[{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nemcsak a kamerarendszer teljesít jól az Oppo új csúcsmobiljában, a Find X2 Próban, a készülék belsejében is nyers erő lapul.","shortLead":"Úgy tűnik, nemcsak a kamerarendszer teljesít jól az Oppo új csúcsmobiljában, a Find X2 Próban, a készülék belsejében is...","id":"20200310_oppo_find_x2_antutu_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7100e65-beb0-4b7f-9b25-15437fd354e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_oppo_find_x2_antutu_teszt","timestamp":"2020. március. 10. 20:03","title":"Új telefon került a csúcsra, ez most a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kolléga lázasan ment dolgozni kedden, ezután kért az üzemorvos vizsgálatot.","shortLead":"Az egyik kolléga lázasan ment dolgozni kedden, ezután kért az üzemorvos vizsgálatot.","id":"20200310_Negativ_lett_a_kozmedia_munkatarsanak_tesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8902487-9901-4460-a9f6-b9fbbcf80d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Negativ_lett_a_kozmedia_munkatarsanak_tesztje","timestamp":"2020. március. 10. 22:54","title":"Negatív lett a közmédia munkatársának koronavírus-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görög egészségügyi hatóságok csütörtökön bejelentették az új típusú koronavírus első görögországi halálos áldozatát; India gyakorlatilag országos karantént hirdetett, teljesen megtiltva a beutazást az országba; fertőzés gyanúja miatt a Fülöp-szigeteki elnökön elvégzik a koronavírus-tesztet.","shortLead":"A görög egészségügyi hatóságok csütörtökön bejelentették az új típusú koronavírus első görögországi halálos áldozatát...","id":"20200312_Koronavirus_Gorogorszagban_meghalt_az_elso_beteg_Szerbiaban_mar_18_fertozott_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53be339-b7b7-413b-9ecb-6e7a6ebe0a38","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Koronavirus_Gorogorszagban_meghalt_az_elso_beteg_Szerbiaban_mar_18_fertozott_van","timestamp":"2020. március. 12. 11:10","title":"Így terjed világszerte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401234bb-35c3-4005-ab2e-f6a3a33cc7ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain viszont ott van a legjobb nyolc között.","shortLead":"A Paris Saint-Germain viszont ott van a legjobb nyolc között.","id":"20200311_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=401234bb-35c3-4005-ab2e-f6a3a33cc7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b58573-8ca3-4f1f-a68b-d5c8bbf3d599","keywords":null,"link":"/sport/20200311_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. március. 11. 23:44","title":"Kiesett a címvédő Liverpool a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.","shortLead":"A német kancellár szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.","id":"20200311_koronavirus_jarvany_angela_merkel_kancellar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349fbd60-0e73-4535-96f4-f704e0a965b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_jarvany_angela_merkel_kancellar","timestamp":"2020. március. 11. 14:56","title":"Merkel: Az emberek 60-70 százaléka megfertőződhet koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb oldalon döntöttek hét átkelési pont ideiglenes bezárásáról.\r

","shortLead":"A szerb oldalon döntöttek hét átkelési pont ideiglenes bezárásáról.\r

","id":"20200312_szerbia_magyarorszag_hataratkelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de998c01-acf6-46cc-93a1-a57ead626160","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_szerbia_magyarorszag_hataratkelo","timestamp":"2020. március. 12. 07:18","title":"Négy kivételével minden magyar határátkelőhelyet lezárt Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A WHO szerint ez már világjárvány, az olaszok szinte mindent bezárnak, de legalább itthon jó idő lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A WHO szerint ez már világjárvány, az olaszok szinte mindent bezárnak, de legalább itthon jó idő lesz. A hvg360 reggeli...","id":"20200312_Radar360_Amerikai_beutazasi_tilalom_Tom_Hanks_is_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e397a61-cdef-4487-97ab-635f2ef97100","keywords":null,"link":"/360/20200312_Radar360_Amerikai_beutazasi_tilalom_Tom_Hanks_is_fertozott","timestamp":"2020. március. 12. 08:00","title":"Radar360: Amerikai beutazási tilalom, Tom Hanks is fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség szerint a torna június 12-én rendben elkezdődik Rómában.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség szerint a torna június 12-én rendben elkezdődik Rómában.","id":"20200310_koronavirus_foci_eb_uefa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f966fa-1e8c-4039-ae64-918ade06e362","keywords":null,"link":"/sport/20200310_koronavirus_foci_eb_uefa","timestamp":"2020. március. 10. 17:54","title":"Egyelőre nincs szó a foci-Eb elhalasztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]