Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag teljes egészében leállítjuk a közöségi életet, csak azok mehetnek ki az utcára, akiket nem tudnak nélkülözni a munkahelyükön, vagy orvoshoz mennek, illetve élelmiszert és gyógyszert vásárolnak – jelentette be Markus Söder bajor miniszterelnök. Ezzel Bajorország lett az első német tartomány, amelyet szinte teljes zárlat alá helyeztek.","shortLead":"Gyakorlatilag teljes egészében leállítjuk a közöségi életet, csak azok mehetnek ki az utcára, akiket nem tudnak...","id":"20200320_Bajororszagban_kijarasi_tilalmat_vezettek_be__a_nemetorszagi_elsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23e2f4-3793-447f-9149-83d42032bf43","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Bajororszagban_kijarasi_tilalmat_vezettek_be__a_nemetorszagi_elsot","timestamp":"2020. március. 20. 13:59","title":"Bajorországban kijárási tilalmat vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tóparti ingatlannal lett gazdagabb az az üzletember, akiről két éve kiderült, hogy ő finanszírozta a miniszterelnök kereszténydemokrata helyettesének, Semjén Zsoltnak a skandináviai vadászatait. ","shortLead":"Tóparti ingatlannal lett gazdagabb az az üzletember, akiről két éve kiderült, hogy ő finanszírozta a miniszterelnök...","id":"202012_foldvari_ingatlanhasznosito_semjen_vadaszbaratjae","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1970e060-4300-42ba-8529-23e2f96dbe2e","keywords":null,"link":"/360/202012_foldvari_ingatlanhasznosito_semjen_vadaszbaratjae","timestamp":"2020. március. 20. 12:00","title":"Panorámás balatoni ingatlant szerzett Semjén vadászbarátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035c0552-674a-4e6d-82e1-73279c84b4d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései évtizedekig szigorúan titkosak voltak, de most megjelentek.","shortLead":"Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései évtizedekig szigorúan titkosak voltak, de most megjelentek.","id":"202012_konyv__parancsmania_onvallatas_wayand_tibor_fogsagban_irt_visszaemlekezesei_19451946","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=035c0552-674a-4e6d-82e1-73279c84b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75075164-446e-451b-bb91-06ab079d3093","keywords":null,"link":"/360/202012_konyv__parancsmania_onvallatas_wayand_tibor_fogsagban_irt_visszaemlekezesei_19451946","timestamp":"2020. március. 19. 14:00","title":"A háborús bűnös, aki kiképezte az ÁVH-t, mégsem menekült meg a bitótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","shortLead":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","id":"20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2f721d-9ab9-440c-a0a8-523c6a59945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","timestamp":"2020. március. 19. 14:09","title":"Lövöldözött és megverte volt barátnőjét, majd ittasan hajtott az árokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csokorba szedte a Deloitte, hogy a járvány által érintett országokban milyen módon igyekszik csökkenteni a vállalkozások terheit az állam. ","shortLead":"Csokorba szedte a Deloitte, hogy a járvány által érintett országokban milyen módon igyekszik csökkenteni...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_valsag_kkv_gazdasag_adokonnyites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f4256f-090a-475d-85db-7dfd1de39c77","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_jarvany_valsag_kkv_gazdasag_adokonnyites","timestamp":"2020. március. 20. 12:06","title":"Koronavírus-válság: Magyarország alaposan lemaradt a kkv-k megsegítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","shortLead":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","id":"20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc6e99-d0cc-4818-9581-48688be13275","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 15:33","title":"Bill Gates a koronavírus-járványról: ha jól csináljuk, csak néhány hetet kell átvészelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs tömegközlekedés, és nem nyithatnak ki a kávézók, éttermek, bevásárlóközpontok.","shortLead":"Nincs tömegközlekedés, és nem nyithatnak ki a kávézók, éttermek, bevásárlóközpontok.","id":"20200321_A_magyarorszaginal_is_szigorubb_intezkedesek_leptek_eletbe_a_NyugatBalkanon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57df06bc-3974-4a0c-a2e4-d65ddb76f6cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_A_magyarorszaginal_is_szigorubb_intezkedesek_leptek_eletbe_a_NyugatBalkanon","timestamp":"2020. március. 21. 10:52","title":"A magyarországinál is szigorúbb intézkedések léptek életbe a Nyugat-Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a rendőrség a honlapján a hatósági házi karantén előírásait. Az alap, hogy vendéget nem lehet fogadni, a postással lehet találkozni az ajtóban, szemeteszsákból pedig alaposan be kell vásárolni.","shortLead":"Közzétette a rendőrség a honlapján a hatósági házi karantén előírásait. Az alap, hogy vendéget nem lehet fogadni...","id":"20200319_Koronavirus_Megjelentek_a_hazi_karanten_szabalyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b36f8ff-ee5e-450e-a501-acb989456f92","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Koronavirus_Megjelentek_a_hazi_karanten_szabalyai","timestamp":"2020. március. 19. 19:05","title":"Megjelentek a házi karantén szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]