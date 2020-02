Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95f26af3-0e7c-46ea-8867-e99daecae73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő arról beszélt Kecskeméten, hogy az országgyűlési képviselők bármikor megnézhetik a Honvédelmi Minisztériumban, hogy hova mentek a gépekkel.","shortLead":"Benkő arról beszélt Kecskeméten, hogy az országgyűlési képviselők bármikor megnézhetik a Honvédelmi Minisztériumban...","id":"20200227_Benko_Tibor_bemutatta_a_nemkormanygepeket_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95f26af3-0e7c-46ea-8867-e99daecae73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d1d441-ccaf-45c7-ab90-aeb548c57eee","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Benko_Tibor_bemutatta_a_nemkormanygepeket_Kecskemeten","timestamp":"2020. február. 27. 18:57","title":"Benkő Tibor bemutatta a \"nemkormánygépeket\" Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ded1f9b-3cf7-4a81-b77d-64e6b1e2b092","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nehéz ellenfelekkel szemben nagy a hangja a brit kormányfőnek. Vajon eléri célját?","shortLead":"Nehéz ellenfelekkel szemben nagy a hangja a brit kormányfőnek. Vajon eléri célját?","id":"20200227_Boris_Johnson_ultimatumot_ad_az_EUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ded1f9b-3cf7-4a81-b77d-64e6b1e2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d826e2b-55b1-4cde-929d-d33de5b76b36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200227_Boris_Johnson_ultimatumot_ad_az_EUnak","timestamp":"2020. február. 27. 18:52","title":"Boris Johnson ultimátumot ad az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055821f3-b828-4dea-832c-c03e1463ff34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hónapnyi tesztelés után a Google úgy döntött, leváltja a Google Earth többféle böngészős működését lehetővé tévő eddigi technológiát. Ennek eredményeként mostantól a Firefoxban, az Operában és a Microsoft Edge-ben is elérhető lett a szolgáltatás.","shortLead":"Több hónapnyi tesztelés után a Google úgy döntött, leváltja a Google Earth többféle böngészős működését lehetővé tévő...","id":"20200227_google_earth_bongeszo_firefox_opera_edge_webassembly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055821f3-b828-4dea-832c-c03e1463ff34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951ce6c6-f26d-4281-9a3d-be749abcf719","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_google_earth_bongeszo_firefox_opera_edge_webassembly","timestamp":"2020. február. 27. 16:03","title":"Szívesen használná a Google Earth-öt? Örülni fog a Google újításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfc77d6-ba3a-4636-bb05-43f81e38dcd9","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Aki középkorú nő létére olyan szerencsés, hogy nem kínozzák erőteljes menopauzás tünetek, minden bizonnyal soha nem teszi fel a kérdést: hormonnal vagy anélkül? A kevésbé szerencsések számára azonban, akiknek a klimax rémálmokká változtatja a mindennapjaikat, komoly dilemma az ideális választás. \r

","shortLead":"Aki középkorú nő létére olyan szerencsés, hogy nem kínozzák erőteljes menopauzás tünetek, minden bizonnyal soha nem...","id":"remifeminplus_20200228_klimax_valtozokor_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecfc77d6-ba3a-4636-bb05-43f81e38dcd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c2c83b-4266-4b1b-996f-1b13ab54872b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200228_klimax_valtozokor_tippek","timestamp":"2020. február. 28. 07:30","title":"Mi segíthet, hogy ne legyen rémálom a klimax?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt, hogy van egy koronavírusos magyar beteg Bécsben.","shortLead":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt...","id":"20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c915d61-e7e6-4ba4-ae10-d2a4267a4505","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","timestamp":"2020. február. 26. 19:02","title":"Nem koronavírusos a Bécsben kórházba került magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak semmi udvariaskodás. ","shortLead":"Csak semmi udvariaskodás. ","id":"20200226_Hivjatok_csak_Harrynek__kerte_Harry_herceg_egy_konferencian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f62b7-450a-4d84-adc7-11463c26109e","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Hivjatok_csak_Harrynek__kerte_Harry_herceg_egy_konferencian","timestamp":"2020. február. 26. 16:20","title":"„Hívjatok csak Harrynek” – kérte Harry herceg egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411efba8-8654-48e2-8de3-1c0fb7f6b49e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elindult Madarász Isti második játékfilmjének, a fantasztikus elemekkel átszőtt Átjáróháznak a forgatása. ","shortLead":"Elindult Madarász Isti második játékfilmjének, a fantasztikus elemekkel átszőtt Átjáróháznak a forgatása. ","id":"20200226_Boncmester_lesz_Kulka_Janos_egy_romantikus_vigjatekban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411efba8-8654-48e2-8de3-1c0fb7f6b49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d09612-dba4-48cd-9819-f86ece882289","keywords":null,"link":"/kultura/20200226_Boncmester_lesz_Kulka_Janos_egy_romantikus_vigjatekban","timestamp":"2020. február. 26. 15:20","title":"Különös boncmester lesz Kulka János egy romantikus vígjátékban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200227_idojaras_meteorologia_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00a62b6-9a96-4970-bf8a-f818d79e166c","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_idojaras_meteorologia_","timestamp":"2020. február. 27. 05:29","title":"Hóeséstől zivatarig mindent hozhat ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]