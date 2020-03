Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e9a1c67-f7c8-4a5f-a710-2dbab059a334","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200303_Marabu_Feknyuz_A_kozmedia_es_a_bebece","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9a1c67-f7c8-4a5f-a710-2dbab059a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820172cd-9ee6-4edc-af0f-191b336e9674","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Marabu_Feknyuz_A_kozmedia_es_a_bebece","timestamp":"2020. március. 03. 12:13","title":"Marabu Féknyúz: A közmédia és a bébécé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus tünetei már az autópiacon is megjelenhettek.","shortLead":"A koronavírus tünetei már az autópiacon is megjelenhettek.","id":"20200303_Hasznaltautovasarlas_helyett_most_inkabb_spajzolnak_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ed7d7f-bcc8-4476-bf4a-43172fef80b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Hasznaltautovasarlas_helyett_most_inkabb_spajzolnak_a_magyarok","timestamp":"2020. március. 03. 14:38","title":"Autóvásárlás helyett most inkább spájzolnak a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség még vizsgálja, hogyan történt a baleset az Orczy téren, amelyben egy férfi meghalt.","shortLead":"A rendőrség még vizsgálja, hogyan történt a baleset az Orczy téren, amelyben egy férfi meghalt.","id":"20200303_Kukasauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4492f6-8818-4835-994a-d20c505f6c4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Kukasauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Budapesten","timestamp":"2020. március. 03. 08:28","title":"Kukásautó gázolt halálra egy gyalogost Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e60471-2711-4bb0-aa69-bbec44ffd482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminchét új Michelin csillagos éttermet hirdettek ki Németországban.","shortLead":"Harminchét új Michelin csillagos éttermet hirdettek ki Németországban.","id":"20200304_Soha_nem_volt_ennyi_Michelincsillag_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87e60471-2711-4bb0-aa69-bbec44ffd482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c48f6f-68a9-4c7b-9508-adfa5f16fd19","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Soha_nem_volt_ennyi_Michelincsillag_Nemetorszagban","timestamp":"2020. március. 04. 10:43","title":"Soha nem volt ennyi Michelin-csillag Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c8b0f9-8ea2-4ac9-b70e-74a1dc78f1ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kaposvári férfi parkolási díjat szedett saját szakállára a keszthelyi Festetics-kastélynál. Főként a külföldi buszsofőröket sarcolta meg, olykor büntetést is kiszabott.","shortLead":"Egy kaposvári férfi parkolási díjat szedett saját szakállára a keszthelyi Festetics-kastélynál. Főként a külföldi...","id":"20200303_Buszsoforoket_buntetett_egy_alparkoloor_Keszthelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05c8b0f9-8ea2-4ac9-b70e-74a1dc78f1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9809abda-6831-4899-ac94-a16ab4d9fe03","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Buszsoforoket_buntetett_egy_alparkoloor_Keszthelyen","timestamp":"2020. március. 03. 17:20","title":"Buszsofőröket vert át egy álparkolóőr Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351b0a90-ed12-4475-b86b-958d94150aaa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Világszerte rányomták a gazdaságra a bélyegüket a koronavírus miatti intézkedések. Egy-két héten belül akkor is leáll a termelés több hazai gyárban, ha egyetlen magyar beteg sem lesz. ","shortLead":"Világszerte rányomták a gazdaságra a bélyegüket a koronavírus miatti intézkedések. Egy-két héten belül akkor is leáll...","id":"20200304_koronavirus_jarvany_gazdasag_hvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=351b0a90-ed12-4475-b86b-958d94150aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9defd34b-ce88-480a-92da-6ed4823422af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_koronavirus_jarvany_gazdasag_hvg","timestamp":"2020. március. 04. 12:21","title":"Mit tanul a gazdaság a koronavírus-járványból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaszi idő mellett zivatarokra is számítani kell.","shortLead":"A tavaszi idő mellett zivatarokra is számítani kell.","id":"20200302_Kedden_akar_20_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022e396f-805a-4feb-9b0a-518cd01a34d8","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Kedden_akar_20_fok_is_lehet","timestamp":"2020. március. 02. 15:31","title":"Kedden akár 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54eeaa6-468a-44eb-a726-dee83884609d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elindult szerdán a kormány hivatalos tájékoztató honlapja és a Facebook-oldala a koronavírusról. A legfrissebb adatok szerint még mindig nincs magyarországi fertőzött.","shortLead":"Elindult szerdán a kormány hivatalos tájékoztató honlapja és a Facebook-oldala a koronavírusról. A legfrissebb adatok...","id":"20200304_koronavirus_fertozes_jarvany_tajekoztato_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f54eeaa6-468a-44eb-a726-dee83884609d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cddafe-66b1-4df9-b58a-4cec9ddc4939","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_koronavirus_fertozes_jarvany_tajekoztato_oldal","timestamp":"2020. március. 04. 12:39","title":"Elindult a kormány tájékoztató honlapja a koronavírusról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]