Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3451027f-1bc9-43d9-8bf4-1eee11d7f74a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen bortermelő vidéken sem esett tartósan mínusz 7 fok alá a hőmérséklet. ","shortLead":"Egyetlen bortermelő vidéken sem esett tartósan mínusz 7 fok alá a hőmérséklet. ","id":"20200301_jegbor_Nemetorszag_szuret_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3451027f-1bc9-43d9-8bf4-1eee11d7f74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcec677-f214-4228-a2b6-3639cc83f8d3","keywords":null,"link":"/elet/20200301_jegbor_Nemetorszag_szuret_idojaras","timestamp":"2020. március. 01. 19:29","title":"Egyáltalán nem lesz az idén jégbor Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9145618-282e-4301-95b0-d4cf7afdc8ac","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szombati második elődöntőből a Turbo az Iránytű című dallal, Ember Márk a Továbbal, a Nene a Későre jár című számmal, valamint Kóbor Zsóka és Polgár Patrik duója a Valamiérttel jutott be a március 7-i fináléba.","shortLead":"A szombati második elődöntőből a Turbo az Iránytű című dallal, Ember Márk a Továbbal, a Nene a Későre jár című számmal...","id":"20200229_Megvannak_A_Dal_idei_dontosei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9145618-282e-4301-95b0-d4cf7afdc8ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b32eac-4b37-4f94-860a-fcc96b33087c","keywords":null,"link":"/kultura/20200229_Megvannak_A_Dal_idei_dontosei","timestamp":"2020. február. 29. 22:23","title":"Megvannak A Dal idei döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Április végéig még nem minősül Magyarország madárinfluenza-mentesnek, de a legszigorúbb korlátozásoknak vége van.","shortLead":"Április végéig még nem minősül Magyarország madárinfluenza-mentesnek, de a legszigorúbb korlátozásoknak vége van.","id":"20200302_Vege_a_madarinfluenza_miatti_korlatozasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ebe945-88d4-47ee-a8fb-d7af3e1e7cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_Vege_a_madarinfluenza_miatti_korlatozasoknak","timestamp":"2020. március. 02. 12:48","title":"Vége a madárinfluenza miatti korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fda1409-27da-4fb6-89a2-aae6f0445ce9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök korábban lelőttek két szíriai gépet a térségben.","shortLead":"A törökök korábban lelőttek két szíriai gépet a térségben.","id":"20200302_Oroszorszag_nem_tudja_mar_szavatolni_a_torok_harci_repulogepek_biztonsagat_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fda1409-27da-4fb6-89a2-aae6f0445ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea40e89-e081-4e61-82ee-1364a1e24b14","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Oroszorszag_nem_tudja_mar_szavatolni_a_torok_harci_repulogepek_biztonsagat_Sziriaban","timestamp":"2020. március. 02. 05:15","title":"Oroszország nem tudja már szavatolni a török harci repülőgépek biztonságát Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f66913-0c09-4715-b709-74ee32ef1268","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most A kis barát jelent meg magyarul, amelyben ott van az írónőnél megszokott kriminális szál.","shortLead":"Most A kis barát jelent meg magyarul, amelyben ott van az írónőnél megszokott kriminális szál.","id":"202009_konyv__elvakito_bosszuvagy_donna_tartt_akis_barat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f66913-0c09-4715-b709-74ee32ef1268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b189238f-b1d8-4289-ae80-c1fd5ed21bef","keywords":null,"link":"/360/202009_konyv__elvakito_bosszuvagy_donna_tartt_akis_barat","timestamp":"2020. március. 02. 10:00","title":"Donna Tartt lassan ír regényt, de az akkor ütős lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja, de kritikus szerepet tölthet be a kitörő járványok, élelmiszerfertőzések és az élelmiszerbiztonság terén is a blockchain alapú nyomon követés, amelyben világszerte élen egy jár egy magyar cég. ","shortLead":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja...","id":"20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66d144-6a32-4fe9-bc9f-b25f9af969fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Felpumpált disznók és fertőzések miatt is tudnunk kell, hogy mit eszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f477e1bc-24dc-41b5-a2f9-415e165e69a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt sorozták az ellenzéki politikusok. A miniszterelnök is elemében volt: a Jobbiknak Gyurcsányt emlegette, Mellár Tamásnak pedig gratulált ahhoz a 2011-es írásához, melyben azt fejtegette, ha nincs IMF megállapodás, bedől az ország.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt...","id":"20200302_orban_jakab_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f477e1bc-24dc-41b5-a2f9-415e165e69a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff60f25-71e8-477f-8f62-d33529877b60","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_orban_jakab_parlament","timestamp":"2020. március. 02. 14:18","title":"Orbán Jakab Péternek: \"Jó nyeldeklést, frakcióvezető úr\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d66919-d0b0-43cf-9dbd-842a2a515567","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Demeter végzősként már nem csak a vizsgák miatt aggódik, most dől el, hogy melyik társulatban folytathatja. Táncosként azonban folyamatosan hátrányban érzi magát, amiért később kezdett balettozni, mint a társai. Három tánc, befejező rész.","shortLead":"Demeter végzősként már nem csak a vizsgák miatt aggódik, most dől el, hogy melyik társulatban folytathatja. Táncosként...","id":"20200229_Doku360_Harom_tanc_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d66919-d0b0-43cf-9dbd-842a2a515567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2e9a13-28cd-499d-adfc-828d17236f45","keywords":null,"link":"/360/20200229_Doku360_Harom_tanc_harmadik_resz","timestamp":"2020. február. 29. 19:00","title":"Doku360: \"Mindig ott van a lemaradás érzés, hogy másokhoz hasonlítom magam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]