[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt az előválasztási kampányból. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt...","id":"20200304_Radar360_Orban_fegyelmezettseget_ker_szigor_jon_a_bulinegyedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b362c203-d0dd-49ba-b23e-1c5e08c6bca7","keywords":null,"link":"/360/20200304_Radar360_Orban_fegyelmezettseget_ker_szigor_jon_a_bulinegyedben","timestamp":"2020. március. 04. 17:30","title":"Radar360: Orbán fegyelmezettséget kér, szigor jön a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elgázolt ember meghalt.","shortLead":"Az elgázolt ember meghalt.","id":"20200305_Villamos_gazolt_a_IX_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ced1209-af18-4572-bce2-ebca968ecac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Villamos_gazolt_a_IX_keruletben","timestamp":"2020. március. 05. 20:40","title":"Villamos gázolt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50e3a78-4090-4139-8576-077b591ca2ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két fertőzöttről számoltak be a boszniai hatóságok, egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét.","shortLead":"Két fertőzöttről számoltak be a boszniai hatóságok, egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét.","id":"20200305_BoszniaHercegovinaban_is_megjelent_a_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50e3a78-4090-4139-8576-077b591ca2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feb29b4-ceca-4565-836c-66fe1e9cbd05","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_BoszniaHercegovinaban_is_megjelent_a_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. március. 05. 10:15","title":"Fertőzötten tért vissza Boszniába egy Olaszországban dolgozó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok szerint 100 113 beteget tartanak nyilván, eddig 3398 halálos áldozata van a járványnak. Infografikán mutatjuk a vírus terjedését. ","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint 100 113 beteget tartanak nyilván, eddig 3398 halálos áldozata van a járványnak...","id":"20200306_Mar_szazezernel_tobb_koronavirusos_van_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76526aa4-7c31-4041-aedf-7f75859b1ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Mar_szazezernel_tobb_koronavirusos_van_a_vilagon","timestamp":"2020. március. 06. 14:37","title":"Már százezernél több koronavírus-fertőzött van a világon – infografikán a betegség terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 60A és 60B buszok előre megadott menetrend szerint járnak majd, utána viszont csak akkor, ha az utasok jeleznek.","shortLead":"A 60A és 60B buszok előre megadott menetrend szerint járnak majd, utána viszont csak akkor, ha az utasok jeleznek.","id":"20200305_fogaskereku_potlobusz_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfe14ca-4716-4b95-b820-629d48cdff9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_fogaskereku_potlobusz_bkk","timestamp":"2020. március. 05. 17:18","title":"Egy idő után hívni kell majd a fogaskerekűt pótló buszokat, máskülönben nem jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a Magyar Mozgókép Szemle díjait csütörtök este. A legjobb játékfilmnek járó elismerést Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje kapta. \r

","shortLead":"Átadták a Magyar Mozgókép Szemle díjait csütörtök este. A legjobb játékfilmnek járó elismerést Tóth Barnabás Akik...","id":"20200306_magyar_mozgokep_szemle_gala_dijak_akik_maradtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbbdfdf-7ea7-4cf6-818c-b7def51a8cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_magyar_mozgokep_szemle_gala_dijak_akik_maradtak","timestamp":"2020. március. 06. 05:28","title":"Az Akik maradtak lett a legjobb magyar film a szemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne frissítsék a Windowst. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne...","id":"20200306_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec03b98-1ca3-406a-9321-ca26f228b3de","keywords":null,"link":"/360/20200306_Radar360","timestamp":"2020. március. 06. 08:00","title":"Radar360: Terjed a koronavírus, Putyin és Erdogan békül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b49965-b141-4b78-96fa-f928edac18b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a sokáig titkos kapcsolatról rég értesülést szerzett a sajtó, azt Clinton még nem mondta el, mi vette rá, hogy megcsalja feleségét. Most ez is megtörtént.","shortLead":"Bár a sokáig titkos kapcsolatról rég értesülést szerzett a sajtó, azt Clinton még nem mondta el, mi vette rá...","id":"20200306_bill_clinton_monica_lewinsky_hillary_clinton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b49965-b141-4b78-96fa-f928edac18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5505ac-97fb-42bb-8691-6a54c321bb00","keywords":null,"link":"/elet/20200306_bill_clinton_monica_lewinsky_hillary_clinton","timestamp":"2020. március. 06. 13:55","title":"Bill Clinton elmondta, miért lépett félre Monica Lewinskyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]