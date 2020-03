Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeum dolgozói félnek a fertőzéstől, megelőzési tervet szeretnének.","shortLead":"A múzeum dolgozói félnek a fertőzéstől, megelőzési tervet szeretnének.","id":"20200301_A_koronavirus_miatt_nem_nyitott_ki_a_Louvre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72bfffa-43e6-48f5-9fc0-1f3fff70913c","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_A_koronavirus_miatt_nem_nyitott_ki_a_Louvre","timestamp":"2020. március. 01. 15:15","title":"A koronavírus miatt nem nyitott ki a Louvre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt főszerkesztő-helyettese, aki többek közt Trump, Johnson, Salvini és Le Pen kapcsán teszi fel a kérdést: ezek lennének a churchilli értelemben vett demokrácia örökösei?","shortLead":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt...","id":"202009_after_party","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb139da-54c6-4e2a-ae87-6145a2ea0c79","keywords":null,"link":"/360/202009_after_party","timestamp":"2020. február. 29. 16:00","title":"Horváth Zoltán: After party, avagy élet a modern nyugati demokráciák után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét is, azt követően, hogy az első, katari futamot is törölték. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét...","id":"20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf770ba-9cac-45aa-83f3-912ea473e16c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 02. 09:11","title":"A MotoGP második versenyét is lefújták a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d3caca-51a1-4082-9171-097539ebac0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stresszlevezetés felsőfokon.","shortLead":"Stresszlevezetés felsőfokon.","id":"20200302_Azert_zartak_ki_a_kerekparversenyzot_mert_biciklivel_dobalta_az_ellenfelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d3caca-51a1-4082-9171-097539ebac0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3017df32-355e-4fb7-b81a-10cae59e514e","keywords":null,"link":"/sport/20200302_Azert_zartak_ki_a_kerekparversenyzot_mert_biciklivel_dobalta_az_ellenfelet","timestamp":"2020. március. 02. 12:13","title":"Azért zárták ki a kerékpárversenyzőt, mert biciklivel dobálta az ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","shortLead":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","id":"20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34cf341-0a5e-41fa-b0b8-2733c18be1be","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","timestamp":"2020. március. 01. 10:23","title":"Törölték az American Airlines járatát, mert a legénység nem volt hajlandó Milánóba repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszakadt a kötél, a szél pedig elsodorta a csónakot. ","shortLead":"Elszakadt a kötél, a szél pedig elsodorta a csónakot. ","id":"20200301_Steg__horgasz_mentes_Balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b890a77b-c78a-44eb-87e6-b1c2daae4627","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Steg__horgasz_mentes_Balaton","timestamp":"2020. március. 01. 15:07","title":"Stégen rekedt horgászt mentettek a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több olvasónkat foglalkoztatja a kérdés, vajon mire számíthat, ha a koronavírus-járvány terjesztésétől való félelmében önként karanténba vonul, vagy esetleg hatóságilag elrendelt karanténba zárják. Felhívtunk két jogászt és tisztáztuk a lehetőségeket. ","shortLead":"Több olvasónkat foglalkoztatja a kérdés, vajon mire számíthat, ha a koronavírus-járvány terjesztésétől való félelmében...","id":"20200302_karanten_onkentes_hatosagi_jog_munka_torvenykonyve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e4ac6a-d116-41db-8d38-472309370b02","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_karanten_onkentes_hatosagi_jog_munka_torvenykonyve","timestamp":"2020. március. 02. 08:45","title":"Milyen jogaim vannak dolgozóként, ha karanténba kerülök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0e636c-d923-4bdc-81d4-ece0ccb5b9f6","c_author":"MTI/AFP/Reuters","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és az afganisztáni tálib lázadók vezetői békemegállapodást írták alá szombaton Dohában, amely remények szerint fontos lépés lesz a 18 éve dúló afganisztáni háború lezárásában, és lehetőséget teremt az afgán kormány és a tálibok későbbi békeegyezményének aláírására.","shortLead":"Az Egyesült Államok és az afganisztáni tálib lázadók vezetői békemegállapodást írták alá szombaton Dohában, amely...","id":"20200229_Alairtak_az_amerikaitalib_bekemegallapodast_Dohaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a0e636c-d923-4bdc-81d4-ece0ccb5b9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eb030e-b76d-43b2-8bde-bbadf872b3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Alairtak_az_amerikaitalib_bekemegallapodast_Dohaban","timestamp":"2020. február. 29. 15:09","title":"Aláírták az amerikai-tálib békemegállapodást Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]