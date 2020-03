Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és a felesége a múlt héten került kórházba, miután kiderült, hogy koronavírussal fertőződtek.","shortLead":"A színész és a felesége a múlt héten került kórházba, miután kiderült, hogy koronavírussal fertőződtek.","id":"20200317_Tom_Hanks_es_Rita_Wilson_elhagyhatta_a_korhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565c3ffd-69a5-4cf7-a108-adaea2755b80","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Tom_Hanks_es_Rita_Wilson_elhagyhatta_a_korhazat","timestamp":"2020. március. 17. 06:52","title":"Tom Hanks és Rita Wilson elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer új fertőzést diagnosztizáltak csak az elmúlt 24 órában. ","shortLead":"Több mint ezer új fertőzést diagnosztizáltak csak az elmúlt 24 órában. ","id":"20200316_Koronavirus_Iranban_tovabb_emelkedik_a_halalesetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a138f5b-597a-484b-9119-7f11802fcf68","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Koronavirus_Iranban_tovabb_emelkedik_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 13:51","title":"Koronavírus: Iránban tovább emelkedik a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"","category":"elet","description":"Akciós a gyros? Oltani kell a kutyát? Egy sör a haverokkal? - minden \"csábításra\" nemet mond a Dumaszínház humoristája a koronavírusról szóló legújabb dalában. Vigyázat, virális!","shortLead":"Akciós a gyros? Oltani kell a kutyát? Egy sör a haverokkal? - minden \"csábításra\" nemet mond a Dumaszínház humoristája...","id":"20200316_Nem_megyek__Rapdalban_buzdit_otthonmaradasra_Kovacs_Andras_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfd8055-1f56-488a-ac9b-cd15e9b6753b","keywords":null,"link":"/elet/20200316_Nem_megyek__Rapdalban_buzdit_otthonmaradasra_Kovacs_Andras_Peter","timestamp":"2020. március. 16. 21:10","title":"Nem megyek! - Rapdalban buzdít otthonmaradásra Kovács András Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint minden gyanús esetet ki kell vizsgálni.","shortLead":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt...","id":"20200316_who_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4530c8-e90d-4d5b-ad19-c8f90ac99426","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_who_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 16. 19:20","title":"Üzent a WHO a világ kormányainak: Teszteljetek, teszteljetek, teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Azt is megmondják a kamionosoknak, hogy hol tankolhatnak és hol kell elhagyniuk az országot.","shortLead":"Azt is megmondják a kamionosoknak, hogy hol tankolhatnak és hol kell elhagyniuk az országot.","id":"20200317_aruforgalmi_folyoso_kamionok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3487e183-a2f9-4cc0-990a-1ed16a38a6d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_aruforgalmi_folyoso_kamionok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 15:38","title":"Csak előre kijelölt áruforgalmi folyosón haladhatnak át a kamionok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar határokon csak magyarok léphetik be, fel kellene pörgetni a vírusteszteket, megszólalt a kórházban jogosan balhézó férfi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar határokon csak magyarok léphetik be, fel kellene pörgetni a vírusteszteket, megszólalt a kórházban jogosan...","id":"20200317_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3e228f-3a15-4eec-9204-749293b26edb","keywords":null,"link":"/360/20200317_Radar360","timestamp":"2020. március. 17. 08:00","title":"Radar360: Lezárásra, bezárásra ébredt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte a koronavírus.","shortLead":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte...","id":"20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f061d4e7-ba04-46d3-ab44-48659c824ef0","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","timestamp":"2020. március. 17. 12:57","title":"Koronavírusos a Japán Olimpiai Bizottság egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","shortLead":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","id":"20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007cb0ab-88da-4d80-8afa-aec1b933785c","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","timestamp":"2020. március. 17. 14:59","title":"Így néz ki egy alternatív órarend az erdő szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]