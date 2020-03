Vuhanban már nincs új koronavírusos beteg

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden már eddig is fölényesen vezetett, de most egyetlen nap alatt megduplázta az előnyét, csak idő kérdése, hogy mikor lesz hivatalosan is a volt alelnökből elnökjelölt.","shortLead":"Joe Biden már eddig is fölényesen vezetett, de most egyetlen nap alatt megduplázta az előnyét, csak idő kérdése...","id":"20200318_usa_elovalasztas_biden_sanders","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67e091b-5fac-4724-887e-0862e8034619","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_usa_elovalasztas_biden_sanders","timestamp":"2020. március. 18. 05:43","title":"Kiütéses győzelmet aratott Joe Biden az újabb előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fül érkezett a mobilos YouTube-ba, egy másikat pedig kivett a szolgáltatást üzemeltető Google. A fejlesztéssel egy régi problémát igyekeznek orvosolni.","shortLead":"Egy új fül érkezett a mobilos YouTube-ba, egy másikat pedig kivett a szolgáltatást üzemeltető Google. A fejlesztéssel...","id":"20200318_youtube_mobilapp_felfedezes_explore_ful_gomb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068aaa34-b527-41ed-8ea7-902d266cba07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_youtube_mobilapp_felfedezes_explore_ful_gomb","timestamp":"2020. március. 18. 08:03","title":"Nyissa meg a YouTube-ot a telefonján, változás történt a videóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyobb árleszállítás nem várható, de a vevők többet alkudhatnak.","shortLead":"Nagyobb árleszállítás nem várható, de a vevők többet alkudhatnak.","id":"20200317_Koronavirus_visszaesett_a_kereslet_a_lakaspiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42d7c61-5868-4377-9f7f-74334290612a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_Koronavirus_visszaesett_a_kereslet_a_lakaspiacon","timestamp":"2020. március. 17. 07:29","title":"Koronavírus: visszaesett a kereslet a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c254171-79fc-4f8d-8bf5-7065fd1040ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány napja egy kínai állampolgár, most pedig egy iráni idős nő térhetett haza gyógyultan a kórházból. ","shortLead":"Néhány napja egy kínai állampolgár, most pedig egy iráni idős nő térhetett haza gyógyultan a kórházból. ","id":"20200318_Felepult_a_masodik_103_eves_no_is_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c254171-79fc-4f8d-8bf5-7065fd1040ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69dc297-6895-4964-962b-ce862dfed0de","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Felepult_a_masodik_103_eves_no_is_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. március. 18. 12:34","title":"Felépült a második 103 éves nő is a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","shortLead":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","id":"20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32498cf-eb50-4aaf-963a-260838264b62","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","timestamp":"2020. március. 17. 13:06","title":"Automatikusan visszatéríti a törölt járatok viteldíját a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","shortLead":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","id":"20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4fa7b0-5b6c-4538-83cb-4beee1ba690f","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:50","title":"Ákos kitalálta, hogyan tudná jobbá tenni az otthoni karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","shortLead":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","id":"20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007cb0ab-88da-4d80-8afa-aec1b933785c","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","timestamp":"2020. március. 17. 14:59","title":"Így néz ki egy alternatív órarend az erdő szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt továbbra sem tudni, hogy mikor kezdődik a WTCR versenysorozat idei szezonja, de Michelisz Norbert rajtszáma legalább már biztos. ","shortLead":"A koronavírus miatt továbbra sem tudni, hogy mikor kezdődik a WTCR versenysorozat idei szezonja, de Michelisz Norbert...","id":"20200318_a_bajnokot_illeto_1es_rajtszamot_valasztotta_michelisz_wtcr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02491300-ca04-4773-bd5d-f788f8e44a45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_bajnokot_illeto_1es_rajtszamot_valasztotta_michelisz_wtcr","timestamp":"2020. március. 18. 12:23","title":"A bajnokot illető 1-es rajtszámot választotta Michelisz, a szezon tovább csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]