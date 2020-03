Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79508484-046d-41a3-931c-dc492cc7ff52","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Március végén megszűnik brit királyi fenség lenni és feladja hivatalos kapcsolatát a brit királyi családdal Károly trónörökös másodszülött fia, Harry, aki fiatalon lázadó volt, de a katonaság komollyá és felelősségteljessé tette. Feleségével, Meghan Markle-lal valószínűleg Kanadában élnek majd.","shortLead":"Március végén megszűnik brit királyi fenség lenni és feladja hivatalos kapcsolatát a brit királyi családdal Károly...","id":"202010_harry_herceg_abrit_kiralyi_csalad_szakadarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79508484-046d-41a3-931c-dc492cc7ff52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328f7878-38f5-4a86-a394-7d032d7e9840","keywords":null,"link":"/360/202010_harry_herceg_abrit_kiralyi_csalad_szakadarja","timestamp":"2020. március. 08. 12:30","title":"Harry herceg már óvodásként tudta, hogy azt csinálhat, amit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nestlé óriási vállalást tett, a cég azonban azt is közölte: nem lesz könnyű az átállás, mivel a környezeti szempontok mellett az élelmiszer-biztonsági előírásoknak is meg kell felelniük.","shortLead":"A Nestlé óriási vállalást tett, a cég azonban azt is közölte: nem lesz könnyű az átállás, mivel a környezeti szempontok...","id":"20200308_Komoly_valtozas_johet_az_elelmiszerek_csomagolasaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e18537-ed03-4b81-8ab6-53730b59b04b","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Komoly_valtozas_johet_az_elelmiszerek_csomagolasaban","timestamp":"2020. március. 08. 10:25","title":"Komoly változás jöhet az élelmiszerek csomagolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal iráni férfi, és a Debrecenben ápolt koronavírusos férfi felesége az újabb két igazolt fertőzött. Olaszországban 16 millió ember került vesztegzár alá. Itt olvashat minden fontos hírt az új kórokozó terjedéséről.","shortLead":"Egy fiatal iráni férfi, és a Debrecenben ápolt koronavírusos férfi felesége az újabb két igazolt fertőzött...","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius8_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08063357-914f-4ef5-bdc1-aaab5d12a8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius8_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 08. 08:46","title":"Rendőrt kellett hívni a Szent László kórházba – percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94329e46-ea1d-446b-93eb-f3a7fffaacd1","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A válasz egyszerű: azért, mert nők. Mégis egy olyan világban kell élniük, amelyet a férfiak igényei és szükségletei alapján terveztek – állítja Caroline Criado Perez, aki beleásta magát az adatokba, és rájött, hogy a nők nagyon sok területen egyszerűen láthatatlanok.","shortLead":"A válasz egyszerű: azért, mert nők. Mégis egy olyan világban kell élniük, amelyet a férfiak igényei és szükségletei...","id":"20200308_Miert_nem_lehetnek_a_nok_olyanok_mint_a_ferfiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94329e46-ea1d-446b-93eb-f3a7fffaacd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec78282a-5021-416f-88ff-9dbc6297448c","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Miert_nem_lehetnek_a_nok_olyanok_mint_a_ferfiak","timestamp":"2020. március. 08. 11:35","title":"Miért nem lehetnek a nők olyanok, mint a férfiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan vágynak pihenésre és unokázásra, de ahhoz, hogy megfelelő anyagi körülmények között éljenek, még ekkor is dolgozniuk kell.","shortLead":"Sokan vágynak pihenésre és unokázásra, de ahhoz, hogy megfelelő anyagi körülmények között éljenek, még ekkor is...","id":"20200307_nyugdij_oregsegi_nyugdig_idoskor_magyar_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d18719e-040b-4a9f-816a-7d8197f5073a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_nyugdij_oregsegi_nyugdig_idoskor_magyar_nok","timestamp":"2020. március. 07. 20:51","title":"Pihenés helyett munka vár sok magyar nőre időskorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek Magyarországon. Vesztegzár ugyan nincs nálunk, de a karanténban nőtt a szigor. Folyamatosan bővülő hírfolyamunkban minden újdonságot megtudhat a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek...","id":"20200309_koronavirus_pp_marcius_9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae32510-7a9c-419d-b2e4-c660190b79f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_pp_marcius_9","timestamp":"2020. március. 09. 09:57","title":"Rendőri jelenlét a Szent László kórházban, kiutasíthatják a fertőzötteket – koronavírus percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma.","shortLead":"Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma.","id":"20200308_iran_szaud_arabia_kozel_kelet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1950b78d-9d02-4e40-8023-417073c68ef3","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_iran_szaud_arabia_kozel_kelet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 08. 18:08","title":"Koronavírus: Iránban sokan meghaltak, Szaúd-Arábiából vesztegzárat jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48e4ffc-3cf3-492f-a5ca-52ae92c72ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a baj a világ olajpiacán, miután Oroszország és Szaúd-Arábia nem tudott megegyezni, hogyan kezeljék a járvány hatásait.","shortLead":"Egyre nagyobb a baj a világ olajpiacán, miután Oroszország és Szaúd-Arábia nem tudott megegyezni, hogyan kezeljék...","id":"20200309_Majdnem_harmadaval_zuhant_a_koolaj_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48e4ffc-3cf3-492f-a5ca-52ae92c72ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409e3054-8a5a-4b8f-aae2-3462c0431802","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200309_Majdnem_harmadaval_zuhant_a_koolaj_ara","timestamp":"2020. március. 09. 07:47","title":"Majdnem harmadával zuhant a kőolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]