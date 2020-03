Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30c55bce-d72d-4ecd-88b8-606354049db8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Pont fél év múlva fog távozni Budapestről Iain Lindsay, a koronavírus-pánik kitörése előtt, de már a Brexit után beszélgettünk vele. Az Egyesült Királyság budapesti nagykövete vallja, hogy van élet az után is, hogy kiléptek az EU-ból, és azt sem tartja kizártnak, hogy egyszer lesz magyar tagja a brit kormánynak. Interjú.","shortLead":"Pont fél év múlva fog távozni Budapestről Iain Lindsay, a koronavírus-pánik kitörése előtt, de már a Brexit után...","id":"20200313_Iain_Lindsay_interju_brexit_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c55bce-d72d-4ecd-88b8-606354049db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863861d9-0773-4f17-8021-0045cf72f576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Iain_Lindsay_interju_brexit_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 11:00","title":"Iain Lindsay: A Brexit-népszavazással kezdtem, és most a koronavírussal fejezem be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény júniusban lesz. ","shortLead":"A rendezvény júniusban lesz. ","id":"20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda8caa0-d504-4b10-abe3-eb3efb1f46f0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","timestamp":"2020. március. 12. 17:55","title":"Elhalasztják a HVG Extra Pszichológia Szalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az iskolabezárás miatt akár észre is vehetné az oktatási rendszer, hogy 2020-at írunk. Technológiailag majdnem minden adott lenne ahhoz, hogy korszerű távoktatásra álljunk át ideiglenesen, ám változtatni kell a pedagógiai szemléleten, s ez már nehezebb ügy. A hátrányos helyzetű térségekben persze nem biztos, hogy a diákok hozzáférnek a nethez, és az sem bizos, hogy van megfelelő eszközük ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a távoktatáshoz. Bemutatunk néhány olyan platformot, amit bármely iskola használhat. ","shortLead":"Az iskolabezárás miatt akár észre is vehetné az oktatási rendszer, hogy 2020-at írunk. Technológiailag majdnem minden...","id":"20200314_A_koronavirus_elindithatna_akar_egy_valodi_oktatasi_reformot_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3f40ec-2aaa-4864-87ec-faeb8aa7889b","keywords":null,"link":"/kultura/20200314_A_koronavirus_elindithatna_akar_egy_valodi_oktatasi_reformot_is","timestamp":"2020. március. 14. 07:00","title":"A koronavírus elindíthatna akár egy valódi oktatási reformot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zárjuk be az iskolákat, zárjuk be az ovikat, zárd inkább a lepcses szádat – írta a költő.","shortLead":"Zárjuk be az iskolákat, zárjuk be az ovikat, zárd inkább a lepcses szádat – írta a költő.","id":"20200312_lackfi_janos_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c9bea-6495-427c-827d-738448650c91","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_lackfi_janos_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 12. 19:14","title":"Lackfi János versbe szedte a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban rendőrök keresik fel az iskolákat, hogy felvilágosítást tartsanak a koronavírusról. A KRÉTA-n keresztül pedig a kormány fog üzenni a szülőknek.","shortLead":"A következő napokban rendőrök keresik fel az iskolákat, hogy felvilágosítást tartsanak a koronavírusról. A KRÉTA-n...","id":"20200312_Rendorok_fogjak_felvilagositani_az_iskolasokat_a_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f29a24-3b2a-4834-99e8-e07854517de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Rendorok_fogjak_felvilagositani_az_iskolasokat_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 12. 14:04","title":"Rendőrök fogják felvilágosítani az iskolásokat a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A koronavírus terjedésének idején a kormányzati intézkedések mellett a józan ész is azt diktálja: amelyik munkakörnél ez értelmezhető, azt át kell állítani távmunkára. Persze ezt könnyebb mondani, mint a gyakorlatban megvalósítani. Összeszedtük, miként lehet zökkenőmentes(ebb) az átállás.","shortLead":"A koronavírus terjedésének idején a kormányzati intézkedések mellett a józan ész is azt diktálja: amelyik munkakörnél...","id":"20200313_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e3440a-8438-4440-bc6d-4152de44c389","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","timestamp":"2020. március. 13. 14:00","title":"Mi kell a távmunkához? Öt dolog, amit feltétlenül gondoljon át, mielőtt belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","shortLead":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","id":"20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43ec9bd-409e-446a-8bf1-f47658abbc86","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","timestamp":"2020. március. 12. 14:22","title":"Kaposmérő polgármesterét nem érdekli a veszélyhelyzet, ő megtartja az ünnepséget március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországot nem ereszti a koronavírus.","shortLead":"Olaszországot nem ereszti a koronavírus.","id":"20200312_Olaszorszag_289_halott_2249_uj_fertozott_egy_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4781b9e3-07f0-4610-bce9-77014668cf64","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Olaszorszag_289_halott_2249_uj_fertozott_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 12. 18:20","title":"Olaszország: 189 halott, 2249 új fertőzött egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]