[{"available":true,"c_guid":"b40b1d80-d306-42f2-9f99-c844a381a1eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Se ki, se be. Tilos az utazás.","shortLead":"Se ki, se be. Tilos az utazás.","id":"20200313_Koronavrus_lezartak_Csehorszag_hatarait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40b1d80-d306-42f2-9f99-c844a381a1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a124b1-4f6d-42e1-b66c-9f2186346209","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Koronavrus_lezartak_Csehorszag_hatarait","timestamp":"2020. március. 13. 13:05","title":"Koronavírus: lezárták Csehország határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán Viktor Chisinauban az EU-ról is kifejtette a véleményét. Azt monda, jobb belül lenni, mint kívül. „Nem könnyű, de megéri” – foglalta össze az uniós tagságot a kormányfő.","shortLead":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán...","id":"20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576301be-6ed3-4dc8-b2d9-6bec2d9bf000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","timestamp":"2020. március. 12. 12:31","title":"30 milliárdos hitelkeretet nyit Magyarország Moldovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329b4d15-075d-41f7-9e8b-66dc524329c4","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum által befogadott Magyar Világ 1938–1940 című kiállítás csodálatos időszaknak mutatja be a második világháborút megelőző utolsó békeéveket. Csakhogy a tárlat olyan világot tár a látogatói elé, amely ilyen formában soha nem létezett. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum által befogadott Magyar Világ 1938–1940 című kiállítás csodálatos időszaknak mutatja be...","id":"20200312_A_multat_akartak_bemutatni_de_a_jelennek_hizelegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329b4d15-075d-41f7-9e8b-66dc524329c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4634698-ca7a-4448-a0ee-4e573b73ef4f","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_A_multat_akartak_bemutatni_de_a_jelennek_hizelegnek","timestamp":"2020. március. 12. 19:48","title":"A múltat akarták bemutatni, de a jelennek hízelegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80629b8-3dd1-4213-b1d7-265f7e9acf93","c_author":"L. Ritók Nóra","category":"itthon","description":"Erőszak az iskolában. Egy kezeletlenül hagyott problémahalmaz okai és következményei. Vélemény.","shortLead":"Erőszak az iskolában. Egy kezeletlenül hagyott problémahalmaz okai és következményei. Vélemény.","id":"20200312_L_Ritok_Nora_Mig_mindannyian_belezuhanunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c80629b8-3dd1-4213-b1d7-265f7e9acf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e7839a-58c9-4f96-9d72-6731ffb80341","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_L_Ritok_Nora_Mig_mindannyian_belezuhanunk","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"L. Ritók Nóra: Míg mindannyian belezuhanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van olyan termék, aminek alkoholtartalma 93 százaléknál is nagyobb.","shortLead":"Van olyan termék, aminek alkoholtartalma 93 százaléknál is nagyobb.","id":"20200312_Gorogorszagban_fertotlenitesre_hasznaljak_a_lefoglalt_alkoholkeszleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8d3ea-0356-4db4-ad95-19433225b480","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Gorogorszagban_fertotlenitesre_hasznaljak_a_lefoglalt_alkoholkeszleteket","timestamp":"2020. március. 12. 17:35","title":"Görögországban fertőtlenítésre használják a lefoglalt alkoholkészleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság egy többszörösen visszaeső férfit, aki kórházi betegektől is lopott – közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön.","shortLead":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság...","id":"20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b75fd-6caf-4758-8a21-802e2bd3ad91","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","timestamp":"2020. március. 12. 13:50","title":"Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy visszaeső kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtök reggel hat órától érvényes.","shortLead":"Csütörtök reggel hat órától érvényes.","id":"20200312_Eletbe_lepett_a_rendkivuli_helyzet_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f14a334-3a33-46ea-a3e1-7a1955a7caf1","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Eletbe_lepett_a_rendkivuli_helyzet_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 12. 15:18","title":"Életbe lépett a rendkívüli helyzet Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint az érintett civileknek, mivel nem közszereplők, nem volt lehetőségük reagálni a sajtó támadására.","shortLead":"A bíróság szerint az érintett civileknek, mivel nem közszereplők, nem volt lehetőségük reagálni a sajtó támadására.","id":"20200312_Elmeszeltek_a_Figyelot_a_civilek_listazasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5661a-2e9b-4661-ad59-9e7a6ed1122d","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Elmeszeltek_a_Figyelot_a_civilek_listazasa_miatt","timestamp":"2020. március. 12. 12:06","title":"Elmeszelték a Figyelőt a civilek listázása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]