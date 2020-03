Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"911f85d3-58be-48fc-8c8b-c4e5e2550f22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tömegközlekedést nem állítják le Londonban, az iskolákat viszont péntektől bezárják.","shortLead":"A tömegközlekedést nem állítják le Londonban, az iskolákat viszont péntektől bezárják.","id":"20200319_Egy_nap_alatt_40en_haltak_meg_Nagy_Britanniaban_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=911f85d3-58be-48fc-8c8b-c4e5e2550f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a87732e-dd70-4a88-8436-efebb47484db","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Egy_nap_alatt_40en_haltak_meg_Nagy_Britanniaban_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 19. 20:54","title":"Egy nap alatt 40-en haltak meg Nagy Britanniában koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletember, Orbán Viktor veje szerint a jelenlegi helyzetben összefogásra van szükség.","shortLead":"Az üzletember, Orbán Viktor veje szerint a jelenlegi helyzetben összefogásra van szükség.","id":"20200319_Tiborcz_lelegeztetogepeket_vett_az_Uzsoki_Utcai_Korhaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491c4f87-dd0e-4ea4-8e0d-778c88820d59","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Tiborcz_lelegeztetogepeket_vett_az_Uzsoki_Utcai_Korhaznak","timestamp":"2020. március. 19. 16:52","title":"Tiborcz lélegeztetőgépeket vett az Uzsoki Utcai Kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mindenből van elég – mondta a miniszterelnök pénteki rádióinterjújában.","shortLead":"Mindenből van elég – mondta a miniszterelnök pénteki rádióinterjújában.","id":"20200320_Orban_Hat_sulyos_koronavirusos_van_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ed672c-2dfe-41ca-b4b4-90831d03f13f","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Orban_Hat_sulyos_koronavirusos_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 20. 07:59","title":"Orbán: Hat súlyos állapotú koronavírusos van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó eredetileg a koronavírus miatt elmaradt Genfi Autószalonon leplezte volna le új divatterepjáróját, mely végül most debütált teljes pompájában.","shortLead":"A dél-koreai gyártó eredetileg a koronavírus miatt elmaradt Genfi Autószalonon leplezte volna le új divatterepjáróját...","id":"20200319_itt_a_teljesen_uj_kia_sorento_hibrid_es_dizel_valtozatban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22096638-fdff-497b-834d-5469e1ced20f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_itt_a_teljesen_uj_kia_sorento_hibrid_es_dizel_valtozatban_is","timestamp":"2020. március. 19. 09:21","title":"Itt a teljesen új Kia Sorento, hibrid és dízel változatban, 7 üléssel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","shortLead":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","id":"20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbb4f8c-b155-4da3-bbf7-17c56d62b994","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 18:26","title":"Koronavírus: egyetlen nap alatt 475-en haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dba2fc4-b0e2-4b87-a317-e853a1b1f61a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Átmeneti járulékkedvezményt, ideiglenes hiteltörlesztési kedvezményt ad a kormány néhány ágazatnak a járvány miatt megborult gazdaság megmentése érdekében. Az ezekben dolgozókat és másokat is kérdeztünk, mennyi esélyt adnak maguknak a túléléshez. A legtöbben más gondokról beszéltek, mint amelyek megoldásához most hozzáfogott a kormány.","shortLead":"Átmeneti járulékkedvezményt, ideiglenes hiteltörlesztési kedvezményt ad a kormány néhány ágazatnak a járvány miatt...","id":"20200319_Tulelesi_eselyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dba2fc4-b0e2-4b87-a317-e853a1b1f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d037c0-fde0-4797-9d22-80fe7249dee7","keywords":null,"link":"/360/20200319_Tulelesi_eselyek","timestamp":"2020. március. 19. 11:00","title":"Őket kellene megmentenie a kormánynak – az akcióterv első része ehhez kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","shortLead":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","id":"20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46037098-b2d0-4881-93a0-26cbc952580f","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:44","title":"Népszava: nem minden minisztériumban engedik az otthoni munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A inkább a bejárat előtt elhelyezett ládákban fogadják a kérelmeket.","shortLead":"A inkább a bejárat előtt elhelyezett ládákban fogadják a kérelmeket.","id":"20200320_koronavirus_foldhivatal_szemelyes_ugyfefogadas_szunetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398b7777-c289-46eb-b24a-226da1514f13","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_foldhivatal_szemelyes_ugyfefogadas_szunetel","timestamp":"2020. március. 20. 15:47","title":"Felfüggesztették a személyes ügyfélfogadást a földhivatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]