"20200227_Kuciakugy_19_evet_kapott_a_gyilkossag_megrendelesevel_vadolt_uzletember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf122be6-da4e-477f-a67f-10a7df316406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82945d33-d3d6-45a3-9d57-cda0761da989","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Kuciakugy_19_evet_kapott_a_gyilkossag_megrendelesevel_vadolt_uzletember","timestamp":"2020. február. 27. 14:27","title":"Kuciak-ügy: 19 évet kapott a gyilkosság megrendelésével vádolt üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","shortLead":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","id":"20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c35256-dc11-4d6c-b24f-49be191786cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","timestamp":"2020. február. 26. 14:26","title":"Nem csak a koronavírus küldi padlóra a részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e818dc7-e4f3-460f-9ab8-6cb15b9a4eb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki akarja, megkaphatja az ujjlenyomatát a 911-ese orrára. ","shortLead":"Aki akarja, megkaphatja az ujjlenyomatát a 911-ese orrára. ","id":"20200226_25_millioert_ad_egy_ujjlenyomatot_a_Porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e818dc7-e4f3-460f-9ab8-6cb15b9a4eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480a8007-8fca-4b61-b762-057180369b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_25_millioert_ad_egy_ujjlenyomatot_a_Porsche","timestamp":"2020. február. 26. 18:46","title":"2,5 millióért ad egy ujjlenyomatot a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szávay nem ül át más pártba, és ígérete szerint a pártot sem kritizálja majd a médiában. ","shortLead":"Szávay nem ül át más pártba, és ígérete szerint a pártot sem kritizálja majd a médiában. ","id":"20200225_Szavay_Istvan_kilepett_a_Jobbikbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4259d6-b414-401a-beb2-5b6fec65e3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Szavay_Istvan_kilepett_a_Jobbikbol","timestamp":"2020. február. 25. 18:19","title":"Szávay István kilépett a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf054d9-fb23-49a9-ba35-fead7a15e246","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havi 35 ezerrel keresnek majd többet a közlekedési cég dolgozói. ","shortLead":"Havi 35 ezerrel keresnek majd többet a közlekedési cég dolgozói. ","id":"20200225_bermegallapodas_BKV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf054d9-fb23-49a9-ba35-fead7a15e246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c4b882-6095-497b-a983-8ea7d8def474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_bermegallapodas_BKV","timestamp":"2020. február. 25. 19:57","title":"Aláírták a megállapodást: átlag 10 százalékkal nőnek az alapbérek a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa54a76a-f670-4ee3-8194-1efeded6fc73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű egy másik autóval karambolozott a fővárosban, ezután borult fel.","shortLead":"A jármű egy másik autóval karambolozott a fővárosban, ezután borult fel.","id":"20200227_felborult_mentoauto_xx_kerulet_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa54a76a-f670-4ee3-8194-1efeded6fc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b08d5d0-e218-49dc-88fe-a389ca2bf27c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_felborult_mentoauto_xx_kerulet_budapest","timestamp":"2020. február. 27. 09:13","title":"Képek a XX. kerületben felborult mentőautóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]