Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatója szerint ezért hazánkban továbbra sem lépnek életbe szigorítások, nincsenek lezárt határszakaszok, nincs város vagy városrész köré kialakított karantén sem. ","shortLead":"A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatója szerint ezért hazánkban...","id":"20200229_Operativ_Torzs_Magyarorszagon_tovabbra_sincs_koronavirusfertozott_szemely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72a2152-0494-4d3e-9ff7-fc04cad0980c","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Operativ_Torzs_Magyarorszagon_tovabbra_sincs_koronavirusfertozott_szemely","timestamp":"2020. február. 29. 14:30","title":"Operatív Törzs: Magyarországon továbbra sincs koronavírus-fertőzött személy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszakadt a kötél, a szél pedig elsodorta a csónakot. ","shortLead":"Elszakadt a kötél, a szél pedig elsodorta a csónakot. ","id":"20200301_Steg__horgasz_mentes_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b890a77b-c78a-44eb-87e6-b1c2daae4627","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Steg__horgasz_mentes_Balaton","timestamp":"2020. március. 01. 15:07","title":"Stégen rekedt horgászt mentettek a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","shortLead":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","id":"20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa20582-144d-41c3-a645-c350fbc27b98","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","timestamp":"2020. március. 01. 14:53","title":"Részegen firkált össze 12 házat az önjelölt paksi graffitis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A karantén alá helyezett szállodában öt magyar is lakik, köztük egy gyermek. ","shortLead":"A karantén alá helyezett szállodában öt magyar is lakik, köztük egy gyermek. ","id":"20200301_olasz_vendeg_koronavirus_Tenerife_szalloda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538e2ec-9de4-449b-9051-852cf14830f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_olasz_vendeg_koronavirus_Tenerife_szalloda","timestamp":"2020. március. 01. 18:10","title":"Újabb olasz hotelvendégnél mutatták ki a koronavírust Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d97ee3-ad31-40c3-9219-6738e977c58c","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: piaristák, áruhiány, kimaradók, hűtés, sírni. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200301_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68d97ee3-ad31-40c3-9219-6738e977c58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a864e1f-4009-42fc-80c7-5aebbb4a3fe9","keywords":null,"link":"/360/20200301_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. március. 01. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya a szerencsétlen kesztyűpáriákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére, bosszantására, ellehetetlenítésére.","shortLead":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére...","id":"202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2b780f-2c8f-4649-85bb-d06937f336c6","keywords":null,"link":"/360/202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","timestamp":"2020. március. 01. 08:15","title":"Megjelent a távvezérelt zaklatás az okosotthonok elterjedésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653fc787-516f-461e-aea7-41cef27a4fc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó szupersportkocsijának alaposan megkérik az árát: az árcédulán bőven 200 millió forint feletti összeg olvasható.","shortLead":"A bajor gyártó szupersportkocsijának alaposan megkérik az árát: az árcédulán bőven 200 millió forint feletti összeg...","id":"20200301_vissza_a_80as_evekbe_szuperritka_es_alig_hasznalt_bmw_m1_varja_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653fc787-516f-461e-aea7-41cef27a4fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7ad298-67c4-4058-9e05-b6efd1798901","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_vissza_a_80as_evekbe_szuperritka_es_alig_hasznalt_bmw_m1_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. március. 01. 06:41","title":"Vissza a 80-as évekbe: szuperritka és alig használt BMW M1 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"","category":"elet","description":"A kórházi szobájában ül, és bámulja a falat.","shortLead":"A kórházi szobájában ül, és bámulja a falat.","id":"20200301_Harvey_Weinstein_nagyon_maga_alatt_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8156b44c-6ce5-4f47-8095-5b219f80d4f8","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Harvey_Weinstein_nagyon_maga_alatt_van","timestamp":"2020. március. 01. 14:32","title":"Harvey Weinstein nagyon maga alatt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]