[{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esőre csak elvétve lehet számítani.","shortLead":"Esőre csak elvétve lehet számítani.","id":"20200317_Csipos_reggel_utan_kellemes_tavaszi_ido_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9c06de-e357-44bf-ba5e-e351605320db","keywords":null,"link":"/elet/20200317_Csipos_reggel_utan_kellemes_tavaszi_ido_lesz","timestamp":"2020. március. 17. 05:27","title":"Csípős reggel után kellemes tavaszi idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kereskedelemben most nem is az áruhiány, hanem a munkaerőhiány okoz gondot.","shortLead":"A kereskedelemben most nem is az áruhiány, hanem a munkaerőhiány okoz gondot.","id":"20200317_Elszabadult_a_vasarlasi_panik_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65dcb996-e926-43c6-9faa-ed705eed0ea6","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_Elszabadult_a_vasarlasi_panik_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 17. 05:39","title":"Elszabadult spájzolási láz: van, aki két-három naponta bevásárol 50 ezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4127dfec-f868-4e12-ae9c-8805f81640bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lezárt határok miatt több ezer román és bolgár állampolgár rekedt odaát. Kedd éjjel átengedjük őket.","shortLead":"A lezárt határok miatt több ezer román és bolgár állampolgár rekedt odaát. Kedd éjjel átengedjük őket.","id":"20200317_magyarorszag_romania_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4127dfec-f868-4e12-ae9c-8805f81640bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948e1215-bba8-4ff8-8b1c-900b343e8ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_magyarorszag_romania_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 17. 15:09","title":"Az éjjel átutazhatnak az országon a határon rekedt román és bolgár állampolgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár, az élelmiszerüzletek és a patikák nyitva lehetnek. A kormány jogszabályban kéri az időseket, maradjanak otthon.\r

","shortLead":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár...","id":"20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f6b335-fdf4-4054-91cd-dd484846f75a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","timestamp":"2020. március. 16. 18:55","title":"Megjelent a kormányrendelet a boltok bezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is igyekeznek felmérni, amelyek később okozhatnak veszélyt. „Találjuk meg őket előbb, mint ahogyan ők megtalálnak minket!“ Ezzel a jelszóval dolgozik négy magyar kollégájával és Daniel Brooks kanadai professzorral a DAMA protokollon Molnár Orsolya Rita evolúcióbiológus. Megtudtuk tőle, hogy tervük a magyar kormány elé fog kerülni.","shortLead":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is...","id":"20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3427e3-82e8-4ec0-bc48-e2dd373e5dd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","timestamp":"2020. március. 16. 08:03","title":"Koronavírus: a magyar kormány elé kerül a DAMA protokoll, amely sok járványt megzabolázhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2b34bd-9736-4735-a0da-ce813fb90163","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autógyártóknál és beszállítópartnereiknél minimum egy-két hetes kényszerű leállással számolnak. ","shortLead":"Az autógyártóknál és beszállítópartnereiknél minimum egy-két hetes kényszerű leállással számolnak. ","id":"20200316_nem_keszul_ferrari_es_lamborghini_sem_leallt_az_olasz_autoipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2b34bd-9736-4735-a0da-ce813fb90163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2e7a95-82f5-45b4-9cb6-640ec781bb33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_nem_keszul_ferrari_es_lamborghini_sem_leallt_az_olasz_autoipar","timestamp":"2020. március. 16. 09:23","title":"Nem készül Ferrari és Lamborghini sem, leállt az olasz autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországba több millió maszk érkezik a napokban Kínából és Ausztriából.\r

\r

","shortLead":"Csehországba több millió maszk érkezik a napokban Kínából és Ausztriából.\r

\r

","id":"20200317_Elnezest_kert_a_cseh_miniszterelnok_mert_keves_a_vedomaszk_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932fb760-0875-44c6-ab6e-a4da38f8d010","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Elnezest_kert_a_cseh_miniszterelnok_mert_keves_a_vedomaszk_az_orszagban","timestamp":"2020. március. 17. 19:08","title":"Elnézést kért a cseh miniszterelnök, mert kevés a védőmaszk az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházi örökség védelmére is több jut, mint egészségügyre.","shortLead":"Az egyházi örökség védelmére is több jut, mint egészségügyre.","id":"20200316_A_kormany_a_rendkivuli_tartalekbol_45_milliardot_ad_az_Operahaz_fejlesztesere_az_egeszsegugy_2_milliardot_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ad99e-e148-4a60-9c74-fcd3997856de","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_A_kormany_a_rendkivuli_tartalekbol_45_milliardot_ad_az_Operahaz_fejlesztesere_az_egeszsegugy_2_milliardot_kap","timestamp":"2020. március. 16. 08:18","title":"A kormány a rendkívüli tartalékból 4,5 milliárdot ad az Operaház fejlesztésére, az egészségügy 2 milliárdot kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]