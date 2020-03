Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Újabb határokat számolt fel az állam és az egyházak szétválasztásának gyakorlatában az Orbán-kormány azzal, hogy a katolikus egyház bíborosa a Miniszterelnökség egyik épületében szentelhetett kápolnát. De a reformátusok és az evangélikusok vezetői is másképp értelmezik a szentháromságot manapság.","shortLead":"Újabb határokat számolt fel az állam és az egyházak szétválasztásának gyakorlatában az Orbán-kormány azzal...","id":"202011__allam_es_egyhazak__kapolna_akancellarian__koltozo_pazmany__osszefonodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4608e89-8e8c-4f67-bf27-e5b4f7087800","keywords":null,"link":"/360/202011__allam_es_egyhazak__kapolna_akancellarian__koltozo_pazmany__osszefonodas","timestamp":"2020. március. 16. 07:00","title":"Nem véletlenül hívták meg Erdő Pétert a Miniszterelnökségre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom után a Telenor is jelezte: extra mobilinternettel segítik az ügyfeleket a koronavírus okozta járvány alatt. 100 GB-nyi pluszról van szó, ugyanúgy hétfőtől lehet aktiválni.","shortLead":"A Telekom után a Telenor is jelezte: extra mobilinternettel segítik az ügyfeleket a koronavírus okozta járvány alatt...","id":"20200314_telenor_ingyen_mobilinternet_koronavirus_extra_hipernet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2342d46f-e938-4c6f-bc63-dd58bfed9ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_telenor_ingyen_mobilinternet_koronavirus_extra_hipernet","timestamp":"2020. március. 14. 19:30","title":"A Telenornál van? 100 GB ingyen mobilnet jár mindenkinek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Telibe trafálta a legeseménydúsabb időszakot a koronavírus-járvány a sportban, a fertőzés terjedése miatt sorra mondják le a különféle tornákat. Az egyik legfontosabb idei esemény, az olimpia szervezői még fogadkoznak, az UEFA azonban már látja, hogy a foci-Eb megrendezése veszélybe került. Az F1-es idénynyitó az első hivatalos edzés előtt ugrott, és senki sem tudja, mi jöhet még.","shortLead":"Telibe trafálta a legeseménydúsabb időszakot a koronavírus-járvány a sportban, a fertőzés terjedése miatt sorra mondják...","id":"20200314_elmarado_sportesemenyek_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585b40c3-b848-438d-96b8-37eed4d3f00c","keywords":null,"link":"/sport/20200314_elmarado_sportesemenyek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 14. 20:00","title":"Földbe döngölte a sportot a koronavírus, és még nem látszik a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell magukkal vinniük. ","shortLead":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell...","id":"20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a18a58c-5150-4298-8650-20729692a5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","timestamp":"2020. március. 14. 22:17","title":"Az utolsó pillanatban változtattak: teljesen ki kell üríteni a kollégiumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon is. Ez a beteg korábban nem szerepelt a hírekben.","shortLead":"Halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon is. Ez a beteg korábban nem szerepelt a hírekben.","id":"20200315_koronavirus_meghalt_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed99bcc-ff30-4830-8c3a-e965035fb92b","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_koronavirus_meghalt_halal","timestamp":"2020. március. 15. 13:36","title":"Meghalt a Szent László kórházban egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is igyekeznek felmérni, amelyek később okozhatnak veszélyt. „Találjuk meg őket előbb, mint ahogyan ők megtalálnak minket!“ Ezzel a jelszóval dolgozik négy magyar kollégájával és Daniel Brooks kanadai professzorral a DAMA protokollon Molnár Orsolya Rita evolúcióbiológus. Megtudtuk tőle, hogy tervük a magyar kormány elé fog kerülni.","shortLead":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is...","id":"20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3427e3-82e8-4ec0-bc48-e2dd373e5dd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","timestamp":"2020. március. 16. 08:03","title":"Koronavírus: a magyar kormány elé kerül a DAMA protokoll, amely sok járványt megzabolázhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba szerint ezekben az időkben elválik, kinek mi a fontos.","shortLead":"Dömötör Csaba szerint ezekben az időkben elválik, kinek mi a fontos.","id":"20200316_Koronavirus_az_allamtitkar_szerint_eljohet_a_pont_amikor_mar_nem_lehet_minden_egyes_eset_reszleteibe_belemenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c695ca51-382e-4ca3-8ac3-9f5de7d54084","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Koronavirus_az_allamtitkar_szerint_eljohet_a_pont_amikor_mar_nem_lehet_minden_egyes_eset_reszleteibe_belemenni","timestamp":"2020. március. 16. 08:29","title":"Koronavírus: az államtitkár szerint eljöhet a pont, amikor “már nem lehet minden egyes eset részleteibe belemenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla-vezér maga is Apple-felhasználó, azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy erős kritikával illesse az Apple-t, pontosabban a cég iPhone-os szoftverfrissítéseit.","shortLead":"A Tesla-vezér maga is Apple-felhasználó, azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy erős kritikával illesse az Apple-t...","id":"20200316_elon_musk_ios_frissitesek_minosege_romlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc6fa3-81f3-4839-9cdf-3a5d4cbc2bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_elon_musk_ios_frissitesek_minosege_romlas","timestamp":"2020. március. 16. 10:03","title":"Egy igen ismert és befolyásos iPhone-használó, maga Elon Musk ekézi az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]