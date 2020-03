Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz sportminiszter szerint – ha a koronavírus-járványban kedvezően alakul a helyzet – május 3-án folytatódhatna a Serie A.\r

","shortLead":"Az olasz sportminiszter szerint – ha a koronavírus-járványban kedvezően alakul a helyzet – május 3-án folytatódhatna...","id":"20200318_koronavirus_olaszorszag_foci_bajnoksag_serie_a","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e649a6e8-7828-4b4a-b7ea-4715b9772174","keywords":null,"link":"/sport/20200318_koronavirus_olaszorszag_foci_bajnoksag_serie_a","timestamp":"2020. március. 18. 20:07","title":"Május elejétől folytatódhat az olasz bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f742174-e999-4f10-919e-0365fa6e2dbf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lehet, hogy június végén, vagy július elején fogják megtartani.","shortLead":"Lehet, hogy június végén, vagy július elején fogják megtartani.","id":"20200319_Elhalasztjak_a_cannesi_filmfesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f742174-e999-4f10-919e-0365fa6e2dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17006d56-614d-45d5-a81f-e9eaaceadcd3","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Elhalasztjak_a_cannesi_filmfesztivalt","timestamp":"2020. március. 19. 21:58","title":"Elhalasztják a cannes-i filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában már csak munkába, élelmiszerért vagy gyógyszertárba lehet menni. A legfrissebb adatok szerint 319 fertőzött van az országban.","shortLead":"Szlovéniában már csak munkába, élelmiszerért vagy gyógyszertárba lehet menni. A legfrissebb adatok szerint 319...","id":"20200319_Szlovenia_kijarasi_korlatozasokat_jelentett_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6069a2-08da-4a2e-b5d8-cac994f1a68b","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Szlovenia_kijarasi_korlatozasokat_jelentett_be","timestamp":"2020. március. 19. 21:37","title":"Szlovénia kijárási korlátozásokat jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A koronavírus-járványra reagálva közismert szoftverfejlesztők tették ingyenessé távmunkát és távoktatást segítő platformjaikat. Kisebb és nagyobb vállalatok, oktatási intézmények térítésmentesen használhatják a rendszereket, melyekkel fenntartható az üzletmenet, miközben minimalizálható a munkavégzés járványügyi kockázata.","shortLead":"A koronavírus-járványra reagálva közismert szoftverfejlesztők tették ingyenessé távmunkát és távoktatást segítő...","id":"202012__home_office__premium_programok_ingyen__tavkapcsolat__penzt_es_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45cb09c-42ed-463a-990c-91240cfcbb1c","keywords":null,"link":"/360/202012__home_office__premium_programok_ingyen__tavkapcsolat__penzt_es_eletet","timestamp":"2020. március. 20. 15:00","title":"Pénzt és életet: most ingyen adnak prémium programokat a távmunkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","shortLead":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","id":"20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71109bae-35b6-4379-8009-d01015b36452","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","timestamp":"2020. március. 18. 22:01","title":"140 magyar céghez érkeznek honvédelmi irányítócsoportok csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03049b00-13c2-4133-875d-af1c476b9db1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Google mai logója kapcsán felidézzük Semmelweis Ignác megvilágosodásának egy kulcsmomentumát.","shortLead":"A Google mai logója kapcsán felidézzük Semmelweis Ignác megvilágosodásának egy kulcsmomentumát.","id":"20200320_Semmelweis_Ignac_google_felfedezes_gyermekagyi_laz_kezmosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03049b00-13c2-4133-875d-af1c476b9db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc67f91-db9a-48d1-90b5-2ce764223121","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200320_Semmelweis_Ignac_google_felfedezes_gyermekagyi_laz_kezmosas","timestamp":"2020. március. 20. 11:00","title":"Semmelweis nagy felfedezése: milyen kapcsolat volt a gyermekágyi láz és a kézmosás között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.","shortLead":"Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.","id":"20200319_abel_dij_matematikus_matematika_hillel_furstenberg_gregory_margulis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca19d-2dff-4ac6-ae3e-0ec4336fd5ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_abel_dij_matematikus_matematika_hillel_furstenberg_gregory_margulis","timestamp":"2020. március. 19. 15:03","title":"Egy izraeli és egy amerikai matematikust csodál most a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]