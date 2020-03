Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaállt a határellenőrzés a magyar–osztrák illetve magyar–szlovén határon, az Olaszországból érkező magyarokat szűrik ki és kötelezik otthoni karanténra. Mást abból az országból nem engednek be. Közben az országos tisztifőorvos új eljárásrendet adott ki, a Franciaországból, Svájcból, Németországból és Spanyolországból hazaérkezőknél is el lehet végezni a koronavírus-tesztet.","shortLead":"Visszaállt a határellenőrzés a magyar–osztrák illetve magyar–szlovén határon, az Olaszországból érkező magyarokat...","id":"20200312_Talpig_beoltozve_szuroprobaszeruen_ellenoriznek_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b337247-90c1-4f87-b54d-942c05235894","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Talpig_beoltozve_szuroprobaszeruen_ellenoriznek_a_hataron","timestamp":"2020. március. 12. 13:25","title":"Talpig beöltözve, szúrópróbaszerűen ellenőriznek a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","shortLead":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","id":"20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac1652b-ebb1-416a-93c1-ccd2cbfea70d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2020. március. 12. 14:17","title":"Durván beszakadt a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában közölte, nem igaz, hogy Kínában megszűnt volna a koronavírus, pusztán annyi történt, hogy a csúcsponton túl van az ottani helyzet, de „a csúcsról le is kell jönni.” Szerinte meg fogják hosszabbítani a magyar veszélyhelyzetet, ugyanis a koronavírus ezt indokolja. A rendőrség időközben újabb álhírgyártóra csapott le. Ebben a cikkben mindent megtalál a világjárvánnyá vált koronavírusról.\r

","shortLead":"Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában közölte, nem igaz, hogy Kínában megszűnt volna a koronavírus, pusztán annyi...","id":"20200313_orban_viktor_radiointerju_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec97606-e8b5-426b-a458-9c6a18b0ae34","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_orban_viktor_radiointerju_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 13. 09:57","title":"Orbán szerint csoportos megbetegedések is lesznek, újabb három magyar fertőzött – percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","shortLead":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","id":"20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc85b34-b8fe-4b33-a5d7-673f7f52379c","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","timestamp":"2020. március. 11. 16:56","title":"Megütötte tanárát egy 17 éves fiú, felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","shortLead":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","id":"20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43ec9bd-409e-446a-8bf1-f47658abbc86","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","timestamp":"2020. március. 12. 14:22","title":"Kaposmérő polgármesterét nem érdekli a veszélyhelyzet, ő megtartja az ünnepséget március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","shortLead":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","id":"20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ee08f-c7c4-4fcb-a848-44fba64be124","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 09:06","title":"Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket.","shortLead":"Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket.","id":"20200311_Vuhanban_tobb_ceg_is_ujrainditotta_a_termeleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97acfc20-8648-4666-b9bf-8b41ecc2398b","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Vuhanban_tobb_ceg_is_ujrainditotta_a_termeleset","timestamp":"2020. március. 11. 10:46","title":"Vuhanban több cég is újraindítja a termelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","shortLead":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","id":"20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46496df5-3a12-470b-a075-ea740db134c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 11:15","title":"Ezer fölött a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]