[{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belgrádi reptér dél óta nem fogad és nem indít járatokat. Szerbiában már 103 fertőzöttet tartanak nyílván.","shortLead":"A belgrádi reptér dél óta nem fogad és nem indít járatokat. Szerbiában már 103 fertőzöttet tartanak nyílván.","id":"20200319_Szerbia_teljesen_lezarja_hatarait_a_szemelyi_forgalom_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9e1e64-6512-448f-b7e2-8286aac895a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Szerbia_teljesen_lezarja_hatarait_a_szemelyi_forgalom_elott","timestamp":"2020. március. 19. 19:43","title":"Szerbia teljesen lezárja határait a külföldiek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","shortLead":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","id":"20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5139005f-f34a-4fd9-8d7d-a96544fa758e","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","timestamp":"2020. március. 19. 11:38","title":"Kővágószőlősön is megjelent a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c239375e-d7c7-4035-a78f-27563d0bbcf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ új tesztpályáján az időjárástól függetlenül konstans körülmények mellett tudják kipróbálni az autókat.","shortLead":"Az AvtoVAZ új tesztpályáján az időjárástól függetlenül konstans körülmények mellett tudják kipróbálni az autókat.","id":"20200320_1973_utan_most_uj_tesztpalyat_adtak_at_a_ladanal_avtovaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c239375e-d7c7-4035-a78f-27563d0bbcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565aea67-c224-42bf-bf5d-01d0301621ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_1973_utan_most_uj_tesztpalyat_adtak_at_a_ladanal_avtovaz","timestamp":"2020. március. 20. 06:41","title":"1973 után most új tesztpályát adtak át a Ladánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f56af-c855-4552-959f-a1583537fb16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég gyengén kezdte az évet az európai autópiac, január után februárban is a korábbiaknál kevesebb kocsi talált gazdára.","shortLead":"Elég gyengén kezdte az évet az európai autópiac, január után februárban is a korábbiaknál kevesebb kocsi talált gazdára.","id":"20200320_mar_a_koronavirus_elott_jelentosen_estek_az_uj_auto_eladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34f56af-c855-4552-959f-a1583537fb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48769bc-7564-47a4-aaff-3c27b65f2c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_mar_a_koronavirus_elott_jelentosen_estek_az_uj_auto_eladasok","timestamp":"2020. március. 20. 09:21","title":"Már a koronavírus előtt jelentősen kevesebb új autót adtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","shortLead":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","id":"20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b24fe3-71b6-415c-b972-bb0d7f224278","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","timestamp":"2020. március. 19. 18:26","title":"Adóügyekben nem hosszabbítja a határidőket a rendkívüli ítélkezési szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha semmi dolga nem lenne a magyar Országgyűlésnek, olyan napirendi javaslatot nyújtott be Kövér László házelnök a jövő hétre.","shortLead":"Mintha semmi dolga nem lenne a magyar Országgyűlésnek, olyan napirendi javaslatot nyújtott be Kövér László házelnök...","id":"20200319_parlamenti_napirend_orszaggyules_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1ead3d-3085-489e-9251-c26864bdf2a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_parlamenti_napirend_orszaggyules_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:41","title":"Nyoma sincs a koronavírus miatti válságnak a jövő heti parlamenti napirendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80436625-d99b-4668-a5d9-16e4d668f2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A minap elhunyt Max von Sydow emlékezeteset alakított Sydney Pollack klasszikusában, A Keselyű három napjában.","shortLead":"A minap elhunyt Max von Sydow emlékezeteset alakított Sydney Pollack klasszikusában, A Keselyű három napjában.","id":"202012_dvd__max_von_sydow_a_keselyu_harom_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80436625-d99b-4668-a5d9-16e4d668f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b361b515-5532-4bbb-b994-f0506d043c3b","keywords":null,"link":"/360/202012_dvd__max_von_sydow_a_keselyu_harom_napja","timestamp":"2020. március. 20. 14:45","title":"A színészlegenda, aki fizikailag ott sem volt, mégis nyomasztóan veszélyes tudott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bb4718-a6e6-4f37-9ac4-2d317063a129","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felfüggesztés március 19-én automatikusan hatályba lép.\r

\r

","shortLead":"A felfüggesztés március 19-én automatikusan hatályba lép.\r

\r

","id":"20200319_Felfggesztik_a_diakhitelek_torleszteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87bb4718-a6e6-4f37-9ac4-2d317063a129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb0d27-6692-465c-9744-fb2eba9ea922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Felfggesztik_a_diakhitelek_torleszteset","timestamp":"2020. március. 19. 20:13","title":"Felfüggesztik a diákhitelek törlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]