[{"available":true,"c_guid":"dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány végre meghozta az egyedül lehetséges döntést az iskolák bezárásáról. Számos kérdés azonban megválaszolásra vár, ezért az önkormányzatok nagyon várják a vonatkozó kormányrendelet megjelenését – írta szombati Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.","shortLead":"A kormány végre meghozta az egyedül lehetséges döntést az iskolák bezárásáról. Számos kérdés azonban megválaszolásra...","id":"20200314_Osszehivtak_a_budapesti_operativ_torzset_Karacsony_reagalt_az_iskolabezarasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24734343-50c6-4157-8fe8-a59146bf428a","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Osszehivtak_a_budapesti_operativ_torzset_Karacsony_reagalt_az_iskolabezarasra","timestamp":"2020. március. 14. 08:50","title":"Összehívták a budapesti operatív törzset, Karácsony reagált az iskolabezárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt a Lego és a Nintendo, az eredmény pedig egy különleges, interaktív szett lett.","shortLead":"Összeállt a Lego és a Nintendo, az eredmény pedig egy különleges, interaktív szett lett.","id":"20200312_lego_nintendo_super_mario","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e60771f-27c6-412d-ae46-131498aaa700","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_lego_nintendo_super_mario","timestamp":"2020. március. 12. 16:03","title":"Jön az újfajta legókészlet, a Nintendo Super Mariója ihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27d1dc4-2b02-48fd-8d45-b10debdbba5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És ezek az autók nem csak díszek, használják is őket rendesen. ","shortLead":"És ezek az autók nem csak díszek, használják is őket rendesen. ","id":"20200312_Iden_is_elkepeszto_autok_voltak_a_japanok_tuning_Porsches_csucsrendezvenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f27d1dc4-2b02-48fd-8d45-b10debdbba5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8bed6-862b-43d6-aa23-24c5aac07c3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_Iden_is_elkepeszto_autok_voltak_a_japanok_tuning_Porsches_csucsrendezvenyen","timestamp":"2020. március. 12. 18:58","title":"Idén is elképesztő autók voltak a japánok Porschés csúcsrendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b015a6-6721-4633-8fa4-8195ec411052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó könyvtárába, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Cserébe a hallgatók számára részletes tájékoztatást adtak ki az e-könyvek otthoni eléréséről.","shortLead":"A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó könyvtárába, akiknek a legnagyobb...","id":"20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_egyetemi_konyvtarba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b015a6-6721-4633-8fa4-8195ec411052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fe7e07-1e9a-4674-8a15-a7b7b37623ab","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_egyetemi_konyvtarba","timestamp":"2020. március. 12. 17:26","title":"Az egyetemi hallgatókon kívül mindenki más mehet az ELTE egyetemi könyvtárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b12b18-de0f-4d9b-90de-0ea9889b9221","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban egy nap alatt 76 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Az országban egy nap alatt 76 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200313_belgium_koronavirus_jarvany_etterem_kavezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b12b18-de0f-4d9b-90de-0ea9889b9221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e6c9-e8c9-4e28-b494-b54a1fa94ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_belgium_koronavirus_jarvany_etterem_kavezo","timestamp":"2020. március. 13. 05:12","title":"Belgium nem kockáztat, szinte mindent bezárnak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fábio Wajngarten az után lett rosszul, hogy hazatért az amerikai elnök rezidenciájáról. Trump közölte: nem aggódik.","shortLead":"Fábio Wajngarten az után lett rosszul, hogy hazatért az amerikai elnök rezidenciájáról. Trump közölte: nem aggódik.","id":"20200312_koronavirus_teszt_pozitiv_donald_trump_brazil_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cf36cc-cf9c-43cd-9f02-1d1d1fbbfb77","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_koronavirus_teszt_pozitiv_donald_trump_brazil_politikus","timestamp":"2020. március. 12. 18:06","title":"Koronavírus: pozitív lett egy brazil politikus tesztje, aki pár nappal előtte Trumppal is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alsósoknak a köztelevízió közvetíti majd a tananyagot, a többiek távoktatásban részesülnek majd, úgynevezett virtuális osztálytermeken keresztül.\r

","shortLead":"Az alsósoknak a köztelevízió közvetíti majd a tananyagot, a többiek távoktatásban részesülnek majd, úgynevezett...","id":"20200313_Horvatorszag_iskolabezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab5b01a-705d-4eab-b5c2-a25d81cc7fe7","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Horvatorszag_iskolabezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 17:55","title":"Horvátországban az iskolákat és az óvodákat is bezárják a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az első, hosszabb távú vizsgálat az ötödik generációs mobilhálózat (röviden: 5G) egészségre gyakorolt hatásáról. A 7 éven át vizsgálódó tudósok szerint nincs miért aggódni.","shortLead":"Elkészült az első, hosszabb távú vizsgálat az ötödik generációs mobilhálózat (röviden: 5G) egészségre gyakorolt...","id":"20200312_5g_halozat_hatasa_egeszseg_vizsgalat_icnirp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c2e2e-f34c-4ecd-9ce0-8770d70f73fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_5g_halozat_hatasa_egeszseg_vizsgalat_icnirp","timestamp":"2020. március. 12. 15:03","title":"Hét éven át vizsgálódtak, az eredmény megnyugtató: az 5G nem veszélyes az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]