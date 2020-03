Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer használatos kesztyűk, ingyenes vécéhasználat, papírpoharak és home office – egyebek mellett így védekeznek a koronavírus-fertőzés ellen a nagy olajcégek Magyarországon.","shortLead":"Egyszer használatos kesztyűk, ingyenes vécéhasználat, papírpoharak és home office – egyebek mellett így védekeznek...","id":"20200317_a_leginkabb_szennyezett_toltopisztolyokat_is_fertotlenitik_a_hazai_benzinkutakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caef7607-5ef0-44d9-bdb2-9653ff8651db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_a_leginkabb_szennyezett_toltopisztolyokat_is_fertotlenitik_a_hazai_benzinkutakon","timestamp":"2020. március. 17. 09:21","title":"A leginkább szennyezett töltőpisztolyokat is fertőtlenítik a hazai benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de a szer a vírus kiűzése után néhány héten át megelőző védelmet is nyújthat.","shortLead":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de...","id":"20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f41a1c-abe2-4aa5-b68c-6773c95a9041","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","timestamp":"2020. március. 17. 14:08","title":"Magyar gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f60ac-a2f2-49b0-b63f-4e3226f9d5b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","timestamp":"2020. március. 18. 09:20","title":"Ilyen, amikor egy rocksztár mos kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9709f14-1e1d-4674-b75d-1bb65ca032ed","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Miközben mindenki az otthonmaradásra biztatja az embereket, az OSZK új igazgatója azzal nyitott, hogy mindenkit berendelt, az otthon maradást csak az éves rendes szabadság vagy fizetés nélküli szabadság terhére engedélyezi. FRISSÍTÉS: Szerdától lehetővé vált az otthoni munka.","shortLead":"Miközben mindenki az otthonmaradásra biztatja az embereket, az OSZK új igazgatója azzal nyitott, hogy mindenkit...","id":"20200317_Az_OSZK_zarva_de_a_munkatarsaknak_be_kell_jarni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9709f14-1e1d-4674-b75d-1bb65ca032ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9ab7e0-5a0a-49bc-aa15-4b66efeaecff","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Az_OSZK_zarva_de_a_munkatarsaknak_be_kell_jarni","timestamp":"2020. március. 17. 11:06","title":"Az OSZK zárva, de az új igazgató szerint a munkatársaknak be kell járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek fogadására – tudta meg a Válasz Online, értesülésüket egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek...","id":"20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040a8e3-80ea-48d7-a592-c4033fede215","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. március. 17. 12:50","title":"A Szent János Kórházban lesz az újabb járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab69351-0506-4316-b887-fa92fd959114","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200317_Marabu_Feknyuz_Kovacs_Zoltan_valaszol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ab69351-0506-4316-b887-fa92fd959114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf497611-515d-4285-a07f-67374ede3142","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Marabu_Feknyuz_Kovacs_Zoltan_valaszol","timestamp":"2020. március. 17. 22:46","title":"Marabu Féknyúz: Kovács Zoltán válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be járatain.","shortLead":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be...","id":"20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790ee5d5-3342-4038-b42d-e7c4695687fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 17. 11:37","title":"Új szabályok a Volánbusznál: a bérletesek hátul szállnak fel, a sofőr nem nyúlhat a csomagokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffb3674-cc16-4fe2-86d5-a406c96bffe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb fizetséggel járó munkát ajánl az appfejlesztőknek egy éven át Huawei, ha a programozók a kínai gyártó saját appboltjába (is) feltöltik alkalmazásaikat.","shortLead":"Nagyobb fizetséggel járó munkát ajánl az appfejlesztőknek egy éven át Huawei, ha a programozók a kínai gyártó saját...","id":"20200318_huawei_appgallery_fejlesztok_bevetel_megosztasa_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bffb3674-cc16-4fe2-86d5-a406c96bffe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de44a4c5-83c7-41a3-9541-ac3bac698d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_huawei_appgallery_fejlesztok_bevetel_megosztasa_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 18. 09:03","title":"A Huawei úgy tömné tele appokkal saját boltját, hogy 100% tiszta pénzt ad a fejlesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]