[{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak számukra – még csak a járvány kezdetén vagyunk, de már most sokan összefogtak, hogy segítsék a koronavírus ellen küzdő egészségügyi dolgozókat. De pontosan mit tehet egy átlagember, ha tényleg tehermentesíteni akarja az ápolónők és az orvosok munkáját? Vigyünk nekik ebédet? Varrjunk nekik maszkokat? Utaljunk pénzt? Egészségügyi szakemberek segítségével próbáltunk válaszolni. Annyi segítség van, hogy a kormány már önkéntességi akciócsoportot is felállított a koordinálásra. ","shortLead":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak...","id":"20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153dba41-a14e-430b-b355-824a1597cfad","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:10","title":"Hogyan segíthetek az egészségügyi dolgozóknak a koronavírus idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs kegyelem, folytatódik a forint hétfő óta tartó szabadesése.","shortLead":"Nincs kegyelem, folytatódik a forint hétfő óta tartó szabadesése.","id":"20200319_forint_arfolyam_euro_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a03b8e-0b0e-49c6-85c1-b02aba541367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_forint_arfolyam_euro_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:43","title":"Megállíthatatlan a forint zuhanása, már 359 forint is volt egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó eredetileg a koronavírus miatt elmaradt Genfi Autószalonon leplezte volna le új divatterepjáróját, mely végül most debütált teljes pompájában.","shortLead":"A dél-koreai gyártó eredetileg a koronavírus miatt elmaradt Genfi Autószalonon leplezte volna le új divatterepjáróját...","id":"20200319_itt_a_teljesen_uj_kia_sorento_hibrid_es_dizel_valtozatban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22096638-fdff-497b-834d-5469e1ced20f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_itt_a_teljesen_uj_kia_sorento_hibrid_es_dizel_valtozatban_is","timestamp":"2020. március. 19. 09:21","title":"Itt a teljesen új Kia Sorento, hibrid és dízel változatban, 7 üléssel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","shortLead":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","id":"20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b0f08-a2b8-4852-806c-be8765c86d25","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","timestamp":"2020. március. 19. 16:35","title":"Budapesten is lesz karantén-erkélykoncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-fertőzésben megbetegedettek száma Ausztriában szerda délután elérte az 1646-ot.","shortLead":"A koronavírus-fertőzésben megbetegedettek száma Ausztriában szerda délután elérte az 1646-ot.","id":"20200318_Ausztriaban_38_milliard_euros_segelycsomagot_hirdet_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988659d9-1851-43ef-894e-692969a6fcfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Ausztriaban_38_milliard_euros_segelycsomagot_hirdet_a_kormany","timestamp":"2020. március. 18. 20:23","title":"Ausztriában 38 milliárd eurós segélycsomagot hirdet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Köztük van a paksi atomerőmű, a mátrai erőmű, az Auchan, az MTVA, a posta, a Volánbusz és a MÁV is.","shortLead":"Köztük van a paksi atomerőmű, a mátrai erőmű, az Auchan, az MTVA, a posta, a Volánbusz és a MÁV is.","id":"20200319_Hetvenegy_vallalatnal_mar_megjelentek_a_honvedelmi_iranyitocsoportok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc674ef-94e2-4ea9-896d-2361e34d3935","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Hetvenegy_vallalatnal_mar_megjelentek_a_honvedelmi_iranyitocsoportok","timestamp":"2020. március. 19. 15:48","title":"Hetven magyar vállalatnál már megjelentek a honvédelmi irányítócsoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f449df8-2c7b-4abb-9533-2b105fbd738e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napi koronavírus-megbetegedések száma közel 15 százalékkal nőtt Olaszországban.","shortLead":"A napi koronavírus-megbetegedések száma közel 15 százalékkal nőtt Olaszországban.","id":"20200319_Koronavirus_tobben_haltak_meg_Olaszorszagban_mint_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f449df8-2c7b-4abb-9533-2b105fbd738e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72106518-7f2f-45eb-8d8c-1a138d40b509","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Koronavirus_tobben_haltak_meg_Olaszorszagban_mint_Kinaban","timestamp":"2020. március. 19. 18:49","title":"Olaszországban már többen haltak meg a koronavírustól, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google elrendelte az észak-amerikai munkavállalóinak, hogy otthonról dolgozzanak, ez azonban betett a Chrome 81-nek (is).","shortLead":"A Google elrendelte az észak-amerikai munkavállalóinak, hogy otthonról dolgozzanak, ez azonban betett a Chrome 81-nek...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_google_chrome_81_chrome_80","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743544dc-9a15-484b-a391-a782653c6d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_koronavirus_jarvany_google_chrome_81_chrome_80","timestamp":"2020. március. 19. 16:03","title":"Beütött a koronavírus, ezért késik az új Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]