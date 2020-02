Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek arcmaszkot (elsősorban Kínában), hogy semmi fura nincsen egy ilyen kiegészítőben.","shortLead":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek...","id":"20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f3e694-1bf3-402a-8d17-64be1d3dcec1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","timestamp":"2020. február. 26. 14:03","title":"Kitalált valamit a Xiaomi: jöhet az okosmaszk, amelynek sokan vennék hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d17083-a140-4566-8e1a-ce0abc7d50ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus vezetőedzője szerint lassúak voltak, nem tudták nyomás alá helyezni az ellenfelüket, a Real Madrid trénere pedig, bár elégedett volt csapata játékával, nem tud örülni.","shortLead":"A Juventus vezetőedzője szerint lassúak voltak, nem tudták nyomás alá helyezni az ellenfelüket, a Real Madrid trénere...","id":"20200227_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d17083-a140-4566-8e1a-ce0abc7d50ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87728aab-9d2c-4635-989b-0650c3f6d093","keywords":null,"link":"/sport/20200227_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. február. 27. 14:09","title":"Sarri: Ez kevés! Zidane: Nem ezt érdemeltük!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411efba8-8654-48e2-8de3-1c0fb7f6b49e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elindult Madarász Isti második játékfilmjének, a fantasztikus elemekkel átszőtt Átjáróháznak a forgatása. ","shortLead":"Elindult Madarász Isti második játékfilmjének, a fantasztikus elemekkel átszőtt Átjáróháznak a forgatása. ","id":"20200226_Boncmester_lesz_Kulka_Janos_egy_romantikus_vigjatekban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411efba8-8654-48e2-8de3-1c0fb7f6b49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d09612-dba4-48cd-9819-f86ece882289","keywords":null,"link":"/kultura/20200226_Boncmester_lesz_Kulka_Janos_egy_romantikus_vigjatekban","timestamp":"2020. február. 26. 15:20","title":"Különös boncmester lesz Kulka János egy romantikus vígjátékban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","shortLead":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","id":"20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c35256-dc11-4d6c-b24f-49be191786cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","timestamp":"2020. február. 26. 14:26","title":"Nem csak a koronavírus küldi padlóra a részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","shortLead":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","id":"20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcd10d1-6f00-40d2-8737-f39c9e0e0a28","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","timestamp":"2020. február. 26. 11:11","title":"Már négy koronavírussal fertőzött beteg van a lezárt tenerifei hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7da3e6c-d8dd-4478-bb80-6d1842564ba9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Újabb kínos incidens történt abban a katonai középiskolában, ahol tavaly egy szexuális zaklatásig fajuló bántalmazásos eset is volt: az iskola több diákját ezúttal lopáson érték a helyi nagyáruházban – tudta meg a hvg.hu. Bár a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó iskoláról van szó, Benkő tárcája érdemben nem válaszolt kérdéseinkre, így arra sem, valóban nagyobb értékű alkoholt és óvszert loptak-e az ország egyetlen katonai iskolájának növendékei, akiket azonnal kicsaptak. Az ügyből rendőrségi eljárás lett, közben a kormány az iskolaigazgatót dicséri és további honvéd középiskolák nyitását tervezi.","shortLead":"Újabb kínos incidens történt abban a katonai középiskolában, ahol tavaly egy szexuális zaklatásig fajuló bántalmazásos...","id":"20200227_Aruhazi_lopason_ertek_a_kormany_kedvenc_katonaiskolajanak_novendekeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7da3e6c-d8dd-4478-bb80-6d1842564ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e924b57-7a0f-4460-a2e6-7b1ccd1b9a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Aruhazi_lopason_ertek_a_kormany_kedvenc_katonaiskolajanak_novendekeit","timestamp":"2020. február. 27. 12:25","title":"Áruházi lopás miatt szégyenkezhet a kormány \"jövő katonáit\" képező iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df37f7d-7e2f-4cbc-9a8c-cc6cc9abbbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti 3 alkalommal, amelyek hétfőn, szerdán és szombaton érkeznek Budapestre. ","shortLead":"A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti 3 alkalommal, amelyek hétfőn...","id":"20200225_Szoul_utasok_lazmeres_Ferihegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df37f7d-7e2f-4cbc-9a8c-cc6cc9abbbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ade8f5-5f9d-44d8-aa85-d5769da15d35","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Szoul_utasok_lazmeres_Ferihegy","timestamp":"2020. február. 25. 21:34","title":"Szerdától a Szöulból érkező utasok lázát is mérik Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthoni és irodai wifi routerekben, okostelefonokban és számítógépekben is megtalálható egy sebezhetőség, melyet kihasználva lehallgatható a készüléken zajló adatforgalom. Több gyártó már kiadta a rést betömő frissítést.","shortLead":"Otthoni és irodai wifi routerekben, okostelefonokban és számítógépekben is megtalálható egy sebezhetőség, melyet...","id":"20200227_krook_lehallgatas_serulekenyseg_wifi_internetkapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2049dbe-a7d5-4cdb-a494-1b7f3fb0dbf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_krook_lehallgatas_serulekenyseg_wifi_internetkapcsolat","timestamp":"2020. február. 27. 15:03","title":"Lehallgatásra alkalmas rést találtak wifi chipekben, egymilliárdnál is több telefon, gép, router érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]