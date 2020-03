Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeum dolgozói félnek a fertőzéstől, megelőzési tervet szeretnének.","shortLead":"A múzeum dolgozói félnek a fertőzéstől, megelőzési tervet szeretnének.","id":"20200301_A_koronavirus_miatt_nem_nyitott_ki_a_Louvre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72bfffa-43e6-48f5-9fc0-1f3fff70913c","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_A_koronavirus_miatt_nem_nyitott_ki_a_Louvre","timestamp":"2020. március. 01. 15:15","title":"A koronavírus miatt nem nyitott ki a Louvre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1b47fc-1250-4a58-ab47-f407f9e1d593","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál igyekszik egy kis derűt csempészni a koronavírussal kapcsolatos aggasztó hírek mellé. Hadházi László személyes történetével világít rá a kínai orvoslás európai nehézségeire. ","shortLead":"A Duma Aktuál igyekszik egy kis derűt csempészni a koronavírussal kapcsolatos aggasztó hírek mellé. Hadházi László...","id":"20200228_Duma_Aktual_A_kinai_orvoslas_rejtelmei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1b47fc-1250-4a58-ab47-f407f9e1d593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15781b7-517d-4759-816d-ffaa1b3e9d40","keywords":null,"link":"/360/20200228_Duma_Aktual_A_kinai_orvoslas_rejtelmei","timestamp":"2020. február. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amikor a kínai orvoslás és Vajna Tímea fánkja találkozik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff2733-8d5c-477b-84ba-728c73268090","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység jelentősen felgyorsítja a folyamatot.","shortLead":"Az emberi tevékenység jelentősen felgyorsítja a folyamatot.","id":"20200228_veszelyeztetett_allatfajok_kihalas_populacio_madarfajok_emberi_beavatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acff2733-8d5c-477b-84ba-728c73268090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36f19a-047f-47bb-8435-ecd94224d6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_veszelyeztetett_allatfajok_kihalas_populacio_madarfajok_emberi_beavatkozas","timestamp":"2020. február. 28. 19:03","title":"Ötször gyorsabban halnak ki a madárfajok, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a1eb79-3a36-4069-a344-e722d899e89b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A migrációs helyzet is témája volt a megbeszélésnek. ","shortLead":"A migrációs helyzet is témája volt a megbeszélésnek. ","id":"20200228_Orban_Viktor_targyalt_Erdogannal_majd_osszehivta_a_biztonsagi_kabinetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a1eb79-3a36-4069-a344-e722d899e89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c342625a-43de-4c50-846f-32e997fcab40","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Orban_Viktor_targyalt_Erdogannal_majd_osszehivta_a_biztonsagi_kabinetet","timestamp":"2020. február. 28. 19:15","title":"Orbán Viktor tárgyalt Erdogannal, majd összehívta a biztonsági kabinetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403d08-5071-4863-acc3-a46d07d5d72e","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Skoda Superb Scout nem csak nagy és kényelmes, mint bármelyik Skoda Superb, hanem igazán divatos is. Gond inkább az, hogy ez már az árán is meglátszik.","shortLead":"A Skoda Superb Scout nem csak nagy és kényelmes, mint bármelyik Skoda Superb, hanem igazán divatos is. Gond inkább az...","id":"20200301_skoda_superb_ccout_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e403d08-5071-4863-acc3-a46d07d5d72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c2d3d-1e13-4625-8cfb-7cd0eccfe863","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_skoda_superb_ccout_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. március. 01. 11:30","title":"Ez lehetne a családi és céges autók királya – teszten a Skoda Superb Scout","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit.","id":"20200228_Fejbe_lotte_magat_egy_ferfi_a_siofoki_rendelointezet_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cbb34a-5c13-47eb-a4a7-e770797f9829","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Fejbe_lotte_magat_egy_ferfi_a_siofoki_rendelointezet_elott","timestamp":"2020. február. 28. 21:47","title":"Fejbe lőtte magát egy férfi a siófoki rendelőintézet előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","shortLead":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","id":"20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa20582-144d-41c3-a645-c350fbc27b98","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","timestamp":"2020. március. 01. 14:53","title":"Részegen firkált össze 12 házat az önjelölt paksi graffitis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0ff88a-59f2-4d90-8f2c-08716ba85b00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kilencvenkét éves korában hunyt el a „Pillangókisasszony”, a Nemzet Sportolója.","shortLead":"Kilencvenkét éves korában hunyt el a „Pillangókisasszony”, a Nemzet Sportolója.","id":"20200229_Meghalt_az_olimpiai_bajnok_uszo_Szekely_Eva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f0ff88a-59f2-4d90-8f2c-08716ba85b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d33de9-60dc-4dc9-a651-da20e1485742","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Meghalt_az_olimpiai_bajnok_uszo_Szekely_Eva","timestamp":"2020. február. 29. 16:57","title":"Meghalt az olimpiai bajnok úszó Székely Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]