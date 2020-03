Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c84292-6561-46f1-a5c8-895198686684","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. De ki hogyan próbál túlélni és ki milyen változásokat remél otthon a négy fal között? Home office, avagy jelentések a \"karanténból\" - M.Kiss Csaba sorozata.","shortLead":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész...","id":"20200319_Bojar_Gabor_a_Home_officeban_vilagos_hogy_eltagadnak_elolunk_dolgokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c84292-6561-46f1-a5c8-895198686684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1eb6-1fce-47df-adc3-b0ca778da9de","keywords":null,"link":"/360/20200319_Bojar_Gabor_a_Home_officeban_vilagos_hogy_eltagadnak_elolunk_dolgokat","timestamp":"2020. március. 19. 18:30","title":"Bojár Gábor a Home office-ban: \"Világos, hogy eltagadnak előlünk dolgokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a967c02-a756-4269-811f-ab9d3e777528","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik munkatárs édesapja betegedett meg a XXIII. kerületi Városházán.","shortLead":"Az egyik munkatárs édesapja betegedett meg a XXIII. kerületi Városházán.","id":"20200319_Koronavirusgyanu_miatt_fertotlenitik_a_soroksari_Polgarmesteri_Hivatalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a967c02-a756-4269-811f-ab9d3e777528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6451ce-3d6a-4223-974d-74b9bb8dbf53","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Koronavirusgyanu_miatt_fertotlenitik_a_soroksari_Polgarmesteri_Hivatalt","timestamp":"2020. március. 19. 18:33","title":"Koronavírusos apuka miatt fertőtlenítik a soroksári Polgármesteri Hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","shortLead":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","id":"20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45effb1-00bc-45ea-9bc3-3ca86c946221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","timestamp":"2020. március. 19. 13:26","title":"Mi lesz így a Brexittel? Koronavírusos Michel Barnier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletember, Orbán Viktor veje szerint a jelenlegi helyzetben összefogásra van szükség.","shortLead":"Az üzletember, Orbán Viktor veje szerint a jelenlegi helyzetben összefogásra van szükség.","id":"20200319_Tiborcz_lelegeztetogepeket_vett_az_Uzsoki_Utcai_Korhaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491c4f87-dd0e-4ea4-8e0d-778c88820d59","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Tiborcz_lelegeztetogepeket_vett_az_Uzsoki_Utcai_Korhaznak","timestamp":"2020. március. 19. 16:52","title":"Tiborcz lélegeztetőgépeket vett az Uzsoki Utcai Kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf5c211-a678-4d89-bf08-710f2f0a1523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakul az ügyintézés rendje is a járvány miatt.","shortLead":"Átalakul az ügyintézés rendje is a járvány miatt.","id":"20200318__kormanyhivatal_ugyintezes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbf5c211-a678-4d89-bf08-710f2f0a1523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713e8b98-7468-4887-83aa-5fe42bafe487","keywords":null,"link":"/itthon/20200318__kormanyhivatal_ugyintezes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:58","title":"Már csak előzetes időpontfoglalással lehet a kormányhivatalokba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6687eff-ebb2-4b2d-a06b-725456c2f362","c_author":"Joó Hajnalka, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sem adatvédelmi, sem egyéb szempontból nem áll meg a kormány és az országos tisztifőorvos érvelése, hogy Európa legtöbb országával ellentétben Magyarország miért nem teszi közzé területi bontásban is a koronavírus-fertőzöttek adatait. A járványügyi szakértő és jogászok szerint az erről szóló információknak nemhogy titkosnak nem szabadna lenni, hanem egyenesen közérdek, hogy megismerhetők legyenek. ","shortLead":"Sem adatvédelmi, sem egyéb szempontból nem áll meg a kormány és az országos tisztifőorvos érvelése, hogy Európa legtöbb...","id":"20200318_Miert_tartja_vissza_a_kormany_a_teruleti_adatokat_a_koronavirusfertozottekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6687eff-ebb2-4b2d-a06b-725456c2f362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846493b6-a314-4631-a0f4-166ce12acc92","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Miert_tartja_vissza_a_kormany_a_teruleti_adatokat_a_koronavirusfertozottekrol","timestamp":"2020. március. 18. 20:00","title":"Közérdek, hogy ne titkolja a kormány a koronavírus-fertőzések területi adatait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7bba69-539f-4960-b22b-a7d7a5ca112e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Szerda délután megtörte a csendet a Sony, és rengeteg játékos örömére végre elárulta, mi kerül az új konzol, a PlayStation 5 motorháztetője alá.","shortLead":"Szerda délután megtörte a csendet a Sony, és rengeteg játékos örömére végre elárulta, mi kerül az új konzol...","id":"20200318_sony_playstation_5_ps5_hardver_specifikacio_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed7bba69-539f-4960-b22b-a7d7a5ca112e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91d8cb4-3a63-48b0-aad8-ae216b72adb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_sony_playstation_5_ps5_hardver_specifikacio_bemutato","timestamp":"2020. március. 18. 19:03","title":"Elmondta a Sony, mire lesz képes a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szabadesésre váltott a kőolaj világpiaci ára a legközelebbi határidős jegyzésekben szerdán, miután a Goldman Sachs amerikai befektetési nagybank arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus-világjárvány soha nem látott mértékben csökkentheti a keresletet.\r

","shortLead":"Szabadesésre váltott a kőolaj világpiaci ára a legközelebbi határidős jegyzésekben szerdán, miután a Goldman Sachs...","id":"20200318_koolaj_olajar_koronavirus_opec","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2e3a25-31af-4679-8386-288ed61d43ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_koolaj_olajar_koronavirus_opec","timestamp":"2020. március. 18. 20:55","title":"Tizennyolc éve nem látott mélységekben az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]