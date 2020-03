Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerda este kiadott adatok szerint Olaszországban a karantén-intézkedések ellenére nem enyhül a koronavírus-járvány.","shortLead":"A szerda este kiadott adatok szerint Olaszországban a karantén-intézkedések ellenére nem enyhül a koronavírus-járvány.","id":"20200311_2_ezer_uj_fertozott_es_196_halott_egy_nap_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8413671-145c-41e1-a5d3-a065bfa7b2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_2_ezer_uj_fertozott_es_196_halott_egy_nap_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 11. 18:26","title":"2 ezer új fertőzött és 196 halott egy nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e779cbf6-9878-4fa1-bbef-5ea3527fcc46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kihez forduljunk, ha koronavírusos tüneteket észlelünk magunkon? Mik egyáltalán a tünetek, és mit tehetünk azért, hogy ne kapjuk el a vírust? Magyarázó videóban mutatjuk meg.","shortLead":"Kihez forduljunk, ha koronavírusos tüneteket észlelünk magunkon? Mik egyáltalán a tünetek, és mit tehetünk azért...","id":"20200311_Utmutato_koronavirus_jarvany_idejere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e779cbf6-9878-4fa1-bbef-5ea3527fcc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fa91e5-7f88-4b9c-bdb8-9886bfdde9e5","keywords":null,"link":"/360/20200311_Utmutato_koronavirus_jarvany_idejere","timestamp":"2020. március. 11. 13:05","title":"Videós útmutató, mit tegyünk a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c983ee-0aab-412a-a22d-4532a17eecd3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Infografikán mutatjuk a számokat, a kiinduló és a célországokat, a menekültek útvonalait.","shortLead":"Infografikán mutatjuk a számokat, a kiinduló és a célországokat, a menekültek útvonalait.","id":"20200312_Migracios_nyomas_Europa_hatarain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c983ee-0aab-412a-a22d-4532a17eecd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf81af6-dd89-4534-bebf-541de026e531","keywords":null,"link":"/360/20200312_Migracios_nyomas_Europa_hatarain","timestamp":"2020. március. 12. 07:10","title":"Hányan, honnan, mivel? Migrációs válság időzített bombával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A cél az utánpótlás támogatása és, hogy a Győri ETO az NBI-be jusson.","shortLead":"A cél az utánpótlás támogatása és, hogy a Győri ETO az NBI-be jusson.","id":"20200311_Megegyezett_a_gyori_fociklub_a_varosvezetessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1827d379-2d94-41da-bb12-f8b449ae2dc2","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Megegyezett_a_gyori_fociklub_a_varosvezetessel","timestamp":"2020. március. 11. 20:16","title":"Megegyezett a győri fociklub a városvezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea9c9a0-37ba-4337-bd6e-953d3c5ad718","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A nem EU-s államok az uniótól és a menekültektől is pénzt akarnak, így folytatódik a húzd meg, ereszd meg játék.","shortLead":"A nem EU-s államok az uniótól és a menekültektől is pénzt akarnak, így folytatódik a húzd meg, ereszd meg játék.","id":"202011_szinjatszo_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dea9c9a0-37ba-4337-bd6e-953d3c5ad718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ce39c4-4c5c-4401-912d-09296c7efe28","keywords":null,"link":"/360/202011_szinjatszo_kor","timestamp":"2020. március. 12. 11:00","title":"Piszkos játékot játszanak Európával a menekülthajókat elkapó országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b7df67-3703-422f-9d26-59fed439cd90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub munkatársának túl sok kérdése volt az operatív törzs tagjaihoz kedden. A sajtótájékoztatón fejenként csak kettőt lehet feltenni.","shortLead":"Az RTL Klub munkatársának túl sok kérdése volt az operatív törzs tagjaihoz kedden. A sajtótájékoztatón fejenként csak...","id":"20200311_koronavirus_sajtotajekoztato_kerdes_mikrofon_lakatos_tibor_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6b7df67-3703-422f-9d26-59fed439cd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e839e361-3a22-4769-93c3-fd54928eed84","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_sajtotajekoztato_kerdes_mikrofon_lakatos_tibor_muller_cecilia","timestamp":"2020. március. 11. 08:58","title":"Kérdés közben kapták ki az újságíró kezéből a mikrofont a koronavírus-sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány terjedése miatt Carlos Santana lemondta európai turnéját.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedése miatt Carlos Santana lemondta európai turnéját.","id":"20200310_Carlos_Santana_megsem_jon_Budapestre_de_Europaba_se","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9321ebfe-b38d-4bf8-8edc-75ba741bbee0","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Carlos_Santana_megsem_jon_Budapestre_de_Europaba_se","timestamp":"2020. március. 10. 19:55","title":"Carlos Santana mégsem jön Budapestre, de Európába se","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","shortLead":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","id":"20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46496df5-3a12-470b-a075-ea740db134c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 11:15","title":"Ezer fölött a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]