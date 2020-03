Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","shortLead":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","id":"20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45effb1-00bc-45ea-9bc3-3ca86c946221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","timestamp":"2020. március. 19. 13:26","title":"Mi lesz így a Brexittel? Koronavírusos Michel Barnier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","shortLead":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","id":"20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5139005f-f34a-4fd9-8d7d-a96544fa758e","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","timestamp":"2020. március. 19. 11:38","title":"Kővágószőlősön is megjelent a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b498b3d-ceae-484f-ab5d-66ecb5d280c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábry Kornél főtitkár egy lapinterjúban arról is beszélt, hogy „a járvány nem Isten akarata, de ő, aki a történelem ura, tud róla.”","shortLead":"Fábry Kornél főtitkár egy lapinterjúban arról is beszélt, hogy „a járvány nem Isten akarata, de ő, aki a történelem...","id":"20200319_budapesti_eucharisztikus_vilagkongresszus_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b498b3d-ceae-484f-ab5d-66ecb5d280c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a83e1cf-a772-4312-84a8-16d74734bb22","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_budapesti_eucharisztikus_vilagkongresszus_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 10:05","title":"A szervezők megtartanák ősszel a budapesti eucharisztikus világkongresszust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f2c353-0669-42ad-9001-1cfd8a6df947","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte új volt ez a divatterepjáró, amikor frontálisan ütköztek vele, és egy elszánt autószerelő úgy döntött, új életet lehel bele.","shortLead":"Szinte új volt ez a divatterepjáró, amikor frontálisan ütköztek vele, és egy elszánt autószerelő úgy döntött, új életet...","id":"20200320_video_igy_vezetheto_egy_totalkaros_bmw_x6_m","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6f2c353-0669-42ad-9001-1cfd8a6df947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b930080-3918-42c4-af36-1318c8d7d9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_video_igy_vezetheto_egy_totalkaros_bmw_x6_m","timestamp":"2020. március. 20. 07:59","title":"Videó: így vezethető egy totálkáros BMW X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b83cb24-73fb-40a6-a9d4-faa6da3c54b7","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt rendkívüli megbeszélést tartottak az UEFA érintettjei, hogy fontos döntéseket hozzanak a futballszezon befejezéséről. Az eddig a kiváló szervezettség látszatát keltő intézményről az elmúlt hetekben kiderült: nem áll a helyzet magaslatán. Vélemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt rendkívüli megbeszélést tartottak az UEFA érintettjei, hogy fontos döntéseket hozzanak...","id":"202012_a_futball_virusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b83cb24-73fb-40a6-a9d4-faa6da3c54b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6efb4e-a2f7-47bd-b18a-7028242136fe","keywords":null,"link":"/360/202012_a_futball_virusa","timestamp":"2020. március. 20. 13:00","title":"Dénes Ferenc: \"A labdarúgók és a nézők egészségénél mi lehet fontosabb? Úgy van, a profit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f01b3fc-7b9e-4a7c-af67-7c9941a5e9ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Annyi névváltáson ment át az utóbbi években az LMP, hogy ezt csak egy politológus tudja követni. Még szerencse, hogy a Duma Aktuál csapatában ott van Ceglédi Zoltán, aki biztos kézzel végigkalauzol minket az ökopárt viszontagságos múltján és jelenén. ","shortLead":"Annyi névváltáson ment át az utóbbi években az LMP, hogy ezt csak egy politológus tudja követni. Még szerencse...","id":"20200320_Duma_Aktual_LMP_nevvaltasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f01b3fc-7b9e-4a7c-af67-7c9941a5e9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5be414-1877-4f99-9564-d6cf56453355","keywords":null,"link":"/360/20200320_Duma_Aktual_LMP_nevvaltasai","timestamp":"2020. március. 20. 19:30","title":"Duma Aktuál: Az emlékezetből megrajzolt Dávid Ibolya és a Szupernagyi vezeti az LMP-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c370b21d-57e6-4e37-8ea2-2ef51a2c575c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kézmosásról már mindent tudunk, de mi a helyzet az élet egyéb fontos dolgaival?","shortLead":"A kézmosásról már mindent tudunk, de mi a helyzet az élet egyéb fontos dolgaival?","id":"20200319_Mi_lesz_a_szexszel_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c370b21d-57e6-4e37-8ea2-2ef51a2c575c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902f7db2-d017-4807-ade5-6a7ae91b3a88","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Mi_lesz_a_szexszel_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 19. 10:08","title":"Mi lesz a szexszel koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]