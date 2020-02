Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3bd9a88-3849-40fe-8fe3-21483b7cd433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken mutatja be Kínában a Vivo idei koncepciótelefonját, a Vivo APEX 2020-at. A gyártó úgy gondolja, hogy a készülék megtestesíti azt, amit innovációnak nevezünk 2020-ban a mobiltechnológiában.","shortLead":"Pénteken mutatja be Kínában a Vivo idei koncepciótelefonját, a Vivo APEX 2020-at. A gyártó úgy gondolja...","id":"20200227_vivo_apex2020_koncepciotelefon_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3bd9a88-3849-40fe-8fe3-21483b7cd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68190a4b-7908-4634-b481-6e5062aaf818","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_vivo_apex2020_koncepciotelefon_bemutato","timestamp":"2020. február. 27. 10:03","title":"Holnap megmutatják az androidos telefont, melyet 2020 etalonjának gondol a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f004e-2744-4c42-9b40-ba1e42f103e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár Donald Trump indiai látogatása során aláírták a védelmi együttműködésről, valamint a távközlésről és az energiaszállításókról szóló egyezményeket, az amerikai elnöknek nem sikerült megszereznie azt, amiért elsősorban Újdelhibe utazott: a kereskedelmi megállapodás tető alá hozását.","shortLead":"Bár Donald Trump indiai látogatása során aláírták a védelmi együttműködésről, valamint a távközlésről és...","id":"20200227_Trump_nem_erte_el_fo_celjat_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704f004e-2744-4c42-9b40-ba1e42f103e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9c1e7c-e087-48e1-81e8-ac1f992e69e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Trump_nem_erte_el_fo_celjat_Indiaban","timestamp":"2020. február. 27. 08:37","title":"Trump nem érte el fő célját Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alkotmányellenes betiltani az eutanáziát – mondta ki a német legfelsőbb bíróság.","shortLead":"Alkotmányellenes betiltani az eutanáziát – mondta ki a német legfelsőbb bíróság.","id":"20200226_Dontott_a_birosag_legalis_lehet_az_eutanazia_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255fdc10-f815-4695-b210-0e82f3f831c9","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Dontott_a_birosag_legalis_lehet_az_eutanazia_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 12:34","title":"Döntött a bíróság, legális lehet az eutanázia Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, egy járványról beszélünk, ami folyamatosan változik. Aki lázas, ne menjen orvosi váróba, hívja fel a háziorvost, aki majd kimegy a pácienshez.","shortLead":"Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, egy járványról beszélünk, ami folyamatosan változik. Aki lázas, ne...","id":"20200226_koronavirus_fertozes_jarvany_tisztifoorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d839d8d8-bf51-4fb1-8293-226a495a2191","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_fertozes_jarvany_tisztifoorvos","timestamp":"2020. február. 26. 16:22","title":"Koronavírus: gyanús az, aki 38 fokos lázzal küzd, és fertőzött területen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XX. kerületben történt a baleset. Egy sérültről tudni.","shortLead":"A XX. kerületben történt a baleset. Egy sérültről tudni.","id":"20200227_karambol_mentoauto_xx_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d111024-a428-4112-bae5-f3fff4322164","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_karambol_mentoauto_xx_kerulet","timestamp":"2020. február. 27. 08:16","title":"Karambolozott, majd felborult egy mentőautó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán van elsőkötetes és már Aegon-díjas szerző, történelmi nagyregény, novella és vers is. Mindegyiküket szakavatott módon, ugyanakkor személyes és szenvedélyes olvasói élményeik felől ajánlják a zsűritagok.","shortLead":"A listán van elsőkötetes és már Aegon-díjas szerző, történelmi nagyregény, novella és vers is. Mindegyiküket...","id":"20200227_Megvan_a_2020as_Aegon_Irodalmi_Dij_shortlistje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a31a69-cd66-462f-bb6b-89297bdb4d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Megvan_a_2020as_Aegon_Irodalmi_Dij_shortlistje","timestamp":"2020. február. 27. 10:27","title":"Megvan a 2020-as Aegon Irodalmi Díj shortlistje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","shortLead":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","id":"20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6090b81f-ee28-4e77-abbd-afc1c44d5c61","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","timestamp":"2020. február. 26. 14:13","title":"Felgyújtotta magát egy tüntető Kijevben (Videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az irodalomtörténész Nyáry Krisztián vallja, mindenkiről el kell mondani az igazat a diákoknak, nem pedig kozmetikázott életrajzokkal meghamisítani a tényeket.","shortLead":"Az irodalomtörténész Nyáry Krisztián vallja, mindenkiről el kell mondani az igazat a diákoknak, nem pedig kozmetikázott...","id":"20200225_nyary_krisztian_irodalomtortenesz_fasizmus_kommunista_nat_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299bc21f-561e-4e0d-92e9-359210b026b3","keywords":null,"link":"/elet/20200225_nyary_krisztian_irodalomtortenesz_fasizmus_kommunista_nat_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. február. 25. 16:25","title":"Nyáry Krisztián: Fasiszta vagy kommunista írót is szabad tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]