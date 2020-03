Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dbe24df-cc38-4a73-b67f-8b43554c0709","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Új szabályt hoztak a kereskedelemben a veszélyhelyzet idejére. ","shortLead":"Új szabályt hoztak a kereskedelemben a veszélyhelyzet idejére. ","id":"20200320_Megkonnyitettek_az_uzleten_kivuli_arusitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dbe24df-cc38-4a73-b67f-8b43554c0709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9001ef63-411c-4761-abe2-1ecb852bacf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Megkonnyitettek_az_uzleten_kivuli_arusitast","timestamp":"2020. március. 20. 08:17","title":"Megkönnyítették az üzleten kívüli árusítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68696182-cc3b-4ba0-b26b-189191329632","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 1300 évig is megőrződnek az óceánban a dán játékgyártó népszerű építőkockái és figurái egy új tanulmány szerint.","shortLead":"Akár 1300 évig is megőrződnek az óceánban a dán játékgyártó népszerű építőkockái és figurái egy új tanulmány szerint.","id":"20200320_lego_kockak_lebomlasa_oceanban_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68696182-cc3b-4ba0-b26b-189191329632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d280b-56df-4296-90fd-c0075b28f68a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_lego_kockak_lebomlasa_oceanban_hulladek","timestamp":"2020. március. 20. 11:03","title":"Ezért nagyon, de nagyon rossz ötlet csak úgy kidobni a Lego-elemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két kis hatótávolságú rakétáról van szó, a Japán-tengerbe csapódtak.","shortLead":"Két kis hatótávolságú rakétáról van szó, a Japán-tengerbe csapódtak.","id":"20200321_EszakKorea_ismet_raketakat_lott_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550104ab-aafb-4c83-91ef-8995c7835b80","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_EszakKorea_ismet_raketakat_lott_ki","timestamp":"2020. március. 21. 09:18","title":"Észak-Korea ismét rakétákat lőtt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3850b57d-2d08-43a9-b607-a993ed029ff2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mit tehet egy bűvész, ha karanténba kényszerül? Például szellemes bűvésztrükköt mutat be videón arról, hogy tüntessük el a koronavírust.","shortLead":"Mit tehet egy bűvész, ha karanténba kényszerül? Például szellemes bűvésztrükköt mutat be videón arról, hogy tüntessük...","id":"20200321_Igy_tunteti_el_Hajnoczy_Soma_a_koronavirust_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3850b57d-2d08-43a9-b607-a993ed029ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47692247-1cbf-4c40-8512-62c6734e4860","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Igy_tunteti_el_Hajnoczy_Soma_a_koronavirust_video","timestamp":"2020. március. 21. 11:46","title":"Így tünteti el Hajnóczy Soma a koronavírust (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b764680-4334-48d5-a106-82df0d37434d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta nem tapasztalt jelenséget hozott a koronavírus Velencében. Amellett, hogy a lagúnákban (sokkal) tisztább a víz, halakat is látni.","shortLead":"Évek óta nem tapasztalt jelenséget hozott a koronavírus Velencében. Amellett, hogy a lagúnákban (sokkal) tisztább...","id":"20200320_velence_laguna_viz_allatvilag_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b764680-4334-48d5-a106-82df0d37434d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a11930-41d0-405a-9d7b-35a4d80f0581","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_velence_laguna_viz_allatvilag_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 14:03","title":"Eltűntek a turisták, újra látható az élővilág Velence lagúnáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatási eredmény szerint már azzal is rengeteg mikroműanyag kerül a levegőbe, ha letekerjük a műanyag palackról a kupakot.","shortLead":"Egy friss kutatási eredmény szerint már azzal is rengeteg mikroműanyag kerül a levegőbe, ha letekerjük a műanyag...","id":"20200320_mikromuanyag_szennyezes_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022e5f27-dd33-4e7f-9063-42365ddb14c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_mikromuanyag_szennyezes_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. március. 20. 20:03","title":"Gyakran használ műanyag dolgokat? A kutatók szerint sokkal ártalmasabb, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","shortLead":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","id":"20200321_Vasarnap_havazhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131bcc2-4bea-4c70-9eec-596bbeac5a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Vasarnap_havazhat","timestamp":"2020. március. 21. 09:35","title":"Vasárnap havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vöröskereszt otthonában két hétig tartó karantént rendeltek el.","shortLead":"A Vöröskereszt otthonában két hétig tartó karantént rendeltek el.","id":"20200321_Koronavirussal_kerult_korhazba_egy_fovarosi_anyaotthon_lakoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c489a505-3794-4133-aa48-8da9113e148d","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Koronavirussal_kerult_korhazba_egy_fovarosi_anyaotthon_lakoja","timestamp":"2020. március. 21. 12:15","title":"Koronavírussal került kórházba egy fővárosi anyaotthon lakója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]